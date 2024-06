La grippe combinée Moderna et le vaccin Covid offrent une meilleure protection, selon une étude | Vaccins et immunisation

Vaccins et immunisation Des essais cliniques montrent que le vaccin deux-en-un peut provoquer des réponses immunitaires plus élevées que des inoculations séparées lun. 10 juin 2024 10h14 HAE

Un vaccin combiné contre la grippe et le coronavirus entraîne une réponse immunitaire plus élevée contre les deux maladies que lorsque les vaccins sont administrés séparément, a montré un essai clinique.

Moderna, la société de biotechnologie à l’origine du vaccin Spikevax utilisé dans les programmes de rappel du NHS, teste un vaccin deux-en-un qui peut également protéger contre la grippe. Les premiers résultats ont montré qu’il pourrait être plus efficace pour se protéger contre eux que ce qui est actuellement utilisé.

Les résultats ont montré que la réponse en anticorps chez les participants entraînait des réponses immunitaires plus élevées contre la grippe et le Covid-19 que lorsque les vaccins étaient administrés séparément.

La société a déclaré qu’elle espérait que le vaccin serait largement disponible dès l’année prochaine.

Les résultats proviennent d’un essai randomisé et contrôlé de phase 3 portant sur 8 000 personnes réparties en deux groupes.

Le premier groupe était âgé de 65 ans et plus et testait le nouveau vaccin par rapport au vaccin contre la grippe et au vaccin Spikevax, tandis que le deuxième groupe était composé d’adultes âgés de 50 à 64 ans.

Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a déclaré : « Les vaccins combinés ont le potentiel de réduire le fardeau des virus respiratoires sur les systèmes de santé et les pharmacies, ainsi que d’offrir aux gens des options de vaccination plus pratiques qui pourraient améliorer l’observance et fournir une meilleure protection contre les maladies saisonnières. .

Il a ajouté : « Moderna est la seule entreprise à disposer d’un vaccin combiné positif contre la grippe et le Covid de phase 3. En nous appuyant sur la dynamique des données positives de phase 3 dans l’ensemble de notre portefeuille respiratoire, nous continuons de répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits et de faire progresser la santé publique.

Plus tôt cette année, Boots a déclaré que un détaillant proposerait le vaccin Pfizer-BioNTech aux clients en bonne santé en Angleterre âgés de 12 ans et plus à partir de la semaine prochaine, au prix de 98,95 £ le vaccin.