La grippe aviaire tue un ours polaire, une première mondiale. Voici ce que cela signifie pour nous. : Alerte Science

Le changement climatique constitue une menace pour la survie de l’ours polaire. Ils sont désormais confrontés à un nouveau défi mortel : la grippe aviaire. C’était récemment confirmé qu’un ours polaire du nord de l’Alaska est mort de la maladie.

La souche actuelle de grippe H5N1 a touché un une gamme d’espèces beaucoup plus large que n’importe quelle souche enregistrée précédemment. Cela a inclus plusieurs espèces de mammifèrescomme les renards, les loutres, les visons, les lions de mer et les phoques (y compris, pour la première fois, phoques en Antarctique).

Des cas ont également été détectés chez l’homme.

Cependant, alors que certains cas chez les mammifères ont été associés à un grand nombre de décès d’animaux, les quelques cas chez l’homme n’ont jusqu’à présent présenté que des symptômes légers ou ont été asymptomatique.

Alors, pourquoi y a-t-il de telles différences entre les espèces, et quelles sont les implications de la mort de cet ours polaire pour l’ensemble de la population d’ours polaires, ainsi que pour les autres grands mammifères et les humains ?

Les virus de la grippe sont très adaptables.

Leur code génétique relativement simple change non seulement de manière aléatoire par mutation, à la manière des organismes véritablement vivants, mais aussi par le biais de mutations. réassortiment.

C’est là que des virus étroitement apparentés qui infectent la même cellule hôte échangent du matériel génétique pour produire de nouveaux génomes. Cela peut conduire à une plus grande adaptation à l’invasion, à la survie et à la réplication au sein de cette espèce hôte.

C’est probablement ainsi que la souche actuelle du H5N1 en est venue à affecter une telle variété d’espèces d’oiseaux, avec des effets dévastateurs sur certaines populations.

Normalement, un grand nombre de décès associés à une maladie sont considérés comme étant causés par la propagation de la maladie entre individus au sein de la population. Cependant, très spécifique changements génétiques sont nécessaires pour que les virus de la grippe aviaire s’adaptent aux hôtes mammifères.

Ces changements n’ont pas encore été détectés dans la souche actuelle du H5N1. Si la transmission interindividuelle ne peut être exclue pour certaines espèces de mammifères touchées par le H5N1, la transmission verticale, c’est-à-dire le transfert du virus via la consommation, ne peut pas non plus être exclue.

Si nous regardons le liste des mammifères qui ont été infectés par la souche actuelle H5N1, nous voyons des carnivores – et en particulier ceux qui sont connus pour se nourrir.

Un très grand nombre de certaines espèces d’oiseaux marins sont mortes rapidement à cause du H5N1. La probabilité qu’un phoque ou un ours polaire trouve et mange au moins une carcasse d’oiseau infectée dans une colonie arctique touchée par une épidémie semble assez élevée.

Il est facile d’imaginer un groupe de phoques trouvant une colonie d’oiseaux marins souffrant d’une épidémie de H5N1 et se gavant de carcasses. Dans ces circonstances, chaque phoque ingérerait et inhalerait probablement d’énormes charges virales.

Ces charges virales massives pourraient avoir dépassé le système immunitaire des phoques, entraînant une infection rapide et la mort sans que l’infection ne se transmette entre les phoques.

On ignore si l’ours polaire a rencontré un grand nombre d’oiseaux marins morts, un ou plusieurs phoques infectés après avoir mangé des oiseaux marins morts ou une autre source de virus.

La réponse pourrait être découverte grâce à des tests sur le virus et à une comparaison avec des virus trouvés chez des espèces occupant le même paysage. Cette approche est utilisée pour suivre la propagation du H5N1 entre les animaux sauvages et les volailles au Royaume-Uni.

Des milliers de #des oiseaux en Floride, meurent de la souche H5N1 de la grippe aviaire. Et les vétérinaires du FWC sont préoccupés par les événements de mortalité massive qui se produisent dans tout l’État. Les petits canards et vautours sont ceux qui meurent actuellement le plus. @SNNTV 📸 :@MonFWC @SaveOurSeabirds pic.twitter.com/g94EKOKa5z – Annette Gutierrez (@annette_tv) 11 mai 2022

Plus à découvrir

Une grande partie de cela reste hypothétique – pour l’instant. Les conséquences de la mort de l’ours polaire sur les populations de l’espèce et sur d’autres grands mammifères ne peuvent être prédites avec un haut degré de certitude.

Mais si les tests génétiques révèlent que le virus H5N1 de l’ours polaire reste mal adapté aux hôtes mammifères, on pourrait s’attendre à peu d’autres cas chez l’ours polaire.

Tout autre cas pourrait également être étroitement associé à des épidémies de H5N1 dans une colonie d’oiseaux marins voisine.

Il semble également probable que la liste des mammifères touchés et leur répartition géographique devraient continuer à s’allonger, mais relativement lentement. Cette liste continuera probablement à inclure uniquement les carnivores – et les charognards en particulier.

D’un autre côté, étant donné que les virus grippaux sont très adaptables, la surveillance continue de la souche H5N1 reste d’une importance cruciale. Cela nous préparera au cas où une nouvelle variante adaptée aux hôtes mammifères, y compris potentiellement les humains, émergerait.

Les conséquences du H5N1 sur les populations de certains oiseaux marins ont été dévastatrices. Les conséquences de l’incapacité de réagir de manière appropriée à un H5N1 adapté aux mammifères pourraient être graves pour les ours polaires – et pour nous.

Quartier d’Alastairprofesseur agrégé de biodiversité et de gestion des écosystèmes, Université de Leeds

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.