La grippe aviaire tue plus de 61 millions d’oiseaux, mais le CDC ne voit encore qu’une légère menace pour les humains

Après une pause estivale, l’épidémie de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) aux États-Unis a repris le mois dernier, d’abord sous la forme d’un événement isolé, puis sous la forme d’un groupe de cas, et elle s’étend désormais à au moins 14 États.

Les nouveaux cas d’épidémie ont d’abord porté le total d’oiseaux morts à plus de 60 millions, puis le nouveau pic est passé à plus de 61 millions, et il continue de croître. Il comprend désormais une opération commerciale de ponte d’œufs de table qui compte ses pertes à 940 000 oiseaux dans le comté de Wright, au Minnesota. Le virus a frappé pour la dernière fois une installation commerciale d’œufs dans le comté de Weld, Colorado, le 20 décembre 2022.

Les opérations commerciales de dinde occupent une place importante parmi les nouveaux foyers.

Depuis la pause estivale, l’IAHP a été détectée dans 25 troupeaux commerciaux en octobre et au moins six autres déjà en novembre. Des détections ont été signalées dans 19 troupeaux de basse-cour en octobre et quatre autres en novembre.

Les troupeaux commerciaux et de basse-cour doivent être tenus à l’écart des oiseaux sauvages pour endiguer la propagation de l’IAHP. Les responsables de l’État et du gouvernement fédéral demandent à être immédiatement informés chaque fois que des oiseaux sont malades ou connaissent une mort inhabituelle.

Les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies ont récemment mis à jour leur épidémie d’IAHP, affirmant que « les virus circulent actuellement largement chez les oiseaux et les volailles sauvages dans de nombreuses régions géographiques, et que relativement peu de cas humains d’A(H5N1) ont été signalés ces dernières années.

« De janvier 2022 au 24 octobre 2023, dix-sept cas humains sporadiques d’A(H5N1) ont été signalés dans huit pays, dont huit cas de maladie grave et quatre décès, deux cas de maladie bénigne et sept cas asymptomatiques. »

Le CDC a déclaré qu’un seul cas de virus A(H5N1) avait été signalé aux États-Unis en avril 2022.

« L’individu a signalé une fatigue sans autres symptômes, et un faible niveau d’ARN viral A(H5N1) a été détecté dans un seul échantillon des voies respiratoires supérieures, selon le CDC. « Il est possible que la détection de l’ARN viral A(H5N1) résulte du dépôt de matériel viral non infectieux dans les voies respiratoires supérieures de l’individu et ne représente pas une véritable infection, similaire à la contamination environnementale attribuée aux deux cas asymptomatiques. chez les travailleurs de la volaille signalés en Espagne. Les dépôts environnementaux transitoires peuvent également expliquer la détection de l’ARN viral A(H5N1) dans les cas d’A(H5N1) signalés chez des ouvriers avicoles asymptomatiques au Royaume-Uni qui ont fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une étude de surveillance.

Le CDC rapporte également que « presque tous les cas signalés depuis janvier 2022 ont été récemment exposés à des volailles malades ou mortes, et aucun cas de transmission interhumaine du virus IAHP A(H5N1) n’a été identifié. Huit cas (quatre enfants, quatre adultes) présentaient une maladie grave et quatre sont décédés.

« Douze cas étaient associés aux virus HPAI A(H5N1) du clade 2.3.4.4b, et quatre cas étaient associés aux virus HPAI A(H5N1) du clade 2.3.2.1c ; aucune des séquences génétiques du virus HPAI A(H5N1) ne contenait de marqueurs connus de sensibilité réduite aux médicaments antiviraux contre la grippe actuellement recommandés et approuvés par la FDA.

