La grippe aviaire tue 700 vautours noirs et ferme un refuge pour animaux

LOCUST GROVE, Ga. (AP) – La grippe aviaire a tué des centaines de vautours noirs sauvages dans un sanctuaire de Géorgie qui abrite plus de 1 500 autres animaux.

Aucun autre oiseau de l’arche de Noé n’a été testé positif ou n’a présenté de symptômes de la souche hautement pathogène H5N1, ont déclaré des responsables du sanctuaire aux médias.

Une épidémie de virus a entraîné la mort de 40 millions de poulets et de dindes et d’environ 2 000 oiseaux sauvages cette année. Les oiseaux sauvages comprennent plus de 240 vautours noirs et près de 220 pygargues à tête blanche, selon le département américain de l’Agriculture. Même des phoques en sont morts.

Des responsables ont déclaré qu’on leur avait dit samedi que les premiers tests indiquaient que les vautours noirs qui se perchaient dans l’arche de Noé étaient morts de la souche hautement pathogène H5N1. Les autorités de l’État ont été informées de la découverte d’un nombre inhabituel de vautours morts le 13 août, selon un communiqué publié dans les médias.

Au moins 700 vautours noirs sont morts, a déclaré Allison Hedgecoth, responsable des soins aux animaux de Noah’s Ark, à WXIA-TV. Les agents de l’État ont euthanasié 20 à 30 autres oiseaux, a-t-elle déclaré.

“Tous nos poulets ont été euthanasiés hier ainsi que nos dindes et nos pintades”, a-t-elle déclaré.

La station a rapporté que le sanctuaire abrite plus de 500 oiseaux. Ceux-ci incluent une autruche, un émeu, un paon, deux grues du Canada, des cacatoès et un hibou grand-duc, selon le site Web du sanctuaire.

L’arche de Noé se trouve à Locust Grove, à environ 48 kilomètres au sud-est d’Atlanta. C’est à plus de 160 kilomètres au nord-ouest de la zone où des centaines d’oiseaux d’un troupeau mixte de basse-cour sont morts ou ont été euthanasiés plus tôt cette année et la plupart des 15 décès d’oiseaux sauvages précédemment signalés à cause du virus ont été localisés.

Un panneau sur le site Web de l’Arche de Noé indique qu’il sera fermé jusqu’au 3 septembre.

Le ministère de l’Agriculture et le ministère des Ressources naturelles de Géorgie ont établi un périmètre de six milles (9,6 kilomètres) autour du sanctuaire dans l’espoir de contenir la propagation, selon WXIA.

“Avec des oiseaux capables de se déplacer et de voler, cette maladie pourrait se propager assez rapidement si elle n’est pas contenue très rapidement”, a déclaré à la station le sénateur Emanuel Jones, dont le district couvre le comté de Henry.

