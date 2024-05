La grippe aviaire touche les vaches aux États-Unis – se rapproche-t-elle de celle des humains ?

Source des images, Getty Images

Aux États-Unis, les vaches ont la grippe aviaire – se rapproche-t-elle des humains ?

Le saut tant redouté

La souche H5N1 de la grippe aviaire existe depuis 1996, mais jusqu’à présent, elle était largement confinée aux animaux. Mais le virus s’est désormais propagé au bétail en Amérique et certains pensent que cela signifie que nous nous dirigeons vers une éventuelle infection interhumaine, avec des conséquences potentiellement graves.

Les vaches infectées ont commencé à s’infecter les unes les autres

Le H5N1 est apparu pour la première fois chez des oies sur les marchés humides du Guangdong, en Chine. Depuis lors, diverses épidémies ont eu lieu dans le monde, où des poulets et des oiseaux sauvages ont été infectés. Mais alors que le Covid ravageait le monde humain, le H5N1 a commencé à se propager rapidement, tuant des millions d’oiseaux – d’élevage et sauvages – et affectant les populations de phoques et d’otaries dans le monde entier. Le virus est également apparu dans un élevage de visons en Espagne et d’ours polaires dans l’Arctique.

La question que nous nous posions était : où cela irait-il ensuite ? Il y a quelques semaines, nous avons eu notre réponse. En mars, des agriculteurs du Texas et du Kansas ont commencé à signaler que leurs vaches avaient un faible appétit et produisaient moins de lait. Les tests se sont révélés positifs pour le H5N1. Et il ne s’agissait pas seulement de cas individuels provoqués par une contamination fortuite : les vaches se contaminaient entre elles.

L’ESB a appris à l’Europe et au Royaume-Uni à suivre leurs vaches. Ce n’est pas le cas de l’Amérique.

Depuis mars, le virus H5N1 a été confirmé chez des bovins laitiers dans neuf États américains. Les scientifiques tentent toujours d’établir comment le virus se propage.

« À l’heure actuelle, il semble que l’équipement de traite soit l’un des moyens », déclare le Dr Caitlin Rivers, épidémiologiste à la Johns Hopkins School of Public Health.

« Les scientifiques découvrent des niveaux très élevés de virus dans le lait. C’est pourquoi l’équipement de traite semble jouer un rôle. »

Elle ajoute que la propagation du virus entre les États semble être due au mouvement des vaches infectées à travers les frontières des États.

La grippe aviaire évolue mais quel risque présente-t-elle pour nous ? David Aaronovich enquête pour The Briefing Room.

La déclaration et la surveillance des mouvements de bétail aux États-Unis sont médiocres par rapport au Royaume-Uni et en Europe, où les épidémies d’ESB du milieu des années 90 ont conduit à devoir étiqueter toutes les vaches.

Le journaliste scientifique Kai Kupferschmidt affirme que dans un monde idéal, nous saurions combien de vaches sont porteuses asymptomatiques et accélérerions notre capacité à tester les anticorps dans le sang.

« Nous devrions vraiment en savoir un peu plus et disposer d’un peu plus de données », ajoute-t-il.

Ce que le cas d’un ouvrier agricole du Texas signifie et ne signifie pas

En mars, un ouvrier d’une ferme laitière au Texas a commencé à présenter des symptômes après un contact direct et étroit avec des vaches malades. Après le traitement, il s’est complètement rétabli. Des tests sur le virus ont montré qu’il avait muté pour mieux s’adapter aux cellules de mammifères.

Le Dr Rivers affirme que cette mutation spécifique n’a pas été détectée ailleurs, il se pourrait donc que le virus n’ait muté que dans ce cas.

« Tant que cet humain n’a pas transmis le virus à d’autres humains, c’est une sorte de situation sans issue », dit-elle.

Nous n’en sommes donc pas encore là, et peut-être même pas près. Mais Kai Kupferschmidt dit que même s’il doute que nous soyons confrontés à une pandémie de H5N1 la semaine prochaine ou le mois prochain, le virus se rapproche peu à peu des humains.

« La raison pour laquelle nous ne sommes pas dans une pandémie n’a rien à voir avec la réaction appropriée de nous, les humains, dans cette situation », dit-il.

«Je pense que c’est uniquement parce que le virus, jusqu’à présent, semble assez mauvais pour infecter les humains. D’une certaine manière, nous sommes donc à la merci des capacités de changement de ce virus.

Et voici le problème : nous donnons au H5N1 un assez bon environnement dans lequel il peut muter et si cela dure assez longtemps, il est très possible que le virus frappe une combinaison qui le rend bien adapté aux humains.

Que se passe-t-il si les humains commencent à s’infecter les uns les autres

La transmission des animaux aux humains est très rare. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte qu’entre 2003 et 2024, il y a eu 889 cas humains connus de H5N1 dans 23 pays.

Un peu plus de la moitié de ces cas ont entraîné la mort, mais un nombre bien plus important de cas n’auront pas été détectés et le taux de mortalité sera probablement bien inférieur.

Aucun cas de H5N1 chez les vaches n’a été signalé au Royaume-Uni. Le professeur Ian Brown, qui dirige le groupe de virologie aviaire du Pirbright Institute, affirme que le Royaume-Uni – comme l’Europe – dispose de systèmes de santé animale très solides, conçus pour suivre et surveiller les changements dans les caractéristiques des maladies.

Il déclare : « Si quelque chose comme une chute de lait, qui a été signalé chez ces bovins, avait été substantiel, des changements dans ce domaine ne seraient pas passés inaperçus et auraient probablement fait l’objet d’un suivi. »

Dans ce contexte, et à la suite de la crise du Covid, vous vous interrogez peut-être sur la préparation aux vaccins. L’OMS se réunit deux fois par an pour discuter des souches émergentes du virus de la grippe et j’ai été extrêmement soulagé lorsque le professeur Brown m’a dit que les premières données indiquent qu’il existe déjà des vaccins candidats pour correspondre aux souches présentes chez les bovins aux États-Unis.

C’est un paradoxe, mais tout comme nous avons contribué à créer les circonstances dans lesquelles les virus aiment muter et se propager, nous sommes simultanément devenus bien meilleurs dans leur suivi et dans le développement de défenses contre eux.

Espérons que ces défenses ne seront pas nécessaires.

