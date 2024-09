La grippe aviaire se propage-t-elle par contact humain ?

Samuel Scarpino déclare qu’il est temps d’intensifier la réponse à la grippe aviaire après un possible premier cas de transmission interhumaine dans le Missouri

Jusqu’à récemment, tous les cas humains de grippe aviaire cette année concernaient des personnes ayant été en contact avec des volailles ou des vaches infectées.

Mais depuis le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies Après avoir annoncé ce mois-ci qu’une personne du Missouri qui avait contracté la grippe aviaire n’avait eu aucun contact connu avec des animaux infectés, les chercheurs en santé s’inquiètent de la possibilité d’une transmission interhumaine.

« S’il s’agit d’une transmission humaine du virus H5N1, cela augmente automatiquement le niveau de menace », explique-t-il. Samuel Scarpinodirecteur de l’IA et des sciences de la vie à l’Institut d’IA expérientielle de Northeastern.

« Une fois que la transmission interhumaine commence à se développer, vous disposez d’un avantage sélectif pour les mutations qui augmentent les risques d’infecter davantage de personnes », explique Scarpino.

« Le problème est donc de commencer à créer l’environnement évolutif propice à une épidémie », explique-t-il.

Une épidémie humaine de grippe aviaire fait planer le spectre d’un taux de mortalité élevé, avec 55 % des 258 personnes infectées sur une période de 11 ans se terminant en juillet dans le Pacifique occidental succombant à la maladie, selon le Organisation Mondiale de la Santé.

Jusqu’à présent, les 14 personnes dont l’infection par le virus H5N1 a été confirmée aux États-Unis cette année se sont complètement rétablies.

« Il pourrait y avoir quelque chose de génétiquement différent dans cette souche particulière qui la rendrait moins problématique », explique Scarpino.

D’autres facteurs de protection pourraient être le fait que les cas semblent être détectés tôt et surviennent parmi les travailleurs agricoles qui ont tendance à être plus jeunes, dit-il.

Mais Scarpino affirme que le nombre de cas de cette année aux États-Unis – quatre dus à une exposition à des vaches laitières, neuf dus à une exposition à des poulets et un cas possible de transmission humaine – est encore trop faible pour établir un taux de mortalité.

« Nous sommes encore dans la marge d’erreur concernant le taux de mortalité. Nous ne sommes donc pas encore sortis d’affaire », dit-il.

« Il se pourrait que le taux de mortalité soit de 10 %, ce qui serait 100 fois plus élevé que celui de la COVID », explique Scarpino. « C’est mauvais. Le taux de mortalité pourrait encore être très élevé. »

« Si le taux de mortalité était le même que celui des précédentes épidémies de H5N1, on pourrait s’attendre à ce qu’il soit environ 500 fois pire que celui du COVID. »

Scarpino affirme que de nombreuses questions subsistent concernant le cas du Missouri, que le CDC a identifié chez un individu hospitalisé via le système de surveillance de la grippe saisonnière de l’État – la première fois aux États-Unis que le système a identifié un cas de H5.

Le séquençage génomique et les tests de réaction en chaîne par polymérase peuvent confirmer les soupçons des scientifiques selon lesquels le virus est le H5N1 et non le sous-type de grippe aviaire moins pathogène connu sous le nom de H5N2, explique Scarpino.

Le séquençage du génome aidera les chercheurs en santé à établir la source de l’infection et à déterminer si des mutations se produisent pour la rendre plus transmissible d’une personne à l’autre, dit-il.

Il est surprenant que le CDC n’ait pas annoncé les résultats du séquençage génomique après avoir annoncé le cas humain le 6 septembre, mais il est possible que l’agence fédérale de santé n’ait pas été en mesure d’isoler suffisamment de virus pour analyser un échantillon, dit Scarpino.

S’il s’agit d’un cas confirmé de transmission interhumaine, il est important de trouver qui a infecté le patient à l’hôpital du Missouri et de « retracer son entourage pour rechercher d’autres infections », dit-il.

« Vous voulez trouver cette personne et ensuite déterminer si elle a infecté d’autres personnes que vous n’avez pas encore trouvées. »

« Nous devons vraiment séquencer ce génome », déclare Scarpino, qui affirme que le génome et la source de l’infection « nous diront tout ce que nous devons savoir sur le profil de la menace ».

« S’il s’agit d’une transmission interhumaine du virus H5N1, cela signifie que nous avons manqué au moins une transmission d’un animal à un humain qui a ensuite conduit à un événement de transmission à une autre personne, puis à une hospitalisation », explique Scarpino.

Éliminer le virus chez les bovins

Des millions de poulets et de canards ont été abattus après avoir été exposés au virus H5N1, qui rend également malades et tue les oiseaux sauvages.

Les vaches laitières peuvent présenter des symptômes, mais la plupart des restrictions liées au H5N1 concernant les bovins consistent à inhiber leurs déplacements d’un État à l’autre pour empêcher la propagation du virus, qui n’a pas encore été détecté chez les vaches laitières du Missouri.

Le fait que les vaches soient des mammifères comme les autres augmente probablement la possibilité d’infections bovines conduisant à une transmission interhumaine.

« Si nous vivons dans un monde où le virus H5N1 va circuler éternellement dans nos vaches laitières, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une épidémie majeure ne se déclare », explique Scarpino.

« Au bout du compte, vous allez vous retrouver avec suffisamment de mauvaises choses qui se produisent à la suite pour que cela prenne de l’ampleur. »

« Nous devons éliminer cette maladie des populations de vaches laitières », en continuant à restreindre les déplacements, en augmentant la surveillance et en vaccinant le bétail, explique Scarpino.

« Bien que je sois d’accord avec le CDC sur le fait que le niveau de menace pour la population est encore faible, le profil de menace global de l’épidémie actuelle va augmenter s’il s’agit d’un cas confirmé de transmission interhumaine du virus H5N1. »

Même s’il n’y a pas de transmission en cours depuis le cas humain récemment découvert, « nous pourrions ne pas avoir de chance la prochaine fois ».