La grippe aviaire se propage-t-elle dans VOTRE État ? Le CDC lance un nouveau tableau de bord pour que vous puissiez suivre où le H5N1 augmente dans les eaux usées

Le CDC a lancé aujourd’hui un nouveau tableau de bord qui pourrait révéler si la grippe aviaire se propage dans votre région.

Le tableau de bord s’appuie sur des échantillons d’eaux usées qui ont été testés positifs pour les virus de la grippe de type A, comme la souche H5N1 qui infecte le bétail dans les fermes laitières américaines.

Les données sont présentées sous forme de carte et comparent les tests positifs à la même période l’année dernière pour rechercher des hausses. Les scientifiques affirment que ces hausses ne signifient pas nécessairement que la grippe aviaire s’est propagée aux humains, car les grippes de type A sont « courantes » chez l’homme et représentent environ 75 % de tous les cas.

Mais on espère qu’au cours des prochains mois, le tableau de bord indiquera où le H5N1 est le plus répandu, car la grippe saisonnière est normalement faible à cette période de l’année.

La carte ci-dessus du tableau de bord montre les endroits où des tests d’eaux usées ont été effectués pour détecter les virus de la grippe A au cours de la dernière semaine, jusqu’au 4 mai. Des niveaux élevés ont été signalés au Kansas, où des bovins ont également été testés positifs pour le virus.

Les cartes ci-dessus montrent les endroits qui ont signalé des niveaux élevés de grippe au cours des deux dernières semaines pour lesquelles les données sont disponibles.

Au cours des deux semaines de données disponibles, un endroit du Kansas – un État qui enregistre une épidémie de virus chez les bovins – a montré des hausses, par exemple.

L’Illinois et la Floride sont les autres États qui connaissent des niveaux élevés de grippe de type A.

Dans l’ensemble, les deux États n’enregistrent pas d’augmentation des niveaux de grippe, bien que des hausses aient été détectées dans certains comtés.

Les experts affirment que les hausses soudaines dans les zones locales peuvent être liées à des épidémies de fin de saison ou à un temps inhabituellement froid, ce qui peut amener les gens à passer plus de temps à l’intérieur, où la grippe est plus susceptible de se propager.

Cela peut également être dû à davantage de tests par rapport à la même période de l’année dernière, suggèrent-ils, ce qui conduit à la détection d’un plus grand nombre de cas.

Les responsables du CDC affirment que le tableau de bord ne peut pas déterminer d’où vient le virus présent dans les eaux usées, affirmant qu’il peut provenir d’humains, d’animaux ou de produits comme le lait infecté.

Mais l’agence affirme que des tests seront effectués lorsque des hausses seront détectées pour déterminer si le H5N1 est impliqué.

Cela fait suite à des rapports de vétérinaires selon lesquels un certain nombre d’agriculteurs dans des fermes avec des bovins infectés étaient malades mais ne se présentaient pas pour des tests.

Les responsables ont également révélé qu’ils avaient eu du mal à encourager les agriculteurs à se faire tester pour le virus – craignant que cela n’ait des répercussions sur leurs exploitations.

On craint que les virus de la grippe aviaire ne se propagent du bétail aux humains (stock)

La semaine dernière, l’USDA a annoncé qu’il paierait 28 000 dollars à chacune des fermes pour permettre aux responsables sur place de tester les bovins pour la grippe aviaire, dans le but d’encourager davantage de personnes à se manifester.

Amy Kirby, responsable de l’équipe des eaux usées du CDC, a déclaré STATUT que les tests avaient également été ordonnés après que certains sites aient détecté une augmentation inhabituelle des virus de la grippe de la famille A.

Les augmentations étaient très spécifiques au site, a-t-elle déclaré, les qualifiant de « phénomène très limité ».

Les autorités testent actuellement les virus de la grippe A, une famille de virus grippaux qui peuvent infecter à la fois les humains et les animaux. D’autres membres de ce groupe incluent la grippe porcine, ou H1N1, et un type qui peut circuler chez les chiens et les humains, ou H3N2.

Ils diffèrent des virus Influenza B, une famille de ces virus qui ne peuvent circuler qu’entre les personnes.

La dernière carte, pour la semaine du 30 avril au 4 mai, montre qu’un endroit du Kansas présentait des niveaux de virus grippal A plus élevés que la normale.

Au cours de la semaine précédente, trois sites, dont un en Floride et un autre dans l’Illinois, ont également signalé des pics – bien qu’aucun n’ait détecté le virus chez les bovins.

La maladie a également été observée à des niveaux supérieurs à la moyenne dans certaines parties du Texas au cours de la semaine précédente, notamment dans le Texas Panhandle, où se trouvent les bovins infectés.

Au total, 674 sites sont inclus sur la carte, même si au cours de la dernière semaine, seuls 230 ont communiqué des données sur les eaux usées.

Cela survient au milieu d’une épidémie chez le bétail qui a jusqu’à présent rendu malade 42 troupeaux dans plus de neuf États.

Certains experts craignent toutefois que ce soit une sous-estimation, car de nombreux agriculteurs refusent de faire tester leurs animaux.