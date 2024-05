La grippe aviaire rend la consommation du lait cru dangereuse, selon une étude sur des souris

UN Une nouvelle étude publiée vendredi fournit davantage de preuves du danger potentiel de la consommation de lait non pasteurisé ou cru contenant le virus de la grippe aviaire H5N1.

Le travailpublié dans le New England Journal of Medicine, a montré que des souris nourries avec du lait de vaches infectées par le H5N1 sont devenues très malades.

L’étude ne peut pas prouver que ce qui est arrivé aux souris arriverait certainement aux personnes qui boivent du lait cru contenant le dangereux virus, mais elle souligne le risque probable, ont déclaré les experts. Des études comme celle-ci ne peuvent pas être menées sur des personnes, pour des raisons éthiques.

« Le lait cru est clairement fortement suspecté de transmettre [H5N1] aux animaux », a déclaré Michael Osterholm, directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses à l’Université du Minnesota. « On ne sait toujours pas quel est le risque pour les humains. Mais je ne voudrais pas prendre de risque. »

Thijs Kuiken était d’accord. Pathologiste au département de viroscience du centre médical Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, Kuiken étudie depuis longtemps l’effet des virus H5N1 sur les mammifères, y compris les chats. Lors de cette épidémie chez les bovins laitiers, de nombreux cas de chats de ferme sont morts, vraisemblablement après avoir bu du lait contaminé.

« Sur la base du poids des preuves issues de notre connaissance de [this lineage of H5N1]« , à laquelle cette lettre contribue, il est probable que les personnes buvant du lait cru provenant de vaches infectées contracteraient une maladie systémique », a déclaré Kuiken à STAT dans un e-mail.

La Food and Drug Administration déconseille depuis longtemps de boire du lait cru, qui peut contenir un certain nombre d’agents pathogènes dangereux tels que E. coli, Salmonella et Listeria. L’agence a réitéré cet avis dans le contexte de l’épidémie actuelle de H5N1 chez les bovins laitiers. Jeudi, 58 troupeaux dans neuf États ont été testés positifs pour le virus depuis la première détection de l’épidémie fin mars, et deux infections humaines chez des ouvriers agricoles ont été détectées.

Ni Kuiken ni Osterholm n’ont été impliqués dans la recherche, menée par des chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison. L’auteur principal était Yoshihiro Kawaoka, un éminent virologue de la grippe qui étudie le H5N1 depuis des décennies.

Kawaoka a déclaré à STAT dans un e-mail que les souris avaient été euthanasiées le quatrième jour de l’étude « parce que nous ne voulions pas voir des souris mourir avant ». [tissue] échantillonnage. » Les études qui impliquent d’exposer les animaux à des agents pathogènes potentiellement mortels ne leur permettent pas de connaître une mort prolongée.

L’étude comportait plusieurs volets, qui a été menée début avril avant que la FDA et d’autres groupes universitaires n’annoncent les résultats de recherches montrant que le virus actif ne pouvait pas être cultivé à partir de produits laitiers ayant subi une pasteurisation.

En plus du travail consistant à donner du lait cru aux souris, l’équipe a simulé différentes approches de pasteurisation, qui utilisent la chaleur pour inactiver les agents pathogènes présents dans le lait, afin de voir si elles pouvaient développer un virus actif à partir des échantillons traités thermiquement. L’une des approches utilisées a tué tous les virus présents dans le lait, tandis qu’une autre, qui impliquait un chauffage pendant une courte période, n’a fait que réduire la quantité de virus actif dans le lait à de faibles niveaux.

Les chercheurs ont averti que leurs approches en matière de traitement du lait n’étaient pas identiques à celles utilisées par les transformateurs de lait lorsqu’ils pasteurisent le lait commercial.

Un autre aspect de l’étude consistait à conserver le lait cru contenant le virus à la température du réfrigérateur pendant plusieurs semaines pour voir si la quantité de virus diminuait avec le temps. Ils n’ont constaté qu’une réduction mineure de la quantité de virus actif dans le lait, ce qui suggère que « le virus peut donc rester infectieux pendant plusieurs semaines dans le lait cru conservé à 4°C ».

Keith Poulsen, l’un des auteurs, a déclaré que cette découverte n’était pas une surprise. « La grippe aime le froid et l’humidité », a déclaré Poulsen, directeur du laboratoire de diagnostic vétérinaire du Wisconsin et professeur de médecine interne des grands animaux à l’Université du Wisconsin-Madison.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont également détecté le virus H5N1 dans les glandes mammaires de deux des souris alors qu’ils étudiaient où le virus avait été trouvé dans les tissus de souris après euthanasie. Les tissus mammaires des bovins laitiers semblent être très sensibles au virus, les vaches en lactation infectées excrétant des niveaux extraordinairement élevés de virus dans leur lait.

Cet article a été mis à jour pour inclure les commentaires de l’auteur principal.