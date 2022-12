La grippe aviaire provoque une pénurie de dinde avant Noël, selon la BC Poultry Association

La grippe aviaire est à l’origine d’une pénurie de dinde en Colombie-Britannique, a déclaré la BC Poultry Association, avertissant qu’elle pourrait poser un défi aux clients avant la forte demande de Noël.

La porte-parole de l’association, Amanda Brittain, a déclaré dans une interview que le groupe prévoyait une baisse de 20% des dindes disponibles par rapport aux années précédentes.

“C’est une période terrible de l’année pour que cela se produise”, a-t-elle déclaré.

“Certains agriculteurs ont des dindes toute l’année, mais Thanksgiving et Noël sont les principaux événements de consommation de dinde, c’est donc la principale saison de croissance de la dinde en ce moment et malheureusement, ils sont touchés par la grippe aviaire”.

Brittain a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune pénurie d’œufs ou de poulet.

Sur les fermes Saanichton de l’île de Vancouver, l’exploitant Bryce Rasheligh a déclaré qu’il avait 50 dindes fraîches, qui ont déjà été achetées pour la saison des fêtes. A cause de la grippe aviaire, il a dû adapter ses pratiques pour garder les animaux en bonne santé.

“À certains égards, je l’ai comparé à la pandémie de COVID que nous avons vécue … nous avons juste dû apprendre à être plus prudents et plus hygiéniques et à prendre plus de protocoles dans la façon dont nous nous éloignons les uns des autres. Ce n’est pas différent pour les animaux », dit-il.

Photo d’archive de dindes. Les bouchers et autres vendeurs de viande inscrivent les clients sur des listes d’attente ou leur disent qu’il n’y a aucune garantie qu’ils obtiendront une dinde cette année. (Actualités CHEK)

Brittain a déclaré que la propagation du virus a été sans précédent cette année en Amérique du Nord et particulièrement troublante pendant les saisons migratoires au printemps et à l’automne.

“Ça a recommencé à reprendre à l’automne… [B.C.] a été très durement touchée par un certain nombre d’infections », a-t-elle déclaré.

Les dernières données disponibles de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) montrent que 866 200 oiseaux ont été touchés par la souche H5N1 de la grippe aviaire cette année en Colombie-Britannique. Il montre 43 locaux actuellement infectés dans la province à la date de mercredi, tandis que 21 autres se sont rétablis.

La grippe aviaire se transmet par contact avec un oiseau infecté ou ses excréments ou sécrétions nasales. Les oiseaux de ferme qui sortent sont les plus à risque car ils peuvent entrer en contact direct avec des oiseaux sauvages infectés ou leurs excréments.

Les humains peuvent également transporter par inadvertance l’infection dans une grange avec leurs chaussures ou leurs vêtements, mais l’agence a déclaré qu’aucun cas humain n’a été détecté au Canada et que la maladie n’est pas considérée comme une préoccupation importante pour les personnes en bonne santé qui ne sont pas en contact régulier avec des oiseaux infectés. .

“C’est un peu inconnu” si Hopcott Farms à Pitt Meadows sera en mesure de répondre à toutes ses commandes de dinde, a déclaré la copropriétaire Jenn Hopcott, vue ici en train de parler à un client dimanche. (Yasmin Gandham/Nouvelles de CBC)

Jenn Hopcott de Hopcott Farms à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’elle aurait perdu environ 250 dindes de producteurs locaux dans sa boucherie cette saison.

Elle a pris des commandes de clients, mais leur dit qu’il n’y a aucune garantie qu’elle sera en mesure de les fournir.

“Même avec les commandes que nous avons prises, c’est un peu inconnu pendant encore une semaine environ. Nous avons communiqué cela avec les clients.

“Il y a une chance qu’ils n’obtiennent pas leur dinde.”

“Quantité finie de produit”

C’est la même chose au Victoria’s Village Butcher, où les opérateurs mettent les clients sur des listes d’attente.

“Tout est en l’air en ce moment. Nous ne savons pas dans quoi nous nous embarquons”, a déclaré Aeron Bradley à la boutique.

“Nous sommes prêts à en avoir beaucoup moins que d’habitude”, a déclaré le propriétaire Cory Pelan. Il a dit que c’était la première année de son expérience que les agriculteurs de l’île de Vancouver n’étaient pas en mesure de fournir les dindes dont son entreprise avait besoin.

“C’est la grippe aviaire en ce moment. Il y a une quantité finie de produits là-bas.”

Importer de la dinde pour la période des fêtes pourrait également être un défi.

L’ACIA a imposé des restrictions sur les importations d’oiseaux vivants, de produits et de sous-produits d’oiseaux en provenance des États américains touchés par la grippe.

Le Centre américain de contrôle des maladies a déclaré samedi dans un communiqué de presse que plus de 49 millions d’oiseaux dans 46 États sont morts des suites d’une infection par le virus de la grippe aviaire ou ont été abattus en raison d’une exposition à des oiseaux infectés depuis le début de 2022.

Le BC Egg Marketing Board a déclaré qu’environ 80% des 578 fermes avicoles de la province sont situées dans la vallée du Fraser, qui se trouve sur le chemin d’une route principale de migration des oiseaux.