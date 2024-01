La grippe aviaire présente une menace « apocalyptique » pour la faune sauvage du monde entier

La mortalité massive d’éléphants de mer en Argentine due à la grippe aviaire est la dernière indication que ce dangereux virus constitue une menace existentielle pour la faune mondiale.

Alors que les humains étaient occupés par la pandémie de Covid-19, les oiseaux et la faune sauvage du monde ont été durement touchés par une pandémie de grippe aviaire H5N1.

“Le H5N1 représente désormais une menace existentielle pour la biodiversité mondiale”, a prévenu Chris Walzer, Société de conservation de la faunele directeur exécutif de la santé, dans un déclaration. « Il a infecté plus de 150 espèces aviaires sauvages et domestiques dans le monde ainsi que des dizaines d’espèces de mammifères. L’épidémie de grippe aviaire est la pire à l’échelle mondiale et aussi dans l’histoire des États-Unis, avec des centaines de millions d’oiseaux morts depuis son apparition chez la sauvagine domestique en Chine en 1996. »

La « grippe aviaire » est hautement transmissible à la fois par des gouttelettes en suspension dans l’air et par des infections transmises par les selles. L’aggravation de la crise climatique l’exacerbe, car les oiseaux sauvages modifient leurs horaires pour coïncider avec les conditions météorologiques optimales pour leur migration. Ainsi, la circulation du virus de la grippe se poursuit et s’accroît, grâce à l’élevage intensif d’œufs et de volailles et à ses cages typiquement sales et surpeuplées, remplies d’oiseaux malades et morts. Cet environnement horrible est idéal pour encourager la grippe à muter vers des formes toujours plus contagieuses et mortelles, grâce à un processus connu sous le nom de « réassortiment » génétique. Ces virus de la grippe, de plus en plus virulents, se propagent ensuite aux oiseaux sauvages qui les transportent rapidement au loin pendant leur migration, avec des conséquences souvent dévastatrices.

« Premièrement, les Grands Labbes ont commencé à mourir dans les îles d’Écosse à l’été 2021 », a rapporté le rapport. Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB). «Puis, au cours de l’hiver 2021/22, dans le Solway Firth, la grippe aviaire a tué un tiers de la population reproductrice d’oies bernaches du Svalbard, soit au moins 13 200 oiseaux. Au cours de l’hiver 2022/23, jusqu’à 5 000 Bernaches nonnettes du Groenland sont mortes à Islay, ainsi que des centaines de canards, cygnes, goélands et autres espèces d’oies. Des oiseaux de proie tels que le faucon pèlerin, le busard Saint-Martin, la buse variable, le pygargue à queue blanche et l’aigle royal ont également été testés positifs.

En fait, presque toutes les 77 espèces d’oiseaux marins qui se reproduisent au Royaume-Uni ont été testées positives au H5N1. Malheureusement, documenter ce virus chez les oiseaux sauvages sous-estime la diversité totale des espèces ainsi que le nombre réel d’oiseaux sauvages tués par la grippe aviaire. En effet, le programme de surveillance ne teste que les oiseaux morts et tous les oiseaux sauvages morts ne sont pas signalés ou collectés.

En outre, une grande diversité de mammifères meurent également à cause de l’IAHP.

“À l’échelle mondiale, l’IAHP H5N1 a désormais infecté de nombreux mammifères, notamment les renards, les pumas, les mouffettes et les ours noirs et bruns en Amérique du Nord”, a noté le Dr Walzer. De plus, il vient d’être rapporté qu’un ours polaire sauvage a été testé positif au H5N1 en Alaska – le premier décès dû à la grippe jamais documenté chez cette espèce (plus d’informations). ici).

« Quelque 700 phoques de la Caspienne, une espèce menacée, sont morts de l’IAHP près du Daghestan en 2023 », a poursuivi le Dr Walzer.

Il est troublant de constater que des épidémies de grippe en Espagne et en Finlande ont également été documentées chez des visons d’élevage. Ceci est particulièrement dangereux car ces petits mammifères – qui, comme la volaille, sont élevés dans des conditions sales, surpeuplées et insalubres – offrent de nombreuses possibilités de réassortiment viral afin qu’il puisse facilement commencer à infecter d’autres mammifères (n’oubliez pas que les humains sont aussi des mammifères). tout en augmentant sa virulence.

Cette grippe IAHP, de plus en plus dangereuse, est désormais présente dans les pays du Sud, en particulier le long de ses côtes, car elle y a été transportée par des oiseaux marins migrateurs infectés. Les mammifères chassant ou charognards opportunistes qui se nourrissent de ces oiseaux morts ou mourants peuvent ainsi être exposés à de très grandes quantités de virus. Cela fournit au H5N1 une voie pratique pour se faufiler et s’adapter à une nouvelle population hôte qu’il n’infecte normalement pas.

Les effets de la grippe IAHP peuvent être dévastateurs.

“Les efforts d’échantillonnage suggèrent que plus de 95 pour cent des éléphants de mer du Sud (Mirounga Léonina) les chiots nés le long de 300 km de côtes de Patagonie sont morts fin 2023 », a souligné le Dr Walzer. « C’est le premier rapport faisant état d’une mortalité massive d’éléphants de mer dans la région, quelle qu’en soit la cause, au cours du dernier demi-siècle. La vue d’éléphants de mer retrouvés morts ou mourants le long des plages de reproduction ne peut être qualifiée que d’apocalyptique. Cette mortalité en 2023 contraste fortement avec les 18 000 petits nés et sevrés avec succès en 2022. »

La grippe IAHP pourrait-elle également infecter et tuer les humains ? Peut-être. Cette préoccupation est particulièrement pertinente étant donné que notre santé et celle des animaux sauvages et domestiques sont inextricablement liées. À mesure que la population mondiale augmente, les humains se déplacent de plus en plus vers des zones auparavant inhabitées, ce qui accroît le risque de pandémie. (Le COVID-19 n’est qu’un exemple.) Qu’il s’agisse du H5N1 ou d’un autre virus, il est inévitable que de nouveaux virus continuent d’émerger et menacent de déclencher une autre pandémie humaine ou sauvage.

« Alors que le virus continue de se propager parmi les populations de mammifères, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les responsables de la santé publique à se préparer à une éventuelle propagation du virus H5N1 à l’homme. La valeur « R zéro » – le nombre de personnes infectées par une seule personne infectée – pour le COVID variait initialement entre 1,5 et 7. Pour le H5N1 chez les oiseaux, elle est d’environ 100 », a rapporté le Dr Walzer.

Un nouveau pathogène hautement contagieux comme la grippe IAHP, qui peut potentiellement anéantir des espèces entières, peut également menacer la stabilité des populations et des sociétés humaines. Pour cette raison, il est urgent de protéger la santé des personnes, de leurs animaux de compagnie et du bétail, de la faune sauvage, ainsi que de conserver la biodiversité mondiale et de protéger l’environnement naturel afin de réduire la menace de maladies émergentes.

“Il est impératif que nous adoptions une approche collaborative One Health pour identifier les souches émergentes de grippe aviaire à travers le monde afin de soutenir le développement de vaccins spécifiques et universels capables de traiter rapidement l’infection chez les personnes afin de prévenir une autre pandémie”, a conseillé le Dr Walzer.

« Le prix de l’inaction cause déjà des dégâts considérables à la faune sauvage », a souligné le Dr Walzer. « Alors que nous nous efforçons d’aider les populations touchées à se rétablir, nous devons rester vigilants contre la propagation de cet agent pathogène mortel avant qu’il ne soit trop tard. »

