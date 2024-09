La grippe aviaire pourrait-elle être la surprise d’octobre ?

De la Institut Brownstone

Il y a un manque de commentaires publics et de débats sur l’appel de Kamala Harris en faveur d’un contrôle des prix des produits alimentaires et des loyers, la proposition politique la plus étonnante et la plus effrayante faite de ma vie.

Immédiatement, bien sûr, les gens répondront qu’elle n’est pas pour le contrôle des prix en tant que tel. Il s’agit simplement d’une limite à la « spéculation » (qu’elle a diversement utilisée). appels « Évaluation » des prix des produits alimentaires. Quant aux loyers, ils ne concernent que les grandes entreprises possédant de nombreux locaux.

C’est absurde. S’il existe vraiment une police nationale chargée de lutter contre les prix abusifs, tous les vendeurs d’épicerie, des petits magasins de proximité aux marchés de producteurs en passant par les chaînes de magasins, seront vulnérables. Personne ne veut d’enquête, alors ils se plieront aux contrôles de fait. Personne ne sait avec certitude ce qu’est l’abus de prix.

Don Boudreaux est correct:« Un gouvernement qui menace de punir les commerçants qui vendent à des prix nominaux supérieurs à ceux jugés appropriés par le gouvernement a clairement l’intention de contrôler les prix. Il n’est donc pas surprenant que économistes régulièrement analyser interdictions contre soi-disant ‘prix abusifs‘ en utilisant exactement le même outils « Ils sont utilisés pour analyser d’autres formes de contrôle des prix. »

En ce qui concerne les logements locatifs, le seul résultat sera moins de commodités, de nouveaux frais, de nouveaux tarifs pour ce qui était auparavant gratuit, moins de services et une incitation considérablement réduite à construire de nouveaux logements. Cela ne servira qu’à justifier davantage de subventions, davantage de logements sociaux et davantage de prestations gouvernementales en général. Nous en avons l’expérience et ce n’est pas une bonne chose.

La prochaine étape sera la nationalisation du logement et le rationnement des produits alimentaires, car il y en aura de moins en moins.

Plus le cotes de paris En faveur de Kamala, plus l’incitation à augmenter les prix le plus haut possible maintenant en prévision des contrôles des prix qui auront lieu l’année prochaine sera forte. Cela fournira encore plus de preuves de la nécessité de davantage de contrôles et d’une véritable répression.

Les contrôles des prix entraînent des pénuries de tout ce qu’ils touchent, surtout en période d’inflation. La Réserve fédérale semble sur le point de réduire ses taux sans raison valable (les taux sont très bas en termes réels par rapport à toute norme historique), et nous pourrions assister à une deuxième vague d’inflation plus tard l’année prochaine.

Voici les taux d’intérêt réels considérés historiquement tels qu’ils sont. Voyez-vous ici un argument en faveur de leur baisse ?

La prochaine fois, les commerçants ne seront pas en mesure de réagir de manière rationnelle. Ils devront plutôt affronter les enquêteurs fédéraux et les procureurs.

Kamala a tort de dire que ce sera la « première » interdiction des prix abusifs. Nous l’avions déjà fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les tickets de rationnement sur la viande, les graisses animales, le papier d’aluminium, le sucre, la farine, le café, etc. C’était une période d’austérité extrême, et les gens l’ont supportée parce qu’ils pensaient que cela permettait d’économiser des ressources pour l’effort de guerre. Cette mesure a été appliquée de la même manière que lors des confinements liés au Covid : un vaste réseau s’est constitué autour des institutions étatiques et locales, des médias et des fanatiques privés prêts à dénoncer les rebelles.

Franklin Roosevelt a émis Décret exécutif 8875 Le 28 août 1941, l’Office of Price Administration (OPA) a été créé par la loi sur le contrôle des prix d’urgence, qui lui a conféré de larges pouvoirs pour gérer l’ensemble de la production et de la consommation aux États-Unis. Le 30 janvier 1942, l’Office of Price Administration (OPA) a été habilité à fixer des limites de prix et à rationner les denrées alimentaires et autres produits. Des produits ont été ajoutés à mesure que les pénuries s’intensifiaient.

Et oui, tout cela était strictement appliqué.

Si vous faites le calcul, cela représente aujourd’hui une amende de 200 000 $ pour non-respect de la loi. En d’autres termes, il s’agissait d’une mesure très grave et hautement coercitive.

La technologie a cependant limité l’application de la loi et des marchés noirs ont surgi partout. Les soi-disant Meatleggers étaient les plus célèbres et les plus diabolisés par la propagande gouvernementale.

Que se passe-t-il lorsque le gouvernement restreint la consommation de viande ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rationnement alimentaire a entraîné des changements importants dans les habitudes de consommation aux États-Unis. Les adultes et les enfants de plus de 12 ans étaient limités à 2 livres de viande par semaine, ce qui était contrôlé par un rationnement… pic.twitter.com/goCU1FGMnD — Tête de viande (@marketeatsmeat) 20 février 2024

Dans un pays où l’agriculture était davantage présente à proximité démographique, les gens dépendaient des agriculteurs locaux et de diverses méthodes de troc de biens et de services.

Les années passèrent et les gens parvinrent à surmonter cette épreuve, mais la production à des fins civiles s’arrêta presque. Le PIB de cette période semblait en croissance, mais en réalité, il s’agissait de la continuation et de l’intensification de la Grande Dépression qui avait commencé plus d’une décennie plus tôt.

Il y a peu de gens vivants aujourd’hui qui se souviennent de cette époque, mais j’en ai connu quelques-uns. Ils avaient adopté des habitudes de conservation extrême. J’avais autrefois une voisine qui ne supportait tout simplement pas de jeter des moules à tarte en aluminium parce qu’elle avait vécu sous le rationnement. Après sa mort, ses enfants ont découvert sa vaste collection et cela les a choqués. Elle n’était pas folle, juste traumatisée.

Comment une telle chose pourrait-elle se produire aujourd’hui ? Prenons l’exemple du programme SNAP, le nouveau nom des bons d’alimentation. Pour ceux qui y ont droit, l’argent est versé sur un compte spécial géré par le gouvernement fédéral. Le bénéficiaire reçoit une carte EBT (Electronic Benefits Transfer), qui est utilisée comme une carte de crédit dans les magasins. Cela coûte aux contribuables quelque 114 milliards de dollars par an et constitue une énorme subvention à la grande agriculture, raison pour laquelle le programme est administré par le ministère de l’Agriculture.

L’application de ce programme à la population générale ne serait pas difficile. Il suffirait d’élargir l’admissibilité. À mesure que les pénuries s’aggravent, le programme pourrait s’étendre jusqu’à ce que toute la population y ait accès et qu’il devienne obligatoire. Il pourrait également être transformé en une application mobile au lieu d’un morceau de plastique pour prévenir la fraude. Comme tout le monde a un téléphone portable, ce serait une étape facile.

Et où les gens pourraient-ils dépenser cet argent ? Uniquement dans les institutions participantes. Les institutions non participantes auraient-elles le droit de vendre de la nourriture, par exemple, dans les coopératives agricoles locales ? Peut-être au début, mais c’est avant que les campagnes de diabolisation des médias ne se multiplient pour dénoncer les riches qui mangent plus que leur juste part et les vendeurs qui exploitent l’urgence nationale.

On peut expliquer la manière dont tout cela se déroule, rien de tout cela n’est invraisemblable. Il y a quelques années seulement, les gouvernements de tout le pays ont annulé les rassemblements pour les fêtes religieuses, limité le nombre de personnes pouvant se réunir dans les maisons et interdit les mariages et les funérailles en public. S’ils peuvent faire cela, ils peuvent tout faire, y compris rationner toute la nourriture.

Le programme proposé par Harris n’est pas comme les autres sur lesquels elle a changé d’avis. Elle est sérieuse et le répète. Elle en a parlé même pendant le débat avec Trump, mais il n’y a eu aucune suite ni critique du projet proposé. Un plan aussi fou ne nécessite pas non plus une loi ni un vote du Congrès. Il pourrait prendre la forme d’un décret exécutif. Oui, il serait examiné par la Cour suprême mais, si l’histoire récente se confirme, le programme serait en vigueur depuis longtemps avant que la Cour ne se prononce. On ne sait pas non plus quelle serait sa décision.

En 1942, la Cour suprême a entendu le cas d’Albert Yakus, un vendeur de viande basé à Boston qui a été poursuivi pénalement pour avoir violé le plafond du prix de gros du bœuf. Yakus contre les États-Unis, La Cour suprême a statué en faveur du gouvernement et contre le vendeur de viande criminel. C’est le précédent existant.

Tout cela ne doit pas forcément se produire immédiatement après l’investiture. Cela peut se produire lorsque la situation s’aggravera à la suite des décrets anti-escroquerie et de l’aggravation de l’inflation. Après tout, une présidence qui croit en la planification centralisée et en l’austérité économique forcée durerait quatre ans, et la coercition pourrait s’accroître de mois en mois jusqu’à ce que nous ayons imposé une privation généralisée à la fin, et que personne ne se souvienne de ce que c’était que d’acheter des produits d’épicerie au prix du marché avec son propre argent.

J’aimerais pouvoir dire qu’il s’agit d’un avertissement farfelu et alarmiste. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un scénario très réaliste basé sur des déclarations et des promesses répétées ainsi que sur l’histoire récente de la gestion gouvernementale de la population. Une nouvelle vague d’inflation est probablement à venir. Cette fois, elle s’accompagnera d’une promesse d’utiliser tous les pouvoirs coercitifs du gouvernement pour empêcher l’augmentation des prix des produits alimentaires et des loyers.

Et si les électeurs comprenaient vraiment cela ? Et alors ?

Il faut garder à l’esprit le principal héritage des années de Covid : les gouvernements ont appris tout ce qu’ils pouvaient faire dans les bonnes circonstances. C’est la pire leçon possible, mais c’est ce qui est resté. Les implications pour l’avenir sont sombres.