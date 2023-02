La grippe aviaire peut-elle sauter aux humains ? La menace de la grippe aviaire, expliquée.

Vous l’avez peut-être remarqué : les œufs sont très chers.

À la fin de l’année dernière, le coût moyen d’une douzaine de gros œufs de catégorie A avait plus que doublé depuis janvier. Ils ont été si chers – plus de 10 $ chez certains détaillants – que certaines personnes les font passer en contrebande aux États-Unis depuis le Mexique.

Un grand coupable ? La propagation de la grippe aviaire, alias grippe aviaire.

La maladie virale a anéanti des dizaines de millions d’oiseaux sauvages et d’élevage aux États-Unis, y compris des poules pondeuses, dont beaucoup n’étaient pas infectées mais ont été abattues pour empêcher la propagation de la grippe. La poussée continue est maintenant considérée comme la plus grande épidémie de grippe aviaire de l’histoire des États-Unis.

Il y a du réconfort dans le nom, aviaire grippe. Le virus qui sévit dans les élevages de volailles, connu sous le nom de H5N1, cible généralement les oiseaux, pas les humains.

Mais une récente épidémie de H5N1 dans une ferme d’élevage de visons en Espagne inquiète certains scientifiques. Les fermes avec des populations denses de visons – qui sont des mammifères, comme nous – sont des endroits idéaux pour que ce virus acquière de nouvelles mutations ou d’autres changements génétiques qui pourraient l’aider à se propager plus facilement entre les humains. Et les tests à la ferme à fourrure ont révélé que le virus avait déjà acquis au moins une telle mutation.

Pendant ce temps, la surveillance de la faune a montré que certains autres mammifères ont récemment contracté la grippe aviaire, notamment quelques grizzlis du Montana, des mouffettes et des loutres.

Cela nous amène à nous demander : la grippe aviaire se rapproche-t-elle des humains ?

La réponse courte : non. Dans sa forme actuelle, le H5N1 n’a pas la machinerie pour infecter facilement les humains ou se propager rapidement parmi nous. C’est la bonne nouvelle. Ce qui est préoccupant, c’est que les virus de la grippe aviaire sont connus pour changer rapidement, en particulier lorsqu’ils sont abondants et se propagent parmi certaines populations animales. C’est pourquoi certains scientifiques s’inquiètent maintenant.

“La grippe aviaire est en tête de liste en termes de virus à potentiel pandémique”, a déclaré Daniel Olson, épidémiologiste à l’Université du Colorado, à Vox. “Les coronavirus sont là-haut aussi, mais la grippe aviaire est tout aussi élevée – et peut-être même plus élevée.”

Cela ne signifie pas que la grippe aviaire est sur le point de devenir la prochaine pandémie. Pourtant, les experts sont en alerte et recherchent tout signe indiquant que la situation pourrait changer. Voici ce qu’il faut savoir sur le risque humain actuel de grippe aviaire.

Ce qu’il faudrait pour que la grippe aviaire devienne une pandémie humaine

Le virus H5N1 qui se propage actuellement a été détecté pour la première fois dans les années 90, dans un élevage d’oies du sud de la Chine, ce qui en fait un type relativement nouveau de grippe aviaire. (Il existe d’autres souches de grippe aviaire, mais pour les besoins de cet article, nous utiliserons « grippe aviaire » pour désigner le H5N1.)

Au cours des décennies qui ont suivi, le virus a surtout été un problème pour les oiseaux, en particulier la volaille domestique. Il est très contagieux et l’infection peut causer de graves dommages aux organes internes des oiseaux. Les épidémies de virus peuvent anéantir 90% ou plus des oiseaux d’élevage en 48 heures.

Un certain nombre de mammifères, y compris les humains, ont également été infectés au fil des ans. Bien qu’il puisse nous tuer – le H5N1 a un taux de mortalité effroyablement élevé – ce virus ne s’est pas encore répandu ni ne s’approche de quelque chose de proche d’une pandémie.

Pour qu’un agent pathogène ait le potentiel de provoquer une pandémie humaine, il doit avoir trois qualités importantes, a déclaré Tim Uyeki, épidémiologiste médical et expert en grippe aviaire aux Centers for Disease Control and Prevention. Il doit se propager facilement parmi les humains, notamment par voie aérienne. Cela doit causer des maladies humaines. Et ce doit être quelque chose que la plupart de nos systèmes immunitaires n’ont jamais rencontré auparavant, c’est-à-dire qu’il doit être nouveau.

Heureusement, le H5N1 ne répond pas à tous ces critères.

D’une part, il n’a pas la bonne machinerie pour infecter efficacement nos corps et ne se transmet pas facilement entre eux.

Pour infiltrer un hôte, les virus doivent d’abord se lier à certains récepteurs à la surface de leurs cellules. Le virus qui se propage actuellement, le H5N1, le fait en utilisant un type spécifique de protéine connue sous le nom d’hémagglutinine 5, ou H5. Vous pouvez considérer H5 comme une clé et les récepteurs comme des serrures.

Suivant cette métaphore, H5 peut déverrouiller certains récepteurs présents dans les cellules qui tapissent les voies respiratoires et digestives des oiseaux. En envahissant ces cellules et en se reproduisant, le virus peut endommager ces systèmes vitaux, ce qui rend difficile la respiration des oiseaux et facilite la propagation du virus entre eux (par le souffle et les excréments).

Les humains ont également des récepteurs similaires de type aviaire dans notre système respiratoire. Mais pour des raisons que les scientifiques ne comprennent pas entièrement, ils ne nous rendent pas aussi vulnérables à la grippe aviaire que les oiseaux. De manière critique, nous avons également un plus grand nombre de récepteurs différents, de type non aviaire, auxquels les virus de la grippe aviaire n’aiment pas se lier autant. L’abondance de ces récepteurs non aviaires dans notre nez semble nous protéger d’être facilement infectés par des virus comme le H5N1.

Le résultat : le H5N1 ne se lie pas facilement aux cellules de nos voies respiratoires, il est donc plus difficile pour le virus de nous infecter. Les humains peuvent toujours être infectés, mais probablement seulement si nous sommes exposés à une grande quantité de virus ou si les conditions sont idéales pour la transmission (bien que les scientifiques ne sachent pas exactement quelles sont ces conditions). La plupart des personnes qui ont attrapé la grippe aviaire ont passé plus de temps qu’occasionnellement autour des oiseaux, généralement lorsqu’elles travaillaient avec ou autour de troupeaux malades.

“Si vous regardez toutes les infections à H5 au cours des deux dernières décennies ou plus, la grande majorité de celles qui ont déclaré avoir été exposées à des volailles malades ou mourantes avant l’infection”, a déclaré Richard Webby, virologue spécialisé dans la grippe animale et aviaire à St. Hôpital de recherche pour enfants Jude.

Les virus de la grippe qui ne peuvent pas infecter les voies respiratoires humaines sont beaucoup plus difficiles à transmettre entre humains – et par conséquent, ils ne peuvent pas provoquer de pandémie. Sauf si quelque chose change.

La grippe aviaire évolue rapidement. C’est ce qui en fait une menace.

S’il y a quelque chose d’inquiétant à propos de la grippe aviaire actuelle, c’est qu’elle pourrait muter et évoluer. Si ce n’est pas une menace pour les humains aujourd’hui, cela pourrait le devenir.

C’est parce que les virus de la grippe sont incroyablement changeable. Comme d’autres virus, le H5N1 capte de petites mutations lorsqu’il se réplique au sein d’un hôte ; au fil du temps, cela peut donner au virus certains avantages (bien que les mutations soient souvent mauvaises pour le virus).

Mais les virus de la grippe peuvent également subir des changements beaucoup plus importants et plus conséquents grâce à un processus appelé réassortiment.

Le réassortiment ressemble à quelque chose qui sort de la science-fiction : lorsque deux virus de la grippe infectent la même cellule chez le même hôte, ils peuvent échanger des morceaux entiers de leurs génomes, produisant une variété de Franken-flus.

C’est pourquoi c’est un signal d’alarme pour les chercheurs lorsque la grippe aviaire se propage parmi des animaux qui peuvent aussi facilement tomber malades avec d’autres types de grippe. Les porcs, par exemple, ont des récepteurs de la grippe dans leur système respiratoire auxquels les virus humains et aviaires se lient facilement, de sorte qu’ils peuvent être infectés par les deux. Si ces deux virus se rencontraient à l’intérieur de ces animaux, ils pourraient échanger des parties, produisant une grippe aviaire qui peut plus facilement infecter les mammifères.

Il en va de même pour les visons : ils peuvent être infectés à la fois par la grippe aviaire et la grippe mammifère. (La célèbre et particulièrement dévastatrice pandémie de 1918 est probablement née chez les oiseaux et a peut-être traversé un mammifère avant de sauter aux humains.)

Les experts craignent qu’en “mélangeant des récipients” comme les porcs ou les visons, le H5N1 puisse échanger un segment de son génome qui le rend facilement transmissible entre oiseaux contre un autre qui le rende facilement transmissible entre mammifères – et, éventuellement, aux humains. En théorie, cela pourrait conduire à la création d’un virus avec tous les autres mauvais traits de personnalité du H5N1 – sa capacité à provoquer une maladie grave, par exemple – avec l’avantage supplémentaire, par exemple, de pouvoir infiltrer facilement les cellules de nos voies respiratoires.

(Certains signes indiquent que le virus H5N1 qui s’est propagé dans l’élevage de visons espagnol a détecté une mutation connue pour l’aider à se répliquer plus facilement chez les mammifères. Il n’est cependant pas clair si le virus a détecté la mutation avant ou après sa propagation aux visons. .)

Ces changements génétiques majeurs sont si inquiétants car ils peuvent produire de nouveaux virus auxquels les humains n’ont jamais été exposés. Bien que notre système immunitaire soit probablement capable de reconnaître et de combattre une souche courante de grippe qui a légèrement muté au fil du temps, il est beaucoup plus difficile de réagir rapidement à une toute nouvelle souche.

Le potentiel d’évolution de la nouveauté est ce qui place la grippe aviaire sur le radar potentiel pandémique, selon Seema Lakdawala, virologue et spécialiste de la transmission de la grippe A à l’Université Emory. «Les pandémies émergent avec des changements», a-t-elle déclaré.

Rassurez-vous, tous les changements génétiques ne produisent pas un agent pathogène à potentiel pandémique, a déclaré Lakdawala. De plus, même si le H5N1 développe un moyen d’envahir plus facilement nos voies respiratoires, cela ne garantit pas qu’il pourra se propager parmi les humains. Être facilement transmissible, le virus doit également se répliquer efficacement une fois à l’intérieur de la cellule et survivre dans l’air après avoir été expulsé par une toux ou un éternuement.

Il y a peu de preuves que la grippe aviaire s’est adaptée pour se propager facilement entre les mammifères, et encore moins entre les humains. De nouvelles preuves suggèrent que dans de nombreux cas de H5N1 chez les animaux sauvages – et dans les derniers cas d’élevage de visons – les infections parmi plusieurs animaux se sont probablement produites non pas à cause de la transmission entre animaux, mais parce que plusieurs animaux ont tous mangé des oiseaux infectés chargés de virus.

Le vrai risque pour la santé publique de la grippe aviaire

Il y a d’autres bonnes nouvelles : même si la grippe aviaire développe des outils pour infiltrer un hôte humain et se propager parmi nous, nous avons nos propres outils pour détecter et combattre le virus.

Le gouvernement américain dispose déjà d’un stock de vaccins humains contre la grippe aviaire, y compris ceux spécifiquement pour le H5N1, selon le CDC. Il existe également des vaccins disponibles pour les oiseaux de ferme (bien qu’ils ne soient pas largement utilisés, pour des raisons que Kenny Torrella de Vox explique ici).

Pendant ce temps, l’oseltamivir, un médicament couramment utilisé pour traiter les types d’infections grippales les plus courants, s’est avéré efficace pour traiter les cas humains de grippe H5. Et la surveillance de la grippe dans les populations humaines et animales est une priorité sanitaire mondiale.

La grippe aviaire constitue cependant une menace immédiate pour les humains, non pas parce que nous risquons d’être infectés, mais parce qu’elle comprime l’approvisionnement alimentaire mondial, selon Carol Cardona, experte en santé aviaire à l’Université du Minnesota.

Les œufs et autres produits avicoles, ainsi que certains oiseaux sauvages, sont depuis longtemps des sources de protéines vitales et relativement bon marché dans une grande partie du monde. Si la grippe aviaire continue de se propager dans les grandes fermes ou de se propager aux poulaillers de basse-cour, cela pourrait prolonger la crise du coût de la vie.

“Le risque pour les humains est lié à la nourriture et à l’approvisionnement alimentaire”, a déclaré Cardona. “Et les personnes qui sont coupées de l’approvisionnement alimentaire sont au niveau économique le plus bas.”

Le département américain de l’Agriculture et le CDC surveillent les virus de la grippe trouvés chez les humains et les animaux pour détecter les signes d’un nouveau virus susceptible de provoquer une maladie humaine – un élément essentiel de la préparation à une pandémie, a déclaré Uyeki. Bien que le virus perturbateur le plus frais dans nos esprits puisse être un coronavirus, la plupart des pandémies respiratoires humaines de mémoire récente – celles de 1918, 1957, 1968 et 2009 – ont été causées par de nouveaux virus de la grippe A.

“Une vigilance et une surveillance constantes sont nécessaires dans le monde entier pour surveiller la menace potentielle de ces virus et d’autres à mesure qu’ils évoluent”, a déclaré Ukeyi.

Les changements environnementaux tels que la déforestation et le réchauffement climatique entraînent également un plus grand mélange d’espèces différentes et d’organismes infectieux qui les habitent, y compris la grippe. “Nous avons des humains et des animaux vivant plus près les uns des autres à une plus grande échelle que par le passé”, a déclaré Olson.

Ce mélange pourrait à un moment donné créer une grippe à potentiel pandémique humain, a déclaré Lakdawala. “Plus ces virus tentent de franchir ces obstacles, plus il est probable que certains d’entre eux réussissent”, a-t-elle déclaré. “La nature est si douée pour faire ça.”

Ou comme Cardona l’a dit : “Ne pariez jamais contre un virus de la grippe.”