La grippe aviaire menace les aliments de base britanniques, du petit-déjeuner anglais au dîner de Noël

LONDRES – La friture anglaise classique et le dîner traditionnel de dinde de Noël pourraient être menacés alors que la Grande-Bretagne fait face à l’impact de l’augmentation des cas de grippe aviaire.

Les œufs frits, pochés, brouillés et à la coque pourraient bien ne pas être au menu car certains supermarchés britanniques ont averti que les approvisionnements pourraient être perturbés, tandis que les épiceries ont également pris des mesures pour renforcer les stocks de dinde avant la saison des fêtes.

Deuxième groupe de supermarchés britannique Sainsbury’s dit avoir commandé plus de dindes pour se donner un “tampon” à l’approche de la saison des fêtes, tandis que la grande chaîne de supermarchés, Tesco a déclaré en octobre il s’attend à avoir assez de dindes pour Noël, selon Reuters.

Les acheteurs du magasin discount Lidl ne pourraient acheter que jusqu’à trois boîtes d’œufs, tandis que la troisième plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni, Asda, a limité ses clients à deux boîtes par transaction.

L’épidémie actuelle de grippe aviaire est la plus importante jamais connue au Royaume-Uni, et le gouvernement a ordonné que toutes les volailles et tous les oiseaux captifs en Angleterre soient gardé à l’intérieur à partir du 7 novembre pour tenter de contenir la maladie hautement contagieuse.

Les gouvernements de toute l’Europe ont abattu des populations d’oiseaux pour limiter la propagation de la grippe aviaire. Près de six millions d’oiseaux ont été tués aux Pays-Bas depuis octobre 2021, tandis que l’Espagne, la Bulgarie, le Danemark et la France ont également été durement touchés.

Près de 50 millions d’oiseaux ont été tués en Europe cette année alors que les pays tentent de contenir la maladie, selon l’Agence européenne de sécurité des aliments.