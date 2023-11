La grippe aviaire hautement pathogène frappe les États limitrophes du Kansas

Pixabay

KDA

MANHATTAN — L’automne a entraîné une résurgence de la grippe aviaire hautement pathogène dans tout le pays, y compris des cas dans plusieurs États limitrophes du Kansas – le Missouri, l’Oklahoma et le Colorado.

Bien que le Kansas n’ait confirmé aucun cas de grippe aviaire hautement pathogène dans un troupeau domestique/commercial depuis avril 2023, la principale source de propagation de cette épidémie continue d’être la sauvagine sauvage migratrice, de sorte que la menace d’exposition des oiseaux sensibles au Kansas est élevée.

Toute personne impliquée dans la production avicole, du petit propriétaire de poulets de basse-cour au grand producteur commercial, devrait revoir ses activités de biosécurité pour assurer la santé de ses oiseaux. Trouvez des conseils sur la biosécurité sur la page Web de la Division de la santé animale de la KDA à l’adresse agriculture.ks.gov/AvianInfluenza.

La grippe aviaire hautement pathogène est une maladie virale très contagieuse qui peut infecter les poulets, les gibiers à plumes, les dindes et d’autres oiseaux et provoquer une maladie grave et/ou la mort subite des oiseaux infectés. Cette épidémie a entraîné des maladies et une mortalité chez un plus grand nombre d’espèces d’oiseaux que les épidémies précédentes, y compris la sauvagine sauvage et domestique.

Surveillez attentivement vos oiseaux pour déceler les symptômes de la grippe aviaire hautement pathogène, notamment : toux, éternuements, écoulement nasal et autres signes de détresse respiratoire ; manque d’énergie et d’appétit; diminution de la consommation d’eau; diminution de la production d’œufs et/ou œufs à coquille molle et déformés ; manque de coordination; et la diarrhée. La grippe aviaire peut également provoquer la mort subite des oiseaux, même s’ils ne présentent pas d’autres symptômes.

Si ces symptômes sont observés chez vos oiseaux, contactez immédiatement votre vétérinaire. Si vous n’avez pas de vétérinaire régulier, contactez le bureau de la Division de la santé animale de KDA sans frais au 833-765-2006.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les récentes détections d’IAHP ne présentent pas de problème immédiat de santé publique. Les oiseaux et les œufs du troupeau infecté n’entreront pas dans le système alimentaire. Pour rappel, la manipulation et la cuisson appropriées de toutes les volailles et œufs à une température interne de 165 ˚F sont recommandées à titre de précaution générale en matière de sécurité alimentaire.

Dans le cadre des plans d’intervention existants contre la grippe aviaire, les partenaires fédéraux et étatiques travaillent conjointement sur une surveillance et des tests supplémentaires dans les zones autour des troupeaux touchés. Les États-Unis disposent du programme de surveillance de la grippe aviaire le plus rigoureux au monde et l’USDA travaille avec ses partenaires pour rechercher activement la maladie dans les exploitations commerciales de volailles, les marchés d’oiseaux vivants et les populations d’oiseaux sauvages migrateurs.

Pour plus d’informations sur la grippe aviaire hautement pathogène, y compris l’état actuel des cas confirmés dans d’autres États ainsi que plus d’informations sur la biosécurité de votre troupeau, rendez-vous sur la page Web de la KDA sur la grippe aviaire à l’adresse agriculture.ks.gov/AvianInfluenza ou appelez KDA au 833-765-2006.