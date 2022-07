La grippe aviaire frappe les îles au large de Northumberland où des gardes forestiers en tenue de matières dangereuses recueillent 3 000 corps

Les gardes forestiers de WILDLIFE en combinaisons de matières dangereuses recherchent des oiseaux sauvages morts – alors que la grippe aviaire frappe une colonie.

Environ 3 000, dont des guillemots, ont été collectés sur les îles Farne, au large de Northumberland, pour enrayer la propagation.

Le directeur général de Farnes, Simon Lee, a déclaré: “Le bien-être de notre personnel, de nos bénévoles et de nos visiteurs est notre priorité absolue alors que nous traversons cette tragédie faunique sans précédent sur les îles.

“Le National Trust s’occupe des îles Farne depuis un peu moins de 100 ans, et il n’y a aucune trace de quelque chose d’aussi potentiellement dommageable pour nos colonies d’oiseaux de mer déjà en danger.

“Les îles Farne sont une réserve naturelle nationale et abritent environ 200 000 oiseaux marins, dont des guillemots, des mouettes tridactyles, des petits pingouins et des cormorans huppés, en plus des sternes arctiques et des macareux.

“Nous avons fermé les îles pour limiter le dérangement des oiseaux et surveillons la situation quotidiennement.

“Notre équipe de gardes forestiers travaille dur pour minimiser la propagation de la maladie parmi la précieuse faune de l’île.”

Cette souche de grippe aviaire est originaire d’Asie de l’Est et a affecté les troupeaux domestiques au Royaume-Uni pendant l’hiver.

Il s’est depuis propagé à travers le pays pour infecter les oiseaux sauvages.

Il se propage lorsque les oiseaux entrent en contact direct avec un oiseau infecté, des excréments, des fluides corporels ou indirectement via la nourriture et l’eau.

Le risque pour l’homme est considéré comme très faible et les personnes sont rarement touchées.

