La grippe aviaire frappe les élevages de volailles australiens et le premier cas humain a été signalé à Victoria. Voici ce que nous savons

Le premier cas humain de grippe aviaire (grippe aviaire) a été signalé hier en Australie à Victoria. Un enfant a contracté la souche H5N1 du virus en Inde et est tombé malade à son retour en Australie en mars de cette année.

Sur la base des informations rendues disponibles hier sur l’Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur la grippe (GISAID), nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une petite fille de deux ans. Elle a été testée positive début mars et aurait été très malade, mais depuis lors, elle a été testée positive. entièrement récupéré.

Selon le Ministère de la Santé de Victoriala recherche des contacts n’a révélé aucun cas supplémentaire et le risque pour les autres est très faible.

Les humains qui contractent le H5N1 ont généralement contact rapproché avec des volailles infectées ; Le H5N1 ne se transmet pas facilement entre les personnes. Mais le taux de mortalité chez les humains est d’environ 50%.

Alors, que devrions-nous penser de ce dernier développement, alors que la grippe aviaire fait l’actualité au niveau local et dans le monde entier ?

H5N1

Il n’existe aucune information publiquement disponible sur la manière dont cet enfant a été infecté en Inde, ni même sur l’origine de ce cas en Inde. Cependant, le pays est actuellement confronté à d’importantes épidémies de grippe aviaire dans les États du Kerala, de l’Andhra Pradesh et du Maharashtra.

Le H5N1 est une souche de grippe A, divisée en variantes appelées clades. Les données du GISAID montrent que le virus avec lequel l’enfant a été infecté appartient au clade H5N1 2.3.2.1a. Le clade sud-asiatique 2.3.2.1a a été identifié pour la première fois en 2009 et circule toujours chez les oiseaux Bangladesh et Inde.

Ceci est différent du clade à l’origine des épidémies chez les bovins laitiers qui font la une des journaux aux États-Unis (clade H5N1 2.3.4.4b). UN deuxième cas humain aux États-Unis, un cas associé à cette épidémie vient d’être signalé – un travailleur laitier du Michigan. À l’échelle mondiale, un total de 14 cas humains ont été liés à ce clade.

Et les élevages de volailles ?

Le même jour où nous avons entendu parler de l’enfant atteint du H5N1, une épidémie de grippe aviaire a été signalée dans une ferme d’œufs australienne à Meredith, Victoria.

C’était une souche différente, grippe A H7N3. Les épidémies de H7 ne sont pas nouvelles en Australie. La première épidémie de H7 en Australie était une épidémie de H7N7 à Melbourne, Victoria en 1976. Les trois foyers les plus récents se sont produits à fermes en liberté à Lethbridge, Victoria, en 2020.

Alors que certaines souches de grippe aviaire ont tendance à produire une maladie légère ou inexistante (appelée faiblement pathogène), le H5N1 et le H7N3 sont tous deux hautement pathogène virus. Cela signifie qu’ils provoquent de graves maladies chez les volailles et les oiseaux sauvages.

Les oiseaux sauvages en sont la source et peuvent infecter les volailles d’élevage ou domestiques. Ils peuvent également infecter des animaux comme les porcs et les chevaux.

Les fermes en liberté courent un risque de grippe aviaire, car elles se trouvent à l’extérieur et peuvent être exposées à des oiseaux sauvages infectés. Mais dans l’ensemble, il y a eu très peu d’épidémies de grippe aviaire hautement pathogène chez les volailles australiennes, résumées dans le tableau ci-dessous.

La souche dominante en Europe et en Amérique, le clade H5N1 2.3.4.4b, a débuté en 2020 et s’est propagée à l’échelle mondiale pour infecter plus de 300 espèces aviaires et 40 espèces de mammifères.

C’est le clade le plus inquiétant, car il s’est propagé plus loin et plus largement que tout autre virus de la grippe aviaire. Chez les mammifères et les oiseaux, il provoque de graves maladies respiratoires mais affecte également le cerveau.

Quelques bonnes nouvelles

À ce jour, le H5N1 n’a pas été détecté chez les oiseaux en Australie. C’est une bonne nouvelle que l’épidémie dans la ferme d’œufs soit due au H7N3 plutôt qu’au H5N1. L’infection H5N1 non liée chez l’enfant n’a montré aucun signe de propagation et l’enfant s’est rétabli.

L’Australie a toujours été protégée contre la grippe aviaire hautement pathogène, car elle se propage par les canards, les oies et les cygnes migrateurs (connus sous le nom de sauvagine) en provenance d’Asie. Leurs voies de migration contournent l’Australie.

Cependant, avec toute une gamme d’oiseaux sauvages désormais infectés par Clade H5N1 2.3.4.4by compris en Antarctique, il pourrait y avoir de nouvelles routes de migration d’oiseaux par lesquelles le virus pourrait entrer en Australie.

L’épidémie dans les élevages d’œufs doit être contrôlée rapidement en abattant les oiseaux infectés. Il existe des vaccins pour les volailles, mais ils ne sont que partiellement efficaces et peuvent masquer les épidémies, c’est pourquoi ils ont tendance à ne pas être utilisés. La France, qui a connu de nombreuses épidémies de H5N1 dans ses élevages, a récemment commencé à vacciner les volailles, mais a connu épidémies continues.

Que doit-il se passer maintenant ?

Passé Épidémies H7 ont été rapidement maîtrisés en Australie, mais nous devons rester vigilants. Parallèlement, une épidémie de virus de la grippe aviaire H9N2, faiblement pathogène, a été signalée. signalé dans une ferme avicole en Australie occidentale aujourd’hui. La situation est étroitement surveillée.

Il y a souvent des retards dans la déclaration et le partage des données sur la grippe aviaire. Informations sur le enfant à Victoria a été signalé près de trois mois après l’événementce qui n’est pas idéal pour la préparation.

Surveillance open source utilisant des données accessibles au public et intelligencecomme notre Épiwatch plate-forme, peut fournir des informations plus rapides en cas de retard dans les mises à jour de bases de données de reporting internationales.

La grippe aviaire est une préoccupation mondiale, c’est pourquoi une surveillance accrue et rapide des animaux, des oiseaux et des humains est cruciale, tout comme le partage mondial des données. L’impact de la grippe aviaire sur l’agriculture et l’économie est considérable, mais nous craignons également l’apparition d’une pandémie humaine.

Le H5N1 est désormais si répandu dans le monde que le risque qu’il mute au point de pouvoir se propager entre humains est plus élevé que jamais.