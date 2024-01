La grippe aviaire fait des ravages dans la région californienne du « panier à œufs »

Nouvelles





Une épidémie de grippe aviaire ravage l’énorme industrie avicole de Californie, obligeant les entreprises à tuer plus d’un million de poulets et provoquant une flambée des prix des œufs.

Mike Weber, propriétaire de Sunrise Farms dans le comté de Sonoma, a appris le mois dernier que ses poulets avaient été infectés par le virus hautement contagieux. Conformément aux règles gouvernementales, il a dû abattre l’intégralité de son troupeau de 550 000 poules pondeuses.

«C’est un traumatisme. Nous traversons tous un deuil à cause de cela », a déclaré Weber à l’Associated Press dans un poulailler vide. « Petaluma est connu comme le panier à œufs du monde. C’est dévastateur de voir ce panier d’œufs prendre feu.

Plus d’un million de poulets ont été euthanasiés en Californie en raison de l’épidémie de grippe aviaire. PA

La grippe aviaire fait des ravages en Californie un an après que la maladie ait fait monter en flèche les prix des œufs jusqu’à atteindre des niveaux records dans tout le pays en raison d’une pénurie suite à une épidémie dans le Midwest.

Les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans le comté de Sonoma, au nord de San Francisco, après que près d’une douzaine de fermes commerciales ont tué plus d’un million d’oiseaux pour freiner l’épidémie au cours des deux derniers mois, dévastant les agriculteurs, les travailleurs et leurs clients.

Le comté de Merced, en Californie centrale, a également été durement touché, avec des épidémies signalées récemment dans plusieurs grandes fermes commerciales de production d’œufs.

La grippe aviaire se propage par les canards, les oies et autres oiseaux migrateurs. Même si les oiseaux aquatiques peuvent être porteurs du virus sans tomber malades, ils transmettent facilement la maladie aux volailles par leurs excréments et leurs écoulements nasaux, selon les experts.

Un travailleur déplace des caisses d’œufs à l’usine de transformation Sunrise Farms à Petaluma, en Californie. PA

La vétérinaire d’État Annette Jones a exhorté les agriculteurs à garder leurs troupeaux à l’intérieur jusqu’en juin, y compris les poulets biologiques qui doivent avoir accès à l’extérieur.

« Nous avons encore des migrations en cours pendant encore quelques mois. Nous devons donc être aussi vigilants que possible pour protéger nos oiseaux », a déclaré Bill Mattos, président de la California Poultry Federation.

L’épidémie a provoqué une hausse des prix des œufs dans la Bay Area pendant les vacances avant que les œufs puissent être importés d’autres régions du pays.

Cette dernière épidémie du virus a commencé début 2022 et a incité les autorités à abattre près de 82 millions d’oiseaux, pour la plupart des poules pondeuses, dans 47 États américains, selon le ministère américain de l’Agriculture. Selon les experts, il s’est répandu sur tous les continents habités, à l’exception de l’Australie.

Ettamarie Peterson tient un poulet dans sa ferme de Petaluma. PA

Le prix d’une douzaine d’œufs a plus que doublé pour atteindre 4,82 dollars à son sommet en janvier 2023. Il est revenu à la normale à mesure que les agriculteurs ont réapprovisionné leurs troupeaux. Les prix de la dinde et du poulet ont également augmenté.

L’épidémie a touché plus de 7 millions de poulets dans environ 40 troupeaux commerciaux et 24 troupeaux de basse-cour en Californie, selon l’USDA. La plupart se sont produits au cours des deux derniers mois dans les régions de la côte nord et de la vallée centrale de l’État.

Ettamarie Peterson élève 50 poules qui produisent des œufs qu’elle vend dans son étable pour 50 cents chacune.

“Je suis très inquiet parce que cette grippe aviaire est transmise par les oiseaux sauvages, et je ne peux en aucun cas empêcher les oiseaux sauvages de passer et de laisser la maladie derrière eux”, a déclaré Peterson.

Malgré la mise en place de mesures de biosécurité strictes pour protéger ses poulets, le troupeau de Weber à Sunrise Farms a été infecté avant Noël.

“Le virus a atteint les oiseaux si gravement et si rapidement que vous êtes entrés et que les oiseaux étaient tout simplement morts”, a déclaré Weber. « Déchirant ne décrit pas ce que vous ressentez lorsque vous entrez et que de jeunes oiseaux en parfaite santé viennent d’être déposés. »

Il a déclaré que lui et ses employés avaient passé le mois dernier à nettoyer et à désinfecter les poulaillers.

Avec des fils de poste











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo