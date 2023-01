la grippe aviaire est principalement, mais pas entièrement, à blâmer – Shaw Local

Note de l’éditeur: Il s’agit du premier de deux articles sur la hausse du prix des œufs qui a considérablement réduit le budget familial des consommateurs. Cet article se concentre sur les raisons pour lesquelles les prix des œufs ont considérablement augmenté. Le deuxième article, qui paraîtra vendredi, se concentrera sur la façon dont de plus en plus de restaurants et de consommateurs font face à la hausse des prix des œufs.

Si le coût des œufs casse le budget des ménages, tenez également compte de l’effet sur l’industrie de la restauration.

Tom Grotovsky, propriétaire de The Great American Bagel à Joliet, a déclaré que les œufs coûtaient environ 50 cents pièce en ce moment et qu’il en consommait environ 1 000 par semaine.

Cela n’inclut même pas les œufs qu’il ajoute aux salades et le mélange d’œufs liquide qui entre dans les bagels, a déclaré Grotovsky.

“Nous n’avons pas encore fait d’augmentation de prix”, a déclaré Grotovsky. “Mais nous y travaillons à cause de cela.”

Ses sandwichs les plus vendus sont l’œuf au bacon et le fromage et la saucisse, l’œuf et le fromage, a-t-il déclaré. Chaque sandwich a deux galettes d’œufs, donc le sandwich coûte 1 $ avant le coût du bagel, de la viande, du fromage, de l’emballage du sandwich, des serviettes et du sac, a déclaré Grotovksy.

“Il ne reste pratiquement plus de profit là-dedans”, a déclaré Grotovksy.

C’est avant de payer ses 11 employés, le loyer et les services publics, son service de livraison et d’acheter tous les articles en ville qu’il ne peut pas obtenir de ses fournitures, a-t-il déclaré.

Grotovsky a déclaré que ses dépenses s’élevaient à près de 15 000 $ par semaine en nourriture et en travail. Les restaurants ne sont pas aussi rentables que les gens le pensent, a-t-il déclaré.

“Nous ne sommes qu’un petit magasin ici”, a déclaré Grotovsky.

Tom Grotovsky, propriétaire de Great American Bagel, examine une commande avec Chely Castillo à son emplacement de Joliet sur Essington Road. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Le président du département d’économie et économiste de la Northern Illinois University, Carl Campbell, a déclaré qu’il savait pourquoi tout cela se produisait.

“La raison principale est la grippe aviaire qui a tué un nombre important de la population d’oiseaux”, a déclaré Campbell. “Ainsi, l’offre d’œufs est réduite et, par conséquent, les prix ont considérablement augmenté.”

Combien de temps cette situation peut-elle durer ?

“La grippe aviaire va diminuer à un moment donné, et à mesure que cela diminuera, nous aurons plus de poulets en bonne santé et cela fera baisser le prix des œufs”, a déclaré Campbell. “Certaines données montrent que les prix des œufs ont chuté d’environ 13% au cours des dernières semaines, donc je pense que nous commençons à baisser.”

Comment les prix sont-ils exactement affectés lorsqu’une pénurie d’approvisionnement se produit ?

“Lorsqu’il y a un œuf ou une pénurie d’approvisionnement, cela signifie qu’il n’y a pas assez d’œufs pour répondre à la demande précédente”, a déclaré Campbell. « Cela signifie que les producteurs d’œufs peuvent augmenter les prix tout en vendant tous les œufs qu’ils produisent. En essayant de maximiser le profit, ils augmenteraient les prix. Ainsi, l’intermédiaire paie plus pour couvrir les coûts. Et l’épicerie passe ça [increased cost] jusqu’au consommateur. »

Des cartons d’œufs sont sur l’étagère du Gordon Food Service à Joliet. Une pénurie nationale d’œufs a provoqué une forte hausse du prix des œufs. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

C’est compliqué : de multiples raisons expliquent la flambée des prix des œufs

Michael McGreal, président du département des arts culinaires du Joliet Junior College, attribue l’augmentation du prix des œufs à plusieurs facteurs : la crise actuelle de la grippe aviaire, la forte demande et les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement.

L’épidémie actuelle de grippe aviaire est la pire de l’histoire des États-Unis, avec des millions d’oiseaux morts depuis le début de 2022, selon les Centers for Disease Control. Près de 60 millions d’oiseaux ont été tués jusqu’à présent, selon le département américain de l’Agriculture.

McGreal a déclaré que les poulets propageaient rapidement le virus, c’est pourquoi chaque fois qu’un poulet est positif, il est rapidement isolé.

“Les oiseaux infectés excrètent le virus de la grippe aviaire par leur salive, leurs muqueuses et leurs excréments”, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les poulets peuvent alors contracter le virus lorsqu’ils picorent les déchets d’autres oiseaux pour les graines et les noyaux restants, a déclaré McGreal.

Michel McGréal (Shaw Media)

Cependant, si la grippe aviaire contribue aux prix élevés des œufs et à la pénurie d’œufs, pourquoi la viande de poulet n’est-elle pas affectée au même degré ?

Les poulets élevés pour les œufs et les poulets élevés pour la viande musculaire sont deux industries distinctes, a déclaré McGreal.

Bien qu’il soit vrai que les poulets sont logés étroitement ensemble dans les deux cas – ce qui peut facilement favoriser la propagation de la grippe aviaire – les poulets élevés pour la viande musculaire arrivent sur le marché en seulement six semaines, de sorte que les possibilités pour les poulets de tomber malades sont réduites, a déclaré McGreal. En revanche, les agriculteurs qui élèvent des poules pondeuses les gardent plusieurs années.

Il a dit que c’est similaire aux personnes qui visitent pour le dîner et qui restent en tant qu’invités pendant trois mois – les visiteurs ont simplement plus de possibilités de contracter un virus.

Bien que les poulets élevés pour la viande musculaire ne picorent pas nécessairement les excréments des autres poulets, les oiseaux sauvages le font. Les oiseaux sauvages transportent le virus dans leurs nids et dans d’autres parties des États-Unis, laissant tomber des particules en cours de route, a déclaré McGreal.

“C’est pourquoi nous les éradiquons le plus rapidement possible”, a déclaré McGreal.

McGreal a déclaré qu’il avait regardé des vidéos de l’abattage avec des torches à flamme.

“Une fois qu’un oiseau est testé positif, il détruit tout le troupeau”, a déclaré McGreal. “Ils peuvent littéralement détruire des centaines de milliers d’oiseaux en une seule journée.”

Bien qu’il puisse être déchirant d’envisager l’abattage, McGreal a déclaré qu’il était nécessaire de tuer la bactérie car “on ne sait jamais avec quel autre poulet il est entré en contact”.

Lorsque la demande d’œufs a commencé à augmenter en 2020, les personnes hébergées sur place ont cuisiné et cuit davantage pour économiser de l’argent et interagir avec leurs enfants, a déclaré McGreal.

“Même si vous utilisez un mélange à gâteau en boîte, vous avez toujours besoin d’œufs”, a déclaré McGreal.

L’inflation a également augmenté la demande d’œufs car ils sont historiquement une source de protéines peu coûteuse, a déclaré McGreal. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement pour l’emballage et le transport sont tous des facteurs de coût et de pénurie, a déclaré McGreal.

Les jours de 1,20 $ par carton d’œufs sont probablement révolus

Maintenant Grotovksy a dit qu’il s’attend à ce que les prix des œufs diminuent un peu, il a dit que les jours de 1,20 $ par carton d’œufs sont probablement révolus, même après la dissipation de la crise actuelle de la grippe aviaire.

Des cartons d’œufs sont sur l’étagère du Gordon Food Service à Joliet. Une pénurie nationale d’œufs a provoqué une forte hausse du prix des œufs. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Grotovksy a déclaré que sa famille possédait un élevage de poulets dans le Michigan avec 1 million de poulets et que le coût de la main-d’œuvre avait doublé au cours des 20 dernières années, a-t-il déclaré. La quantité de travail nécessaire pour nourrir, abreuver et nettoyer après 1 million de poulets est énorme, a-t-il déclaré.

“Les taux de main-d’œuvre sont élevés dans tout”, a-t-il déclaré. « L’élevage de poulets est un type d’élevage. L’agriculture est la façon dont vous nourrissez vos poulets. Si vous n’avez pas de nourriture, vos poulets ne vont pas survivre.

Un point positif est que la grippe aviaire n’est pas un problème dans le comté de Will simplement parce que le comté n’est pas un gros producteur d’œufs, selon Mark Schneidewind, directeur du Will County Farm Bureau.

“En ce moment, nous n’avons pas de bétail dans le comté de Will, qui comprend du poulet”, a déclaré Schneidewind. “Il y avait autrefois de grands producteurs d’œufs près de Kankakee et des environs, mais pas depuis plusieurs années.”

Cependant, même les agriculteurs avec 40 à 100 poulets sont inondés d’appels de personnes espérant acheter des œufs pour moins de 4,50 $ à 7 $ dans la fourchette de prix dans les magasins locaux, a déclaré Schneidewind.

“Ces personnes sont également assez vendues”, principalement avec leurs clients existants, a déclaré Schneidewind. «Même ceux qui ont des poulets les utilisent pour un usage domestique ou familial. Ils pourraient en avoir quatre ou cinq douzaines toutes les deux semaines pour certaines personnes.