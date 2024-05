La grippe aviaire est plus répandue parmi les vaches laitières, suggèrent les tests des eaux usées

(Bloomberg) — Un ouvrier agricole du Michigan testé positif à la grippe aviaire n’est que la deuxième personne à avoir été infectée depuis l’apparition d’une épidémie chez le bétail aux États-Unis en mars. La surveillance des eaux usées suggère que le virus pourrait être plus répandu parmi les vaches laitières que prévu, augmentant ainsi le risque pour les travailleurs.

Les laboratoires universitaires et industriels ont ouvert la voie à des informations plus nuancées et plus complètes sur la gamme du virus H5N1 en analysant les eaux usées. Ils ont découvert la grippe aviaire dans des échantillons d’eaux usées prélevés avant que le virus ne soit identifié chez les vaches américaines. Ils constatent des signes dans les villes éloignées des troupeaux de bovins infectés. Et ils donnent déjà aux Centers for Disease Control and Prevention de meilleures informations sur les domaines sur lesquels concentrer leurs efforts.

Bien que rarement observée chez l’homme, la souche H5N1 est considérée comme une menace pandémique depuis des décennies car elle passe souvent d’une espèce à l’autre, provoquant parfois des maladies mortelles chez l’homme. Alors que les agriculteurs résistent aux tests, les États-Unis doivent étendre leur surveillance des eaux usées, en particulier dans les zones rurales autour des fermes où l’agent pathogène peut se propager, a déclaré Paul Friedrichs, directeur du Bureau de la Maison Blanche pour la politique de préparation et de réponse aux pandémies.

« Nous allons devoir faire davantage de travail en tant que nation pour mieux structurer la surveillance des eaux usées dans les zones qui ne disposent pas ou ne sont pas desservies par un système d’égouts municipal », a déclaré Friedrichs, major général à la retraite et chirurgien de l’état-major interarmées. au Pentagone, a déclaré dans une interview. « C’est le fossé que nous allons devoir trouver comment combler. »

Inquiètes de la perte de revenus, les fermes laitières ont résisté aux efforts visant à tester les vaches et les travailleurs, dissimulant potentiellement la véritable ampleur de la propagation du virus.

Les virus sont souvent excrétés dans les selles, ce qui a incité les scientifiques à se tourner vers les eaux usées au début de la pandémie pour suivre la propagation du Covid, rechercher de nouvelles tendances et repérer l’émergence de variantes préoccupantes. Bien qu’elle ne soit pas en mesure de déterminer si la source est infectée par des humains, des animaux ou des produits comme le lait, la surveillance des eaux usées dresse un tableau plus complet des endroits où les agents pathogènes émergent dans de vastes zones géographiques.

Au Texas, par exemple, 19 des 23 sites d’épuration des eaux usées contenaient des traces du virus entre début mars et fin avril, selon le Texas Wastewater Environmental Biomonitoring. Parallèlement, l’État compte quelque 400 fermes laitières et, à ce jour, seuls 14 troupeaux ont été testés positifs à la grippe aviaire, selon le ministère américain de l’Agriculture.

D’autres responsables de l’administration Biden, qui ont demandé à ne pas être nommés tout en décrivant la réponse fédérale, ont déclaré qu’ils s’inquiétaient du temps qu’il a fallu au gouvernement pour détecter pour la première fois l’épidémie chez les bovins, qui a probablement commencé fin 2023 après un contact avec des oiseaux migrateurs malades. Ce retard de plusieurs mois montre les limites des efforts américains de préparation à la pandémie et un système de santé publique décousu, ont déclaré les responsables.

Friedrichs a déclaré que les États-Unis devraient demander l’aide d’experts et d’opérations supplémentaires en matière d’eaux usées pour développer « une image nationale plus solide ».

Technologie de suivi

Les spécialistes dans le domaine comprennent Verily, l’unité des sciences de la vie d’Alphabet Inc. qui a commencé à travailler avec l’Université de Stanford et l’Université Emory pour surveiller les eaux usées pendant la pandémie. Grâce au financement du co-fondateur de Google, Sergey Brin et d’autres, Verily a étendu les tests pour plus d’une douzaine de virus à 190 sites et, en octobre, il a été utilisé pour soutenir le système national de surveillance des eaux usées du CDC, qui comprend des centaines d’installations supplémentaires.

Depuis qu’elle a été détectée pour la première fois chez des bovins américains en mars, la grippe aviaire a été détectée dans 52 troupeaux de neuf États. Cependant, avant le premier cas signalé, Bradley White, spécialiste des eaux usées de Verily, a remarqué une tendance étrange : la grippe A, une catégorie virale qui comprend le H5N1, était en augmentation dans certaines parties du pays. White avait le pressentiment que cette poussée était due à la grippe aviaire et a développé un test pour les signatures génétiques typiques du H5N1 et de ses cousins ​​H5.

En utilisant le test pour examiner d’anciens échantillons d’eaux usées, White a découvert qu’un virus H5 était présent à Amarillo, au Texas, dès février – des semaines avant que la Maison Blanche ne soit alertée pour la première fois de l’épidémie émergente. Cela montre le potentiel de la surveillance des eaux usées comme signal d’alerte précoce pour la grippe aviaire, a déclaré White.

Il semble que la grippe aviaire ait « suivi son cours » au Texas, a-t-il déclaré, alors que les niveaux globaux de grippe A semblent diminuer dans l’État. Verily a annoncé cette semaine qu’elle avait étendu sa recherche de marqueurs H5 à l’ensemble des 190 sites dans le but de mieux suivre l’épidémie.

Reconnaissant la nécessité d’une surveillance accrue, le CDC investit également 3 millions de dollars supplémentaires dans l’analyse des eaux usées, dans le cadre d’un programme de 93 millions de dollars visant à améliorer la surveillance du H5N1. L’agence a déclaré en 2022 qu’elle avait consacré plus de 100 millions de dollars aux tests de Covid dans les eaux usées et s’attendait à ce que les fonds durent trois années supplémentaires. En mars, il a présenté une demande budgétaire de 20 millions de dollars supplémentaires pour l’exercice 2025 afin de tester les eaux usées pour détecter les maladies émergentes.

Le CDC lance également un projet visant à vérifier les eaux usées dans 10 nouveaux sites proches du bétail et lance une étude qui permettrait de distinguer si les humains ou les animaux sont responsables du virus détecté dans les eaux usées. La semaine dernière, il a lancé un tableau de bord en ligne des données sur les eaux usées retraçant la grippe A. Entre fin avril et mi-mai, seuls deux des six sites de traitement des eaux usées du Michigan figurant sur le tableau de bord du CDC ont montré des niveaux modérés de grippe A.

Mutations potentielles

L’inquiétude concernant le H5N1 a pris de l’ampleur il y a environ vingt ans lorsqu’une souche du virus a commencé à sévir chez les volailles, infectant occasionnellement les humains. Les responsables de la santé du monde entier ont commencé à rechercher des signes de transmission interhumaine qui auraient pu signaler une pandémie potentielle avant que l’épidémie ne s’atténue finalement. Même si certains cas humains ont été graves, voire mortels, les deux ouvriers agricoles infectés lors de la récente épidémie aux États-Unis ont tous deux présenté des symptômes légers et se sont rétablis. Aucune transmission entre les personnes n’a été observée.

Les infections par le virus H5N1 chez les vaches peuvent entraîner une diminution de la production de lait et augmenter le risque d’autres affections, comme la pneumonie. La pasteurisation tue le virus et il n’y a aucune preuve de danger lié au lait, au fromage ou à la crème glacée commerciale.

Les responsables de la santé sont particulièrement préoccupés par le suivi du virus dans les fermes laitières où les vaches infectées entrent fréquemment en contact avec les travailleurs, et où les virus mutés peuvent trouver des opportunités d’infecter les humains. Les dangers que le virus a montrés dans le passé augmentent les enjeux en matière de surveillance des eaux usées.

« Le risque est que plus cette épidémie se prolonge, plus il peut y avoir de possibilités de propagation d’une espèce animale à une espèce humaine », a déclaré Al Ozonoff, scientifique en maladies infectieuses au Boston Children’s Hospital et à la Harvard Medical School. Le prochain événement qui préoccupe les experts est, a-t-il dit, « une évolution virale qui crée une opportunité de transmission interhumaine ».

–Avec l’aide d’Ilena Peng.

