La grippe aviaire dévaste les élevages de volailles de Californie alors qu’une nouvelle vague d’épidémies ébranle l’industrie

PETALUMA, Californie (AP) — Le mois dernier, Mike Weber a appris la nouvelle que redoutent tous les éleveurs de volailles : ses poulets ont été testés positifs au grippe aviaire.

Conformément aux règles gouvernementales, l’entreprise de Weber, Sunrise Farms, a dû abattre l’intégralité de son troupeau de poules pondeuses – 550 000 oiseaux – pour empêcher la maladie d’infecter d’autres fermes du comté de Sonoma, au nord de San Francisco.

“C’est un traumatisme. Nous traversons tous un deuil à cause de cela”, a déclaré Weber, debout dans un poulailler vide. “Petaluma est connu comme le panier à œufs du monde. C’est dévastateur de voir ce panier à œufs prendre feu.”

Un an après que la grippe aviaire ait entraîné des prix records des œufs et des pénuries généralisées, la maladie connue sous le nom de grippe aviaire hautement pathogène fait des ravages en Californie, qui a échappé à la précédente vague d’épidémies qui a dévasté les élevages de volailles du Midwest.

Le virus hautement contagieux a ravagé le comté de Sonoma, où les autorités ont déclaré l’état d’urgence. Au cours des deux derniers mois, près d’une douzaine d’exploitations commerciales ont dû détruire plus d’un million d’oiseaux pour contrôler l’épidémie, portant un coup dur à l’économie des agriculteurs, des travailleurs et de leurs clients.

Le comté de Merced, en Californie centrale, a également été durement touché, avec des épidémies dans plusieurs grandes fermes commerciales de production d’œufs ces dernières semaines.

Les experts affirment que la grippe aviaire se propage par les canards, les oies et autres oiseaux migrateurs. La sauvagine peut être porteuse du virus sans tomber malade et le transmettre facilement par ses excréments aux élevages de poulets et de dindes et aux troupeaux de basse-cour par les excréments et les écoulements nasaux.

Les élevages de volailles californiens mettent en œuvre des mesures strictes de biosécurité pour freiner la propagation de la maladie. La vétérinaire d’État Annette Jones a exhorté les agriculteurs à garder leurs troupeaux à l’intérieur jusqu’en juin, y compris les poulets biologiques qui doivent avoir accès à l’extérieur.

“Nous avons encore des migrations pendant encore quelques mois. Nous devons donc être aussi vigilants que possible pour protéger nos oiseaux”, a déclaré Bill Mattos, président de la California Poultry Federation.

La perte des poules locales a entraîné une flambée des prix des œufs dans la région de la baie de San Francisco pendant les vacances, avant que les supermarchés et les restaurants ne trouvent des fournisseurs extérieurs à la région.

Alors que la grippe aviaire existe depuis des décennies, l’épidémie actuelle du virus qui a débuté début 2022 a incité les autorités à abattre près de 82 millions d’oiseaux, pour la plupart des poules pondeuses, dans 47 États américains, selon le ministère américain de l’Agriculture. Chaque fois que la maladie est détectée, l’ensemble du troupeau est abattu pour contribuer à limiter la propagation du virus.

Le prix d’une douzaine d’œufs a plus que doublé pour atteindre 4,82 dollars à son sommet en janvier 2023. Les prix des œufs sont revenus à leur fourchette normale à mesure que les producteurs d’œufs ont constitué leurs troupeaux et que les épidémies ont été contrôlées. Les prix de la dinde et du poulet ont également grimpé, en partie à cause du virus.

“Je pense qu’il s’agit d’un problème existentiel pour l’industrie avicole commerciale. Le virus est présent sur tous les continents, à l’exception de l’Australie à ce stade”, a déclaré Maurice Pitesky, expert en volaille à l’Université de Californie à Davis.

Le changement climatique augmente le risque d’épidémies, car les changements climatiques perturbent les schémas migratoires des oiseaux sauvages, a déclaré Pitesky. Par exemple, des précipitations exceptionnelles l’année dernière ont créé un nouvel habitat pour la sauvagine dans toute la Californie, y compris dans les zones proches des élevages de volailles.

En Californie, l’épidémie a touché plus de 7 millions de poulets dans environ 40 élevages commerciaux et 24 élevages de basse-cour, la plupart des épidémies étant survenues au cours des deux derniers mois sur la côte nord et la vallée centrale, selon l’USDA.

Les responsables de l’industrie s’inquiètent du nombre croissant de poulets de basse-cour qui pourraient être infectés et propager la grippe aviaire dans les fermes commerciales.

“Nous avons des oiseaux sauvages qui regorgent de virus. Et si vous exposez vos oiseaux à ces oiseaux sauvages, ils pourraient être infectés et tomber malades”, a déclaré Rodrigo Gallardo, chercheur à l’UC Davis qui étudie la grippe aviaire.

Gallardo conseille aux propriétaires de poulets de basse-cour de porter des vêtements et des chaussures propres pour protéger leurs troupeaux contre l’infection. Si un nombre inhabituel de poulets meurent, ils doivent être testés pour la grippe aviaire.

Ettamarie Peterson, une enseignante à la retraite de Petaluma, possède un troupeau d’environ 50 poules qui produisent des œufs qu’elle vend dans son étable pour 50 cents pièce.

“Je suis très inquiet parce que cette grippe aviaire est transmise par les oiseaux sauvages, et je ne peux en aucun cas empêcher les oiseaux sauvages de passer et de laisser la maladie derrière eux”, a déclaré Peterson. “Si votre troupeau présente le moindre cas, vous devez détruire tout le troupeau.”

Sunrise Farms, fondée par les arrière-grands-parents de Weber il y a plus d’un siècle, a été infectée malgré la mise en place de mesures de biosécurité strictes pour protéger le troupeau.

“Le virus a atteint les oiseaux si gravement et si rapidement que vous êtes entrés et que les oiseaux étaient tout simplement morts”, a déclaré Weber. “Déchirant ne décrit pas ce que vous ressentez lorsque vous entrez et que de jeunes oiseaux en parfaite santé viennent d’être déposés.”

Après avoir euthanasié plus d’un demi-million de poulets à Sunrise Farms, Weber et ses employés ont passé les vacances de Noël à jeter les carcasses. Depuis, ils nettoient et désinfectent les poulaillers.

Weber espère que la ferme obtiendra l’approbation des régulateurs fédéraux pour ramener les poussins à la ferme ce printemps. Il faudrait ensuite encore cinq mois avant que les poules soient suffisamment matures pour pondre.

Il se sent chanceux que deux fermes dont son entreprise est copropriétaire n’aient pas été infectées et produisent toujours des œufs pour ses clients. Mais se remettre de l’épidémie ne sera pas facile.

“Nous avons un long chemin à parcourir”, a déclaré Weber. “Nous allons recommencer et essayer de garder cette famille d’employés unie parce qu’ils ont travaillé si dur pour faire de cette entreprise l’entreprise qu’elle est.”