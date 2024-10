La grippe aviaire détectée chez un porc pour la première fois aux États-Unis

La grippe aviaire H5N1 a été identifiée chez un porc aux Etats-Unis pour la première fois, a annoncé mercredi le ministère américain de l’Agriculture.

Les autorités vétérinaires de l’USDA et de l’Oregon enquêtent sur des cas de grippe aviaire dans une exploitation agricole de basse-cour qui abritait un mélange de volailles et de bétail, y compris des porcs, a indiqué l’agence.

« Le bétail et la volaille de cette ferme partageaient des sources d’eau, des logements et des équipements ; dans d’autres États, cette combinaison a permis la transmission entre espèces », indique-t-on dans un communiqué de presse.

Après que le H5N1 ait été identifié chez d’autres animaux de la ferme, cinq porcs ont été euthanasiés pour des tests ; deux ont été testés négatifs et les résultats sont toujours en attente pour deux autres. La ferme a été mise en quarantaine et les autres animaux sont sous surveillance. Cependant, il ne s’agissait pas d’une ferme commerciale et « il n’y a aucune inquiétude quant à la sécurité de l’approvisionnement en porc du pays à la suite de cette découverte », a déclaré le service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire de l’USDA.

Le H5N1 est un type de grippe rare chez l’homme, mais très contagieux et mortel chez plusieurs espèces d’animaux, notamment la volaille et les bovins laitiers, ce qui fait craindre qu’il puisse muter et devenir un virus qui s’attaque également aux humains.

Aux États-Unis, plus de deux douzaines de personnes ont été testées positives pour la grippe H5N1 cette année, et presque toutes ont signalé avoir été exposées à des vaches laitières ou à des poulets infectés, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

