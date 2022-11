La grippe aviaire britannique craint de forcer même les corbeaux de la tour de Londres à l’intérieur

Les visiteurs peuvent toujours voir les corbeaux de loin, a déclaré la porte-parole. L’isolement des oiseaux a été rapporté plus tôt par The Evening Standard.

La tour a servi de prison pendant certaines parties de sa longue histoire et a accueilli des personnages notables, dont Sir Walter Raleigh et Anne Boleyn, la seconde épouse d’Henri VIII. Une prophétie datant de l’époque du roi Charles II au 17ème siècle affirme que le royaume et la tour tomberont s’il n’y a pas au moins six corbeaux sur le terrain. Les corbeaux errent généralement – avec leurs plumes coupées pour qu’ils ne puissent pas s’envoler – sous l’œil vigilant du maître des corbeaux de la tour, Christopher Skaife.

Les corbeaux sont peut-être les oiseaux les plus reconnaissables de Grande-Bretagne, mais le danger posé par la souche hautement contagieuse de la grippe aviaire est devenu une menace majeure pour tous les oiseaux du pays. Selon le Financial Times, la Grande-Bretagne a perdu 40% de son troupeau de dindes élevées en liberté à cause de la grippe et des abattages qui ont suivi, ce qui a mis à rude épreuve l’industrie de la volaille. (Les experts disent que le virus présente actuellement peu de risques pour les humains.)

L’ordonnance du gouvernement britannique oblige les ornithologues amateurs à enfermer leurs oiseaux à l’intérieur et à «mettre en œuvre des mesures de biosécurité strictes». Plus de 200 cas de grippe aviaire ont été confirmés depuis octobre 2021.

“L’introduction de ces mesures à la ferme est le moyen le plus efficace de réduire le risque de propagation de la maladie”, a déclaré le gouvernement dans son annonce cette semaine. « La maladie pourrait tuer vos oiseaux si ces mesures ne sont pas prises.