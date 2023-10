Cette histoire à l’origine apparaît dans Le gardien et fait partie du Bureau climatique collaboration.

La grippe aviaire a atteint l’Antarctique, suscitant des inquiétudes pour les populations isolées de manchots et de phoques qui n’ont jamais été exposées au virus mortel H5N1 auparavant. L’impact total de l’arrivée du virus n’est pas encore connu, mais les scientifiques s’inquiètent d’un éventuel « échec catastrophique de la reproduction » des fragiles populations sauvages de la région.

Le virus a été détecté dans des populations d’oiseaux charognards appelés labbes bruns sur l’île Bird, qui fait partie du territoire britannique d’outre-mer de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. Ces oiseaux migrateurs l’ont probablement amené avec eux d’Amérique du Sud, où la grippe aviaire est répandue et a déjà tué environ 500 000 oiseaux marins et 20 000 otaries rien qu’au Chili et au Pérou.

On estime que l’épidémie actuelle du variant hautement contagieux du H5N1, qui a débuté en 2021, a tué des millions d’oiseaux sauvages. Les chercheurs s’inquiètent depuis longtemps de son impact potentiel sur la faune de l’Antarctique, car de nombreuses espèces ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde et n’ont jamais été exposées au virus de la grippe aviaire auparavant.

Des chercheurs du British Antarctic Survey (BAS) a effectué des prélèvements sur les oiseaux lorsqu’ils ont constaté une mortalité inexpliquée et les a envoyés pour des tests au Royaume-Uni.

Ashley Bennison, responsable scientifique du BAS pour Bird Island, a déclaré : « C’est un événement particulièrement triste à confirmer. Nous continuerons à surveiller les espèces sur l’île du mieux que nous pouvons et à poursuivre les recherches scientifiques, mais nous ne sommes pas sûrs de l’impact total pour le moment.

Bird Island est considérée comme l’une des sites fauniques les plus riches, abrite de nombreuses espèces d’oiseaux menacées ainsi que 50 000 couples de manchots reproducteurs et 65 000 couples d’otaries à fourrure. L’île se trouve juste au large de la pointe nord-ouest de la Géorgie du Sud, à environ 600 milles au sud-est des îles Falkland.

UN l’évaluation des risques sur les impacts de la grippe aviaire atteignant le continent, publié par le Comité scientifique pour la recherche antarctique, a déclaré que les otaries, les otaries, les labbes et les goélands étaient les plus menacés, suivis par les manchots, les oiseaux de proie, les becs-gaines et les pétrels géants.

Dr Meagan Dewar, présidente de l’Antarctique Faune Health Network, qui est l’auteur principal du rapport, a déclaré que la maladie pourrait entraîner un « échec catastrophique de la reproduction » dans la région, avec un « impact dévastateur sur de nombreuses espèces sauvages ».

Le rapport indique que « des programmes continus de surveillance des maladies devraient être établis pour identifier les agents pathogènes nouveaux et émergents ».

Le H5N1 s’est propagé sur près de 4 000 milles en Amérique du Sud en l’espace de trois mois, facilité par les routes de migration des oiseaux sauvages. Selon les chercheurs, le fait qu’il se soit déjà propagé en Amérique du Sud rendait probable son arrivée en Géorgie du Sud à un moment donné.

À la suite des tests positifs sur Bird Island, la plupart des travaux de terrain impliquant la manipulation d’animaux ont été suspendus. Le personnel devra redoubler de vigilance pour s’assurer qu’il dispose de vêtements et d’équipements de terrain propres.

Cette nouvelle fait suite à des recherches récentes qui ont montré que certains oiseaux marins au Royaume-Uni, où l’épidémie a été signalée pour la première fois, commencent à se développer. faire preuve d’immunité au H5N1.