La grippe aviaire attaque les chats après les vaches

Les chats contractent la grippe aviaire (ou grippe aviaire) et y succombent, une situation qui suscite des inquiétudes quant au risque auquel ces boules de poils félins et leurs propriétaires sont confrontés en raison de l’épidémie en cours de grippe aviaire H5N1 hautement virulente.

Depuis 2021, cette épidémie a rendu malades et tué des oiseaux et volailles sauvages aux États-Unis. Une vaste gamme de mammifères a également été exposée au H5N1, notamment des animaux de ferme comme les chèvres, les bovins laitiers et, plus récemment, quatre alpagas de l’Idaho, selon Alerte scientifique.

Les virus de la grippe aviaire peuvent subir des modifications aléatoires qui améliorent leur capacité à se reproduire dans les cellules des mammifères lorsqu’ils infectent les mammifères. Cela suggère que la grippe aviaire pourrait évoluer et se propager plus facilement chez l’homme.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré le 24 mai que rien n’indique que le virus ait encore subi le type d’altérations nécessaires pour se propager rapidement d’une personne à l’autre. Les personnes ayant eu des contacts intimes avec du bétail ou de la volaille constituent jusqu’à présent la majorité des personnes atteintes.

Les chats d’extérieur peuvent être infectés après avoir attrapé des oiseaux sauvages, explique Meghan Davis, vétérinaire et épidémiologiste environnementale à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. « Qu’ils les mangent ou non, cela pourrait être un contact suffisant. »