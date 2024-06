La grippe aviaire a tué des dizaines de chats à travers le monde. Votre chat est-il à risque ?

En ce qui concerne l’épidémie de grippe aviaire, une grande attention a été accordée aux vaches et, bien sûr, aux oiseaux – mais ils ne sont pas les seuls animaux à être infectés par le virus H5N1. Les chats sont de plus en plus au centre de cette crise de santé publique croissante, d’autant plus préoccupante qu’ils boivent du lait dans les fermes laitières et mangent des oiseaux et des souris, qui ont récemment été signalé comme réservoirs du virus.

Lorsque des chats meurent de la grippe aviaire, cela peut être macabre. Ils expérience fièvre, perte d’appétit et symptômes respiratoires et neurologiques sévères, désagréables et douloureux.

Comme indiqué dans le rapport des Centers for Disease Control and Prevention Revue des maladies infectieuses émergentesplus de la moitié des chats de la première ferme laitière du Texas à avoir été testés positifs à la grippe aviaire ce printemps sont morts après avoir bu du lait cru provenant de vaches infectées.

« Les chats ont été retrouvés morts sans signes apparents de blessures et appartenaient à une population résidente de [approximately] 24 chats domestiques qui avaient été nourris avec du lait de vaches malades », ont écrit les scientifiques. « La maladie clinique chez les vaches de cette ferme a été constatée pour la première fois le 16 mars ; les chats sont tombés malades le 17 mars et plusieurs chats sont morts en grappe le 19 mars. –20.

Le H5N1 a été connu pour exister chez les oiseaux depuis 1996, mais la situation actuelle a véritablement commencé à s’aggraver vers 2021, tuant des centaines de millions d’entre eux autour du monde dans quelques années seulement. Il a également infecté d’autres mammifères, notamment des phoques et des ours. Cependant, cette récente épidémie aux États-Unis est la première fois que les responsables de la santé publique confirment que le virus est passé d’une vache à un humain. Depuis le début de l’épidémie, trois cas humains ont été signalés où des personnes ont été infectées de cette façon par la grippe aviaire – bien que les experts disent qu’il est très probable qu’il y ait davantage de cas – et au moins 90 troupeaux laitiers touchés dans 12 États.

Il a également été confirmé qu’au moins 9 398 oiseaux sauvages en étaient atteints. Considérant que les chats sont des animaux prédateurs dotés d’instincts de chasse, en particulier parfois envers les oiseaux, les chats domestiques d’extérieur risquent-ils de contracter la grippe aviaire ? Et les propriétaires de chats devraient-ils prendre des précautions, comme garder leurs chats d’extérieur à l’intérieur ?

« Si vous avez un chat qui attrape un oiseau atteint de la grippe aviaire, il est possible dans certains cas que le chat attrape la grippe aviaire. »

Dr Rajendram Rajnarayanan du campus de l’Institut de technologie de New York à Jonesboro, Ark., a déclaré à Salon que les experts ne connaissent pas vraiment « l’ampleur » de la situation et comment elle affecte les animaux domestiques, comme les chats.

« Je ne vois pas de grande menace en termes de propagation du H5N1 parmi les chats domestiques. Oui, nous avons des chats domestiques qui ont été signalés », a déclaré Rajnarayanan. « Mais ce que je considérerais, ce sont les bonnes pratiques d’hygiène en général, et je suggérerais ensuite de rechercher des signes de maladie. »

Un autre sujet de préoccupation à prendre en compte est de nourrir votre chat avec de la viande crue. À l’été 2023, une épidémie de grippe aviaire en Pologne a sonné l’alarme lorsque plus de 45 chats sont morts dans 13 régions géographiques du pays. Les tests ont révélé que 29 d’entre eux étaient atteints du virus H5N1. Les experts soupçonnaient de la viande crue était lié à l’épidémie. Les chats confinés à l’intérieur sont également morts de la grippe aviaire, comme le note une étude de 2023 portant sur 40 chats de refuge en Corée du Sud, dont 38 sont morts de la grippe aviaire. nourriture pour chat à base de viande de canard contaminée par la grippe aviaire.

Daniel Goldhill, virologue au Royal Veterinary College, a déclaré à Salon que si vous vivez dans une ferme et que vous avez des chats qui obtiennent du lait cru de vache, soyez « très prudent » lorsque vous laissez vos chats consommer du lait cru.

« L’une des façons dont les vétérinaires ont reconnu qu’il s’agissait d’une grippe aviaire qui s’était propagée chez les vaches, ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est qu’ils ont également vu dans diverses fermes où les vaches tombaient malades, ils ont vu des chats et des oiseaux mourir également », dit Goldhill. « C’est ainsi que la majorité des chats que nous avons vus infectés l’ont été : ils ont vécu dans des fermes. »

Mais ce n’est pas la seule solution, a souligné Goldhill. Des cas de chats infectés directement par des oiseaux sauvages ont été signalés.

« Si vous avez un chat qui attrape un oiseau atteint de la grippe aviaire, il est alors possible, dans certains cas, que le chat attrape la grippe aviaire », a-t-il déclaré. « Et si la grippe aviaire se reproduit avec succès chez le chat, elle peut se propager de manière systémique à travers le chat, elle peut pénétrer dans le cerveau du chat et le chat peut alors mourir. »

Goldhill a souligné que le nombre de chats morts de cette façon est assez faible. Lorsqu’on lui a demandé si les propriétaires de chats devraient garder leurs chats d’extérieur à l’intérieur, il a répondu qu’il fallait être conscient de la possibilité de grippe aviaire, surtout si vous vivez dans une ferme. Mais, selon lui, votre chat domestique habituel est « probablement plus susceptible de se faire écraser » par une voiture. Bien sûr, les chats peuvent attraper de nombreuses autres maladies s’ils ont un accès incontrôlé à l’extérieur, y compris la rage, la teigne, Salmonelle et virus de l’immunodéficience féline (FIV), qui est fondamentalement l’équivalent du VIH chez l’homme.

Depuis des années, les experts avertissent que si la grippe aviaire se propageait chez les porcs, il serait peut-être temps d’appuyer sur le bouton de panique. En effet, les porcs sont plus proches des humains en termes génétiques, agissant comme un réservoir privilégié pour que les virus puissent muter en quelque chose qui pourrait se transformer en une pandémie de grande envergure chez l’homme. Le fait que les chats soient infectés est-il également préoccupant ?

« Pour les chats, nous ne constatons pas vraiment cette transmission continue, nous ne constatons pas cette transmission durable chez les chats », a déclaré Goldhill. « Il y a beaucoup moins de chances que le virus se propage entre les chats et développe des caractéristiques qui lui permettraient de se transmettre aux humains. »

Les visons et les furets sont plus préoccupants, dit-il. « Ils ont des récepteurs qui ressemblent beaucoup plus aux récepteurs humains dans leurs voies respiratoires », a-t-il déclaré. En effet, une étude des Centers for Disease Control and Prevention publié vendredi ont découvert que les furets sont particulièrement sensibles à la souche H5N1 qui a infecté un humain au Texas. Le virus était mortel à 100 % chez les six furets infectés.

« C’est très préoccupant », a déclaré Rick A Bright, ancien directeur général du Pandemic Prevention Institute et expert en virus grippaux, dit le X (anciennement Twitter). « Les efforts visant à modifier le récit de quelque manière que ce soit pour adoucir ces données importantes sont imprudents. Les furets sont le modèle animal fréquemment utilisé pour l’infection humaine. Le fait qu’ils soient tombés si gravement malades, le virus a infecté la plupart de leurs organes internes et leur cerveau, et ils sont morts. , est un signal fort que tous les efforts visant à empêcher la propagation de ce virus doivent être pris au sérieux. »

En d’autres termes, les chats sont peut-être le moindre de nos soucis.