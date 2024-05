La grippe aviaire a infecté un troisième ouvrier agricole américain

Aux États-Unis, un troisième ouvrier agricole a été infecté par la grippe aviaire, ce qui renforce les inquiétudes concernant une épidémie parmi les bovins laitiers identifiée pour la première fois en mars.

Le travailleur est le premier de cette épidémie à présenter des symptômes respiratoires, notamment de la toux, des maux de gorge et des larmoiements, qui augmentent généralement le risque de transmission à d’autres personnes, ont déclaré jeudi des responsables fédéraux.

Les deux autres personnes n’avaient que de graves infections oculaires, probablement dues à une exposition à du lait contaminé.

Les trois individus ont été directement exposés à des vaches laitières et, jusqu’à présent, aucun n’a transmis le virus à d’autres personnes, a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur adjoint principal des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un point de presse.