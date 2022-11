La grippe augmente fortement au Canada, selon la Dre Theresa Tam

La grippe augmente fortement au Canada alors qu’un autre virus respiratoire qui frappait les jeunes enfants commence à décliner, a déclaré l’administrateur en chef de la santé publique du Canada.

La Dre Theresa Tam a déclaré vendredi lors d’une séance d’information à Ottawa que depuis la mise à jour de la semaine dernière, l’activité du virus respiratoire syncytial (VRS) s’est quelque peu stabilisée et devrait rester élevée pendant des semaines.

“Actuellement, la grippe montre une forte hausse de l’activité avec la plupart des indicateurs de surveillance en augmentation et tous tendant au-dessus des niveaux attendus pour cette période de l’année », a déclaré Tam.

On pense que le VRS et la grippe sont plus répandus après plus de deux ans de précautions, telles que l’éloignement physique et le masquage au plus fort de la pandémie de COVID-19, ont été levées.

“Nous avons en fait eu très peu de rapports de grippe au cours des deux dernières années, donc je pense que c’est en partie le moteur”, a déclaré Tam. La grippe augmente plus fortement que “ce que nous avons vu au cours de la plupart des saisons passées à ma connaissance”.

Médicaments pour enfants en route

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a également déclaré vendredi que 500 000 unités supplémentaires d’analgésiques pour enfants importées d’Australie sont attendues au cours des prochaines semaines pour les pharmacies hospitalières.

Cela s’ajoute à un million d’unités de médicaments précédemment annoncées, vendues sous les noms de marque Tylenol et Advil, qui arrivent maintenant sur les étagères des pharmacies communautaires, a-t-il déclaré.

“A certains endroits, les étagères montrent déjà les unités reçues”, a déclaré Duclos aux journalistes. “Nous prévoyons que la semaine prochaine, la disponibilité de ces doses sera assez claire dans les rayons des pharmacies communautaires à travers le pays.”

La production nationale d’analgésiques pour les jeunes enfants est également en place pour répondre à une demande accrue, a déclaré Duclos.

Les hôpitaux pour enfants débordés

Les hôpitaux pour enfants à travers le pays ont été claqués avec des admissions d’un mélange de VRS, de grippe et de COVID-19, ce qui contribue également aux pénuries de personnel, aux longues attentes dans les services d’urgence et pour les lits, et à l’annulation des chirurgies programmées dans certains endroits.

Alors que les familles planifient leurs vacances, Tam a rappelé aux gens que les vaccins contre la grippe sont disponibles dans tout le pays pour les six mois et plus.

Des habitudes telles que se laver les mains, couvrir la toux et les éternuements et porter un masque réduisent la probabilité de contracter un virus respiratoire tel que la grippe, le VRS et le virus qui cause la COVID-19. Les responsables de la santé disent que cela est particulièrement important étant donné le système de santé extrêmement tendu, y compris les hôpitaux pédiatriques.