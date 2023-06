La gréviste Greta Thunberg jure de continuer à manifester après l’obtention de son diplôme

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a déclaré vendredi qu’elle ne pourrait plus sécher les cours pour attirer l’attention sur le changement climatique car elle est diplômée du lycée.

Thunberg, 20 ans, a commencé à organiser des manifestations vendredi devant le bâtiment du parlement suédois pendant les heures de classe en 2018. Des adolescents du monde entier ont suivi son exemple, menant à un mouvement étudiant international appelé Fridays for Future.

Parce qu’elle ne sera plus étudiante, Thunberg a noté que ses futures activités du vendredi qui « techniquement » ne seront pas en grève scolaire. Mais dans un tweet, elle a juré de continuer à protester, disant : « Le combat ne fait que commencer. »

GRETA THUNBERG DIT AUX HÔTES « VIEW » QUE LES ACTIVISTES DU CLIMAT DOIVENT MAINTENANT ALLER AU-DELÀ DES « MÉTHODES LÉGALES »

« Nous allons toujours dans la mauvaise direction, où ceux qui sont au pouvoir sont autorisés à se sacrifier », a écrit Thunberg sur Twitter. « Nous approchons rapidement de potentiels points de basculement écologiques et climatiques non linéaires hors de notre contrôle. »

Adolescente, Thunberg a été invitée à s’adresser à des dirigeants politiques et commerciaux lors de conférences de l’ONU et du Forum économique mondial annuel de Davos. Elle a également été nommée la plus jeune personne de l’année par le magazine Time en 2019 et a reçu plusieurs nominations pour le prix Nobel de la paix.

Pour sa dernière grève scolaire devant le Parlement, Thunberg a posé avec une pancarte en suédois tout en portant la casquette que les diplômés du secondaire portent généralement en Suède.

L’auteur-compositeur-interprète et poète américain Patti Smith, qui était à Stockholm pour un concert vendredi dans le cadre d’une tournée mondiale, s’est présenté à la manifestation et a déclaré au journal suédois Dagens Nyheter qu’elle avait eu les larmes aux yeux en rencontrant Thunberg.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Voici Greta Thunberg, prenant fidèlement sa grève scolaire du vendredi pour l’action climatique. Elle est diplômée aujourd’hui, et nous exprimons notre gratitude et nos félicitations », a écrit Smith sur Instagram.

Thunberg a exhorté les médias à se concentrer sur d’autres jeunes militants. Les participants de Fridays for Future prévoyaient de manifester vendredi devant les pourparlers sur le climat de l’ONU à Bonn, en Allemagne, pour exhorter les gouvernements à faire davantage pour freiner le réchauffement climatique.