La grève tardive de Sandeep Singh aide les Kerala Blasters à battre l’Odisha FC

Le Kerala Blasters FC a prolongé sa séquence sans défaite à sept matchs, remontant à la troisième place après un but tardif de Sandeep Singh qui a clôturé une victoire 1-0 pour KBFC contre Odisha FC dans la Hero Indian Super League (ISL) au stade Jawaharlal Nehru à Kochi le Lundi.

C’était un match en deux mi-temps pour les Blasters, qui n’ont pas trouvé leur rythme en première mi-temps mais ont rebondi en seconde période, Sandeep Singh inscrivant le but gagnant à la 86e minute.

Les hôtes ont apporté un changement qui a vu l’arrière gauche Jessel Carneiro remplacer Nishu Kumar dans le onze de départ. Les visiteurs ont effectué quelques changements lorsque Nandhakumar Sekar est revenu sur le flanc gauche après avoir purgé sa suspension, tandis que Victor Rodriguez est entré pour faire son premier départ de la saison – Jerry Mawihmingthanga et Diego Mauricio sont tombés sur le banc.

KBFC a failli encaisser à la troisième minute lorsque le dégagement de la tête d’Ivan Kaliuzhnyi de l’intérieur de la surface est allé directement à Raynier Fernandes sur le bord de la surface. Le milieu de terrain en a laissé un voler et l’a vu se détacher de la barre transversale avant qu’un Adrian Luna bien marqué ne tire le rebond haut.

La première mi-temps s’est terminée sans buts, mais c’était une période fougueuse. Cinq cartons jaunes ont été brandis avant la pause, les Blasters en récoltant quatre. À la mi-temps, l’Odisha FC a réussi huit tentatives, dont trois cadrées, tandis que les hôtes n’ont réussi qu’un seul tir capricieux de Carneiro.

La défense de l’Odisha FC a dû faire face à un barrage d’attaques des Blasters alors que le match entrait dans son dernier quart-temps. A la 71e minute, une passe de Carlos Delgado permet à Sahal Abdul Samad de percer. L’ailier a lancé le ballon sur la trajectoire de Nihal Sudeesh, mais il était à quelques centimètres du remplaçant qui venait d’entrer.

A sept minutes de la fin, Carneiro décochait une frappe féroce au premier poteau après un court coup franc. Le ballon a touché le montant et a traversé le visage du but avant de parvenir à Marko Leskovic. Le défenseur a décidé de centrer plutôt que de tirer dans le but vide et a fini par céder le ballon aux Juggernauts.

A quatre minutes de la fin, la pression constante des Kerala Blasters a porté ses fruits puisqu’ils ont mis le nez devant. Le remplaçant Bryce Miranda a enroulé une croix dans la surface depuis le flanc gauche. Amrinder Singh est sorti pour le frapper mais a raté le ballon car il a rebondi et est tombé sur Sandeep qui l’a dirigé dans un filet vide.

La victoire cruciale contre un rival du top six prend les Kerala Blasters à deux points d’avance sur ATK Mohun Bagan. Les Blasters accueilleront le Jamshedpur FC le 3 janvier prochain, mardi. L’Odisha FC conserve sa sixième place, à égalité de points avec le FC Goa. Ils accueilleront le Mumbai City FC le 2 janvier prochain, lundi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici