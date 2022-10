La grève tardive de Robert Lewandowski aide Barcelone à battre Valenica ; L’Atletico Madrid et Séville subissent des défaites

Barcelone, meurtrie après l’élimination de la Ligue des champions en milieu de semaine, a arraché une victoire 1-0 à Valence samedi en Liga, Robert Lewandowski s’étirant pour convertir un vainqueur à la 93e minute.

L’attaquant polonais a réussi à détourner le centre de Raphinha à la mort pour ramener Barcelone à 31 points avec le Real Madrid en tête du classement, avant que les champions n’accueillent Gérone dimanche.

Ce fut une victoire âprement disputée – les Catalans ont perdu les défenseurs centraux Jules Kounde et Eric Garcia sur blessure, et ils seront des soucis pour leurs équipes nationales, la France et l’Espagne respectivement, avant la Coupe du monde du Qatar qui commence dans moins de trois semaines.

Valence a également vu l’Uruguayen Edinson Cavani blessé avec un problème à la cheville, le match étant présenté comme une fusillade entre lui et son compatriote tireur d’élite Lewandowski, qui s’est imposé avec son but tardif.

“Ce n’était pas un football brillant, aujourd’hui nous n’avons pas été inspirés”, a déclaré Xavi.

« L’angoisse de cette semaine nous a pesé, Valence a très bien défendu. Ce sont trois points essentiels.

“Je suis content de la victoire, c’était mérité, et chaque victoire est célébrée, et quand on ne gagne pas, les alarmes sonnent, c’est normal, c’est un grand club.”

Gennaro Gattuso a déclaré que lui et son homologue barcelonais Xavi Hernandez avaient pratiqué des sports presque différents au cours de leurs journées de jeu, mais que leurs équipes étaient à égalité dans un Mestalla fougueux.

Les visiteurs ont eu le dessus dès le début, même si la ligne avant délicate de Valence les a inquiétés à l’arrière, avec Samuel Lino et Justin Kluivert particulièrement difficiles à gérer.

Ansu Fati aurait dû ouvrir le score lorsqu’il était mis en place par une passe de Pedri parfaitement chronométrée, mais le gardien de but de Valence, Giorgi Mamardashvili, a sauvé la tentative de dink de l’attaquant avec son visage.

Frenkie de Jong a martelé un effort à distance, tandis que Fati, sur un départ rare, n’a pas pu diriger une tête du centre d’Ousmane Dembele suffisamment bas pour causer des problèmes.

Valence pensait avoir sorti l’impasse au début de la seconde période lorsque Lino est rentré à la maison, mais Marcos Andre a placé un centre sur son chemin et le but a été refusé.

– Gagnant tardif –

Barcelone aurait pu gagner le match à cinq minutes de la fin, mais le remplaçant Torres a gonflé ses lignes devant le but, frappant le ballon contre son autre jambe alors qu’il n’avait que le gardien à battre.

Heureusement pour lui, le maître finisseur Lewandowski a épargné ses rougissements avec un but lorsque Barcelone en avait le plus besoin.

“Lorsque vous jouez contre des équipes comme Barcelone, vous ne pouvez pas faire d’erreur”, a déclaré Gattuso à DAZN.

“Il faut continuer, il faut revoir notre mentalité, mais l’équipe est vivante. Il faut parler peu et travailler beaucoup.

Valence n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches et est 10e de la Liga.

Plus tôt, Ruben Sobrino a ramené à la maison un dernier vainqueur spectaculaire pour donner à Cadix une remarquable victoire 3-2 sur l’Atletico Madrid, empilant la misère sur les visiteurs au cours d’une semaine déchirante pour l’équipe de Diego Simeone.

Il semblait que Joao Felix avait sauvé les Rojiblancos d’un point sur deux buts, avec un impact étonnant sur le banc, forçant un but contre son camp et marquant lui-même un autre effort, enrayant le saignement après leur élimination en Ligue des champions mercredi.

“Tout est apprentissage, vous continuez toujours à apprendre, il n’y a pas de temps pour ne pas apprendre”, a déclaré Simeone.

“Nous devons continuer mentalement, il semble que tout va se terminer demain, et il y a un long chemin à parcourir en Liga, nous pouvons entrer en Ligue Europa, alors restons calmes.

“Même si la chance dont vous avez toujours besoin dans ce jeu ne nous favorise pas.”

Le Séville de Jorge Sampaoli, 17e, est tombé sur une décevante défaite 1-0 à domicile face au Rayo Vallecano, tandis qu’Almeria a battu le Celta Vigo 3-1.

