La grève syndicale en Tunisie défie le pouvoir du président

LE CAIRE – Une grève nationale des travailleurs du secteur public jeudi a menacé d’aggraver la crise politique et économique de la Tunisie dans le défi le plus visible à ce jour à la campagne de plus en plus autoritaire du président Kais Saied pour concentrer plus de pouvoir entre ses propres mains et redresser l’économie chancelante du pays.

Les bus, les trains, les aéroports, les bureaux du gouvernement et les entreprises publiques se sont arrêtés alors que des centaines de milliers de travailleurs étaient au chômage, licenciés par le puissant Syndicat général du travail tunisien, qui représente plus d’un million de travailleurs. L’UGTT, comme le syndicat est connu, espère contrecarrer les douloureuses réductions de subventions et de salaires que le gouvernement de M. Saied prévoit d’aider à obtenir un prêt du Fonds monétaire international.

Cette bouée de sauvetage est absolument nécessaire, avec la flambée du prix du pain et d’autres produits alimentaires de base à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les Tunisiens endurant une pauvreté et un chômage généralisés.