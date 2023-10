La grève SAG-AFTRA se poursuit alors que les A-Listers et Netflix interviennent

Comme le SAG-AFTRA la grève continue et les acteurs de la classe ouvrière sont toujours sur la ligne de piquetage, les stars de premier plan naviguent presque trop prudemment dans leurs mouvements, appelant à Les négociations controversées avec l’AMPTP vont reprendre alors que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver.

Parmi l’ensemble du système de studios, le conglomérat de divertissement Netflix a abordé la grève de la SAG-AFTRA lors de la journée d’aujourd’hui. rapport sur les résultats du troisième trimestre. Le streamer lettre aux actionnaires lire en partie : « Les six derniers mois ont été difficiles pour notre industrie étant donné les grèves combinées des scénaristes et des acteurs aux États-Unis. Bien que nous soyons parvenus à un accord avec la WGA, les négociations avec la SAG-AFTRA sont en cours » – bien qu’aucun retour annoncé au la table a été programmée. La lettre poursuit : « Nous nous engageons à résoudre les problèmes restants le plus rapidement possible afin que tout le monde puisse retourner au travail en réalisant des films et des émissions de télévision que le public adorera. »

Alors que la grève approche du cap des 100 jours le 21 octobre, les acteurs continuent de se présenter aux piquets de grève. Alors que le front uni SAG-AFTRA se dresse debout au jour le jour, certains vedettes ont apporté de la visibilité à la cause à travers des campagnes médiatiques et des apparitions – enfin, de manière apparemment contrainte. Lors du récent Comic Con de New York, les stars présentes ont soigneusement évité de promouvoir des projets retenus., mais n’ont pas non plus utilisé leurs plateformes pour attirer davantage l’attention sur la cause. Ewan McGregor a enseigné au public comment préparer du bon thé, tandis que d’autres, comme Rhys Darby, ont exprimé en plaisantant leur ennui tout en essayant de divertir les fans.

io9 a rapporté que Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif et négociateur en chef de SAG-AFTRA, s’était exprimé avec franchise lors de la convention lors d’un panel sur l’IA dans le divertissement.. « La loi n’a en aucun cas suivi cette technologie… Le meilleur endroit pour protéger immédiatement les artistes interprètes est la négociation collective, car à l’heure actuelle, ces entreprises, comme les studios de jeux vidéo, ne peuvent pas réellement utiliser votre voix, votre image, etc. ., sans le consentement des syndicats en raison des lois fédérales du travail », a-t-il déclaré. « Cela nous donne donc une position et une plateforme pour attaquer immédiatement les violations. »

Mardi après-midi, des acteurs dont Scarlett Johansson, Ben Affleck, George Clooney, Tyler Perry et Emma Stone ont tenu une réunion Zoom avec la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, et Crabtree-Ireland. Variété a décrit la conversation comme « solidaire » alors que les acteurs présentaient leur cas, dont la nature est secrète. SAG-AFTRA a déclaré dans un communiqué : « Nous rencontrons chaque jour des membres de tous profils et nous ne commenterons pas ces conversations privées. » Les dirigeants devraient apporter une réponse à la conversation après avoir rencontré le comité de négociation SAG-AFTRA mercredi après-midi.

