La grève israélienne contre un bâtiment des médias à Gaza provoque l’indignation

Un soldat israélien lui a dit: « Il n’y aura pas 10 minutes. »

Quelques minutes plus tard, le bâtiment a été détruit, englouti dans un panache de fumée noire.

L’AP a déclaré avoir «évité de justesse une terrible perte en vies humaines» et qu’une dizaine de journalistes et de pigistes à l’intérieur du bâtiment avaient été évacués avant la grève. Le bâtiment abritait également des appartements aux étages inférieurs.

Les groupes de la liberté de la presse ont déclaré que la grève – intervenant un jour après que l’armée israélienne a déclaré à tort aux médias étrangers que des troupes terrestres étaient entrées dans Gaza – a fait craindre qu’Israël interfère avec les reportages indépendants sur le conflit. Dans une déclaration, la société basée à New York Comité pour la protection des journalistes s’est demandé si l’armée israélienne «ciblait délibérément les installations médiatiques afin de perturber la couverture des souffrances humaines à Gaza».

Une porte-parole de la Maison Blanche, Jennifer Psaki, tweeté que les États-Unis avaient «communiqué directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale». Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu’il était «profondément troublé» par la frappe et a averti que «le fait de cibler aveuglément les structures civiles et médiatiques» violerait le droit international.

Après la grève, des journalistes d’autres organisations de presse se sont rassemblés près des décombres. Heba Akila, un journaliste d’Al Jazeera qui diffusait depuis la tour lorsque l’appel d’avertissement a été lancé, a déclaré: «Il s’agit clairement de faire taire la vérité et la voix des journalistes.»