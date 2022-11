La grève imminente des travailleuses et travailleurs de l’éducation oblige les parents ontariens à prendre des dispositions pour faire garder leurs enfants

Partout en Ontario, les parents attendent toujours de savoir s’ils enverront ou non leurs enfants à l’école lundi matin.

La dernière ronde de pourparlers entre la province et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) devrait se terminer dimanche à 17 heures.

S’ils ne parviennent pas à un accord dans ce délai, environ 55 000 travailleurs de l’éducation quitteront le travail le lendemain, obligeant des parents comme Jessica Lyons à organiser une garde d’enfants de secours.

“J’ai un plan pour lundi. J’ai un plan pour mardi. Mais aller au-delà, je veux dire, ça devient de plus en plus stressant d’y penser”, a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

Jessica Lyons, mère de trois élèves du primaire dans l’ouest de Toronto, dit qu’il est stressant d’organiser des options de garde d’enfants de secours alors qu’une grève potentielle des travailleurs de l’éducation se profile. (Jessica Lyon)

Mercredi dernier, le SCFP a émis un préavis de grève de cinq jours après l’échec des pourparlers avec la province. Cet avis est venu moins de deux semaines après que le syndicat a organisé une grève pour protester contre la législation provinciale désormais abrogée qui leur aurait imposé un contrat et rendu illégale la grève des travailleurs.

Depuis lors, le SCFP affirme que les deux parties ont convenu d’une augmentation de 1 $ l’heure chaque année, soit environ 3,5 % par an, mais le syndicat affirme qu’il se bat toujours pour des niveaux de dotation plus élevés pour les aides-enseignants, les bibliothécaires, les gardiens, les secrétaires et la petite enfance. éducateurs.

“Nous devons voir de l’argent investi dans les services dont les étudiants et les familles ont besoin, dont ils ont besoin”, a déclaré Laura Walton, présidente du SCFP à CBC. Métro matin le vendredi.

Le SCFP veut plus de personnel pour les services

“Les parents ne devraient pas recevoir d’argent et leur dire:” Allez trouver ces services “”, a-t-elle déclaré. “Ces services peuvent être fournis … dans nos écoles publiques.” Mais les allers-retours continus entre le SCFP et la province ont des parents, comme Bronwen Alsop de la Coalition des familles de l’Ontario, qui se sentent frustrés. “Je veux que l’école soit essentielle”, a-t-elle déclaré à Radio-Canada. “Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez… allumer, éteindre et fermer juste au moment où c’est politiquement préférable pour votre syndicat ou pour votre gain politique. C’est faux.” Bronwen Alsop, un parent de la Coalition des familles de l’Ontario, affirme que les écoles sont essentielles et devraient rester ouvertes pendant que le SCFP et la province négocient une entente pour les travailleurs de l’éducation. (Alexis Raymon/Radio-Canada)

À la lumière des fermetures d’écoles pendant la pandémie et des problèmes d’apprentissage à distance, Alsop a déclaré qu’elle pense que les élèves devraient rester dans les salles de classe pendant que le syndicat et la province négocient.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de l’Éducation de l’Ontario a exprimé sa déception que les élèves puissent être expulsés de la salle de classe si peu de temps après leur retour à la table de négociation.

De plus, la province a accepté de fournir des services de garde d’enfants gratuits aux enfants d’âge primaire des travailleurs de la santé et des garderies agréées, en cas de grève.

Pour la plupart des autres élèves de la province, les conseils scolaires prévoient de passer à l’apprentissage virtuel en direct, dans certains cas dès lundi.

Mais dans de nombreux cas, l’apprentissage à distance n’est pas un substitut approprié à l’apprentissage en personne », a déclaré Lyons.

Elle veut voir des solutions plus permanentes.

“L’éducation publique doit être renforcée, elle a besoin de plus de financement”, a déclaré Lyons.

“Nous sommes du même côté que les travailleurs de l’éducation parce que c’est ce qu’ils voient aussi.”