La grève imminente des transports en commun atteint son point de rupture dans le centre de l’Okanagan

Le syndicat représentant les employés du service de transport en commun du centre de l’Okanagan a officiellement émis un avis de grève potentielle.

L’action de travail pourrait avoir lieu dès le jeudi 1er septembre.

FirstGroup, l’entrepreneur de services de BC Transit dans le centre de l’Okanagan, est en négociation avec la section locale 1722 du Syndicat amalgamé du transport, qui préconise un « salaire décent » pour ses membres.

FirstGroup exploite les services d’autobus et handyDART à Kelowna, West Kelowna, Westbank First Nation, Lake Country et Peachland.

Le 28 août, les conducteurs syndiqués du transport en commun de Kelowna ont voté à 97 % en faveur de l’approbation d’un vote de grève.

Il y a actuellement une pénurie de chauffeurs et, par conséquent, les itinéraires ne sont pas correctement couverts, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les employés de FirstGroup.

Al Peressini, président de la section locale 1722 de l’Amalgamated Transit Union, a déclaré qu’une fois embauchés, les chauffeurs n’ont pas d’heures garanties, n’ont aucun avantage et travaillent au besoin, sur appel.

«Nous encourageons fortement les deux parties à trouver une solution juste et raisonnable», a déclaré BC Transit dans un communiqué de presse.

Les partenaires régionaux ont envoyé une lettre au ministre du Travail demandant au gouvernement provincial d’intervenir afin de prévenir les interruptions de service.

En cas d’interruption de service, visitez bctransit.com/kelowna pour plus d’informations.

