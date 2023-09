La grève imminente de l’UAW met « Union Joe » Biden dans une position difficile

L’UAW, qui représente 146 000 travailleurs Moteurs généraux , Gué et Stellantis SA La branche nord-américaine de , est prête à faire grève si ses revendications ne sont pas satisfaites avant l’expiration de son contrat, le 14 septembre. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 46 %, une semaine de travail de 32 heures avec 40 heures de salaire et le retour à un système de retraite traditionnel.

Biden se décrit souvent comme « le président le plus pro-syndical de l’histoire américaine » et son administration a joué un rôle dans la résolution de plusieurs conflits syndicaux. Biden a reçu mercredi des représentants de l’Union internationale des débardeurs et des entrepôts et de la Pacific Maritime Association à la Maison Blanche pour célébrer la récente signature d’un nouveau contrat, que l’administration a joué un rôle dans la facilitation.

L’UAW est le seul grand syndicat à avoir jusqu’à présent soutenu la réélection de Biden. Le syndicat a toujours soutenu les démocrates et a soutenu Biden en 2020.

S’exprimant mercredi lors de l’émission « Last Call » de CNBC, le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré : « Les soutiens se méritent, ils ne sont pas donnés gratuitement. Et les actions vont dicter ce que nous soutenons. » Indépendamment de son approbation, une grève aurait de lourdes conséquences sur les États clés pour une réélection de Biden, comme le Michigan et la Pennsylvanie.

Biden a irrité les membres de l’UAW lundi lorsqu’il s’est exprimé après un événement de la fête du Travail à Philadelphie, en Pennsylvanie, en disant qu’il ne pensait pas qu’une grève se profilait à l’horizon. Biden a déclaré qu’il « ne s’inquiétait pas d’une grève jusqu’à ce qu’elle se produise. Je ne pense pas que cela va se produire ».

Fain a répondu par raconter au Detroit News il a été « choqué » par les commentaires de Biden.

« Il doit savoir quelque chose que nous ne savons pas », a déclaré Fain lundi. « Au moment où nous en arrivons au bout, il y a trois entreprises avec lesquelles négocier et il reste 10 jours pour le faire. Donc je sais à quoi cela ressemble pour moi. »

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi que les commentaires de Biden sur la grève le montraient « une personne optimiste ». Elle a ajouté que Biden estime que l’UAW est au « cœur d’un avenir de véhicules électriques fabriqué en Amérique avec des emplois syndiqués ».

Pourtant, Fain, dans son interview avec « Last Call », a continué en atténuant tout espoir de l’ancien président Donald Trump qu’une approbation se profile à l’horizon.

« Il était à l’antenne l’autre jour pour encourager les gens à cesser de payer leurs cotisations syndicales », a déclaré Fain en faisant référence à Trump. « Ce n’est pas quelqu’un qui défend un bon niveau de vie. »