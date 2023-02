La grève historique de Harry Kane permet à Tottenham de gagner 1-0 contre Manchester City

Harry Kane de Tottenham, à gauche, célèbre avec Eric Dier de Tottenham après avoir marqué le premier but lors d’un match de football de Premier League anglaise entre Tottenham Hotspur et Manchester City au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, le dimanche 5 février 2023. (AP Photo/Kin Cheung)

Kane a ramené le vainqueur à la 15e minute après que Pierre-Emile Højbjerg ait intercepté une passe du milieu de terrain de City Rodri et préparé l’attaquant pour marquer son 200e but en Premier League. La frappe a également marqué son 267e but pour le club alors qu’il devenait le meilleur buteur de l’équipe basée à Londres.