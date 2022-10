La grève est officiellement lancée pour les travailleurs du transport en commun de Kelowna – Kelowna Capital News

“Réparez-le, financez-le et rendez-le équitable”.

C’est le slogan des travailleurs syndiqués de la section locale 1722 de l’ATU alors qu’ils prennent officiellement la ligne de piquetage le matin du 5 octobre, créant un arrêt de travail complet pour le transport en commun de Kelowna.

Le syndicat et son employeur, First Transit, ont fait un dernier effort pour parvenir à un accord en retournant à la table de négociation le 4 octobre, bien que le président de la section locale 1722, Al Peressini, estime qu’aucun accord ne sera conclu à temps.

“Nous essaierons de les garder à la table de négociation, en négociant de bonne foi aussi longtemps qu’il le faudra, mais nous n’avons pas grand espoir qu’ils se soucient suffisamment de nous pour nous apporter, à nous ou à cette communauté, le respect que nous méritons… même si ce n’est pas le cas. inévitable, nous croyons malheureusement que nous serons sur la ligne de piquetage demain.

Le syndicat a intensifié ses actions au cours des huit dernières semaines, notamment en abandonnant les uniformes et en ne facturant pas les coureurs. Un arrêt complet du travail a été annoncé fin septembre, si les pourparlers du 4 octobre n’aboutissaient pas à un nouvel accord.

Peressini pense que la grève pourrait être évitée si BC Transit mettait fin à son contrat avec First Transit, une entreprise internationale.

“L’argent que nous envoyons à l’étranger pour aligner leur marge bénéficiaire peut résoudre bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés ici. C’est l’argent des contribuables, et nous voulons qu’il reste à Kelowna et soit investi dans le système de transport en commun pour lequel nous payons tous.

La section locale 1722 tiendra une conférence de presse à 8 h. le 5 octobre depuis leur cour de la rue Hardy, où les membres feront du piquetage.

