La grève en Grande-Bretagne ne concerne pas que les salaires

Pour beaucoup en Grande-Bretagne, la vie semble revenir aux jours sombres des années 1970. Selon le Fonds monétaire international, la hausse des prix continue d'établir des records, alors que le pays est le seul du Groupe des sept économies avancées qui devrait connaître une récession. Mercredi, environ un demi-million de travailleurs se sont mis en grève, mettant hors ligne la plupart des services ferroviaires en Angleterre et fermant des milliers d'écoles en signe de protestation.

Cette vague d’incertitude économique et l’action subséquente des travailleurs ont rappelé à beaucoup « l’hiver du mécontentement », une période notoirement instable en 1978-1979. Cette phrase, une référence à une ligne de “Richard III” de William Shakespeare, a été popularisée comme une façon de décrire le moment par Larry Lamb, le rédacteur en chef du populaire tabloïd de droite Sun. Il est venu résumer la perturbation de masse qui a finalement conduit à un nouveau gouvernement dirigé par Margaret Thatcher – qui a apporté avec elle des politiques économiques radicales de laissez-faire qui briseraient la politique de consensus britannique d’après-guerre.

Il existe des différences majeures entre l’hiver de mécontentement d’il y a 43 ans et celui que la Grande-Bretagne connaît aujourd’hui. Les syndicats britanniques étaient encore des bêtes profondément puissantes dans les années 1970. Aujourd’hui, leur adhésion a diminué de moitié et est tombée à moins de 10 % dans certaines industries clés. Ils ont peu de capacité ou même de volonté pour produire le chaos généralisé causé par l’hiver originel de mécontentement.

Pour certains, cela suggère que l’action syndicale est un exercice futile. Dans le Telegraph, l’historien Simon Heffer a écrit que « les grèves ne fonctionnent plus maintenant », ajoutant que des innovations telles que le télétravail limitaient naturellement le caractère perturbateur des grèves. “Les syndicats rétrécis découvriront avant trop longtemps que mener des batailles du 21e siècle avec des armes du 19e siècle ne fonctionnera tout simplement pas”, a écrit Heffer.

Mais c’est loin d’être la seule chose à avoir changé. Les grèves de 1978-1979, qui ont vu une action généralisée en faveur de salaires plus élevés à la place des plafonds salariaux soutenus par le gouvernement et conçus pour éviter l’inflation, ont été un problème fatal pour le gouvernement travailliste soutenu par les syndicats de James Callaghan. Ils ont contribué à la victoire écrasante des conservateurs de Thatcher à l’été 1979. Thatcher, devenu une icône de la droite des deux côtés de l’Atlantique, a rapidement écrasé le pouvoir des syndicats.

Cette fois, cependant, les conservateurs sont déjà aux commandes. En fait, ils le sont depuis près de 13 ans. Le pouvoir des syndicats a déjà été réduit ; les universitaires décrivent les lois régissant l’action revendicative britannique comme déjà les plus strictes d’Europe. La révolution économique du laissez-faire a déjà eu lieu et la Grande-Bretagne a été dirigée par des budgets d’austérité, par intermittence, pendant plus d’une décennie.

Le gouvernement britannique a jusqu’à présent tenté de répéter la victoire de Thatcher sur les syndicats. L’été dernier, alors que les grèves commençaient à perturber la vie britannique, Grant Shapps, secrétaire britannique aux affaires, a écrit sur Twitter: “Nous devons faire réfléchir à deux fois les barons syndicaux avant de brandir l’arme de la grève – et achever l’affaire inachevée de Margaret Thatcher.” Le Premier ministre Rishi Sunak a par la suite présenté une nouvelle législation « anti-grève » conçue pour rendre plus difficile l’action revendicative.

Mais au cours de l’hiver initial de mécontentement, alors que les ordures s’entassaient dans les rues et que les corps gisaient sans sépulture au milieu des grèves, le public a perdu toute sympathie pour les travailleurs. Il y a peu de signes que cela se produise cette fois. Un sondage Sky News / YouGov publié cette semaine a révélé que le soutien britannique aux syndicats avait augmenté de deux points de pourcentage pour atteindre 37%, tandis que l’opposition diminuait – 34% estimaient que l’impact des syndicats était négatif en novembre; qui est tombé à 28% en janvier.

Comme Steven Fielding, professeur émérite d’histoire politique à l’Université de Nottingham, l’a dit à ma collègue Karla Adam, le Premier ministre semble avoir été pris par surprise. “Il a essentiellement essayé un rechapage de Margaret Thatcher, mais cela ne fonctionne pas”, a déclaré Fielding.

Les grèves ne concernent pas seulement les salaires, mais de plus grandes questions d’équité économique et de légitimité politique. Un autre sondage YouGov a révélé qu’il existait “une relation très forte entre le soutien aux grèves et le fait qu’une profession soit considérée comme apportant une contribution au pays”. Beaucoup sont particulièrement sensibles au sort des infirmières et du personnel ambulancier qui soutiennent le bien-aimé National Health Service britannique, où des années de sous-financement ont laissé une crise très visible.

Les patrons syndicaux étaient autrefois condamnés en Grande-Bretagne comme des bureaucrates avides et non élus. Mais le gouvernement de Sunak souffre de ses propres problèmes de crédibilité démocratique et d’allégations de corruption bien plus importantes. Le Premier ministre britannique n’a jamais remporté d’élections nationales pour occuper ce poste et, malgré le fait que son parti politique soit historiquement sous-marin dans les sondages, il est peu probable qu’il y ait des élections générales avant 2025.

Sunak lui-même possède une énorme richesse personnelle, avec une fortune estimée à 830 millions de dollars. Cela rend certainement difficile pour lui de faire valoir qu’une infirmière ne devrait pas obtenir une augmentation de salaire significative (les syndicats d’infirmières ont déclaré qu’en raison d’années d’augmentations de salaire inférieures à l’inflation, leurs salaires réels sont maintenant inférieurs d’un cinquième à ce qu’ils étaient en 2010 ). Et ses collègues aggravent la situation.

Dimanche, Sunak a limogé le président de son parti conservateur, Nadhim Zahawi, à la suite d’une enquête éthique sur les affaires fiscales de Zahawi. Le président a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir réglé une facture fiscale de plusieurs millions de dollars, assortie d’une pénalité, alors qu’il était ministre des Finances britannique.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a récemment fait face à un autre scandale, avec des informations selon lesquelles un ancien banquier nommé plus tard à la tête de la BBC par son gouvernement avait été impliqué dans des pourparlers pour un prêt pouvant atteindre 990 000 dollars à Johnson. Malgré le scandale, le dirigeant de haut niveau se rendait à Kyiv et à Washington cette semaine – le coût de sa sécurité en Ukraine étant à la charge du contribuable.

L’hiver initial de mécontentement peut être considéré avec tendresse par les conservateurs, mais Sunak devrait craindre celui-ci.

Harvey Wiltshire, un expert de Shakespeare à la Royal Holloway University de Londres, a écrit récemment pour The Conversation que le sens original s’est brouillé avec le temps. Prononcé par le titulaire Richard, alors duc de Gloucester, il est venu suggérer les temps difficiles avant un “été glorieux”. Mais Richard est un tyran, “déterminé à s’assurer le pouvoir” qui “met de plus en plus en danger le bien-être de son pays pour servir ses propres fins”, écrit Wiltshire.