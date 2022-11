La grève du SCFP prend fin après que Doug Ford a proposé d’abroger la loi

Le syndicat qui représente 55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation à travers l’Ontario mettra fin à son débrayage de masse mardi après que le premier ministre Doug Ford a proposé d’abroger la loi qui a rendu la grève illégale.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a déclaré que les travailleurs de l’éducation retourneront dans les écoles mardi. Plusieurs conseils scolaires de Toronto ont annoncé que les élèves seront de retour en classe aux côtés des travailleurs de l’éducation.

Walton a déclaré que Ford avait accepté de mettre par écrit son engagement à abroger la loi qui rendait la grève des travailleurs de l’éducation de l’Ontario illégale.

“Nous avons reçu et pouvons confirmer que le premier ministre présentera et soutiendra une législation qui abrogera le projet de loi 28 dans son intégralité”, a déclaré Walton lors d’une conférence de presse lundi après-midi.

Walton a déclaré que Ford avait accepté de pousser cet engagement un peu plus loin et de retirer la loi de l’histoire de la province.

Présentée à l’Assemblée législative lundi dernier par le ministre de l’Éducation Stephen Lecce et adoptée jeudi en fin d’après-midi, la « Loi sur le maintien des élèves en classe » a rendu illégale la grève des travailleuses et travailleurs de l’éducation du SCFP en utilisant la clause dérogatoire pour outrepasser certaines parties de la Charte canadienne des droits de l’homme. Droits et libertés. Il leur a également imposé un contrat de quatre ans.

“L’organisation des membres a déplacé le gouvernement à cet endroit et l’organisation et la mobilisation des membres garantiront qu’un véritable accord est conclu à la table maintenant que cette législation draconienne a été supprimée”, a ajouté Walton.

Lecce et Ford confirmé que le gouvernement révoquera le projet de loi 28 « à la première occasion » pour assurer le retour des élèves en classe.

Je suis heureux que le SCFP ait accepté de retirer sa grève pour que les enfants puissent retourner en classe. Nous serons de retour à la table pour négocier une entente équitable — pour les étudiants, les parents, les travailleurs et les contribuables. – Doug Ford (@fordnation) 7 novembre 2022

“Comme nous l’avons toujours dit et réclamé, les enfants doivent être de retour en classe, là où ils appartiennent”, a déclaré Lecce dans un communiqué après l’annonce du SCFP.

Plus tôt lundi, Ford a déclaré qu’il était prêt à annuler la loi qui rendait illégale la grève des travailleurs de l’éducation de l’Ontario si leur syndicat était prêt à mettre fin à leur débrayage massif.

« En signe de bonne foi, notre gouvernement est prêt à annuler la loi, est prêt à annuler l’article 33, mais seulement si le SCFP accepte de montrer un geste similaire de bonne foi en arrêtant sa grève et en laissant nos enfants retourner dans leurs salles de classe, », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse lundi matin.

Les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis plus d’une semaine. Lecce a refusé d’examiner une contre-offre présentée par le SCFP la semaine dernière à moins qu’ils ne retirent la grève de la table.

Mais maintenant, alors que les écoles de toute la province ferment pour une deuxième journée d’école, Ford a déclaré qu’il était prêt à être «flexible» et à conclure un «accord équitable» qui offre plus d’aide aux travailleurs à faible revenu.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre de l’Éducation Stephen Lecce tiennent une conférence de presse le 7 novembre 2022. (CTV News Toronto/ Corey Baird).« Les étudiants ont vécu tellement de choses. Ils ne méritent pas d’être pris au milieu de ces négociations. Ce dont ils ont besoin et qu’ils méritent, c’est d’être de retour pour rattraper leur retard. Pour le bien de nos étudiants, le SCFP s’il vous plaît accepter cette offre. Retirez la grève de la table et laissez nos enfants retourner en classe », a déclaré Ford.

Lecce s’est tenu derrière le premier ministre lors de la conférence de presse de Queen’s Park, mais il n’a pas pris la parole sur le podium.

S’adressant aux journalistes après la conférence de presse de Ford, Peter Tabuns, chef par intérim du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, a déclaré que le gouvernement avait le pouvoir de ramener les élèves dans les salles de classe.

“Je pense que la pression sur le Premier ministre va être énorme … pour mettre un accord équitable sur la table, quelque chose qui résoudrait cette crise”, a déclaré Tabuns.

QU’Y A-T-IL SUR LA TABLE DE NÉGOCIATION ?

Vendredi dernier, les 55 000 concierges, éducateurs de la petite enfance, aides-enseignants et membres du personnel administratif de l’Ontario ont débrayé après avoir échoué à conclure un accord contractuel avec le gouvernement Ford.

La dernière offre de Lecce était un contrat de quatre ans qui comprenait une augmentation annuelle de 2,5 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ et une augmentation de salaire annuelle de 1,5 % pour le reste de la main-d’œuvre.

C’était en hausse par rapport à leur offre initiale d’une augmentation de 2% pour les travailleurs qui gagnent moins de 40 000 $ et d’une augmentation de 1,25% sinon. Cependant, le SCFP a déclaré que ces augmentations salariales dépendent des salaires horaires et des échelles salariales, ce qui signifie que la plupart des travailleurs qui gagnent les salaires les plus bas n’obtiendraient pas en fait une augmentation de 2,5 %.

Au début des négociations, le SCFP demandait des augmentations salariales annuelles de 3,25 $/heure (11,7 %), des éducateurs de la petite enfance dans chaque classe de maternelle, cinq jours supplémentaires payés avant le début de l’année scolaire, 30 minutes de temps de préparation quotidien payé , une augmentation de la rémunération des heures supplémentaires et un investissement de 100 millions de dollars dans la création de nouveaux emplois.

Au cours de la fin de semaine, la Commission des relations de travail de l’Ontario a tenu une audience pour déterminer la légalité de cette action professionnelle. Une décision est attendue lundi.

Avec des fichiers de Joanna Lavoie de CP24 et de la Presse canadienne.