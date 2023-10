La grève du Kaiser pourrait être à l’avant-garde d’une tendance

Plus de 75 000 infirmières, infirmières auxiliaires, techniciens, pharmaciens et autres travailleurs de la santé chez Kaiser Permanente a fait la grève en Californie et au-delà cette semaine. Leurs syndicats disent que c’est le la plus grande grève des soins de santé dans l’histoire récente des États-Unis.

Il est en effet inhabituel que le personnel médical américain se mette en grève. Après tout, leur vie est entre leurs mains, ce qui fait monter les enjeux en cas de débrayage. Mais les grèves dans le secteur des soins de santé sont plus fréquentes dans d’autres pays, et il y a des raisons de croire que Kaiser est à l’avant-garde des mouvements sociaux parmi les prestataires de soins de santé dans ce pays.

Les travailleurs de Kaiser affirment que les bas salaires et avantages sociaux, le manque de formation adéquate et les mauvaises conditions de travail qui les ont poussés à faire grève mettent également les patients en danger. Les syndicats des travailleurs de la santé ont déclaré que des grèves comme celle de cette semaine peuvent contribuer à améliorer les soins aux patients en s’attaquant aux pénuries persistantes de personnel. Ils affirment que les meilleurs avantages sociaux et salaires qu’ils réclament encourageront d’autres travailleurs à pourvoir les postes vacants et à conserver leur emploi plus longtemps. En avril, selon les données obtenues par les syndicats, 11% des postes syndicaux chez Kaiser restent vacants .

Mes collègues de Rand Corp. et moi avons examiné de près les travailleurs de la santé débutants il y a quelques années dans le cadre d’un étude pour le ministère de la Santé et des Services sociaux . Nous avons constaté que cette catégorie de travailleurs est confrontée à de nombreux défis, notamment un roulement de personnel élevé, de mauvaises conditions de travail, des salaires et des avantages sociaux faibles et peu de possibilités d’avancement ou de formation.

En raison de la nature du rôle de ces travailleurs dans les organisations de soins de santé, ils ont souvent peu de pouvoir pour apporter des changements. La grève est peut-être le seul moyen de pression dont ils disposent – ​​et les travailleurs non syndiqués n’en ont même pas.

Les grèves médicales sont bien plus fréquentes dans d’autres pays. Les médecins et autres travailleurs de la santé en Grande-Bretagne Par exemple, ils ont participé à la dernière d’une série de grèves cette semaine, et les médecins israéliens se sont mis en grève en juillet contre le virage antidémocratique de leur gouvernement. Deux médecins américains récemment argumenté dans un commentaire pour le site d’information sur la santé Stat, les médecins d’ici devraient être plus disposés à « adopter les outils du travail organisé pour devenir de meilleurs défenseurs de leurs patients et de la santé publique dans son ensemble ». Ils ont poursuivi en soulignant que l’ingérence de l’État dans des questions médicales telles que la vaccination, le masquage et les soins de reproduction et d’affirmation du genre exige que les médecins américains qui savent à quoi devraient ressembler de bons soins la défendent.

En effet, les médecins qui traitent les grossesses à haut risque quittent les États qui ont adopté des positions restrictives en matière de soins liés à l’avortement, à la recherche de lieux qui leur permettront de servir efficacement leurs patientes. Et si nous avons appris quelque chose pendant la pandémie de COVID-19, c’est que l’expertise, notamment en science et en médecine, a perdu confiance et son statut , aggravant les pressions sur les soins de santé. Les scientifiques et les médecins sont de plus en plus marginalisés, leurs opinions moins respectées que celles des influenceurs des réseaux sociaux.

Oui, les gens ont applaudi les travailleurs de la santé de première ligne pendant la pandémie. Mais ces mêmes travailleurs ne disposaient souvent pas de l’équipement de protection dont ils avaient besoin et étaient beaucoup plus susceptibles d’être infectés dans les premiers jours de la propagation du virus, provoquant jusqu’à 180 000 décès parmi le personnel soignant dans le monde au cours de la première année et demie de la pandémie, plus de 3 600 aux Etats-Unis.

Il s’agit néanmoins d’un phénomène relativement nouveau pour le personnel médical américain d’exiger de meilleures conditions de travail pour lui-même ainsi que de meilleurs soins pour ses patients. Les infirmières, les techniciens et les pharmaciens de Kaiser sont, pour l’instant, des valeurs aberrantes. Mais ils pourraient montrer la voie aux personnes qui composent le reste du vaste secteur américain de la santé pour qu’elles prennent position pour leurs besoins et leurs valeurs.

Shira Fischer est chercheuse en politiques médicales à la Rand Corp.