La grève des travailleurs de Royal Mail se poursuivra jeudi et vendredi

Les travailleurs de Royal Mail feront grève pendant la période de magasinage du Black Friday après que les dirigeants syndicaux ont rejeté un accord salarial de 11 heures visant à éviter une action revendicative.

Les grèves se poursuivront jeudi et vendredi après que les pourparlers ultimes entre Royal Mail et le Communication Workers Union (CWU) se soient terminés sans accord.

Royal Mail a déclaré avoir déposé une “meilleure et dernière offre” visant à résoudre son différend, y compris un accord salarial amélioré pouvant aller jusqu’à 9% et un nouveau régime de participation aux bénéfices pour les employés.

Mais le CWU a déclaré mercredi que la grève de 48 heures impliquant environ 115 000 postiers se poursuivrait – qualifiant l’offre salariale sur Twitter de “document de reddition”.

Les membres ont déjà organisé une série de grèves ces dernières semaines, au milieu d’une vague d’actions revendicatives planifiées parmi les travailleurs des transports, le NHS et le personnel du secteur public.

Simon Thompson, directeur général de Royal Mail, a déclaré que son équipe avait apporté “de nombreuses améliorations et deux offres salariales”, et a déclaré que la grève avait déjà coûté 100 millions de livres sterling à l’entreprise.

Il a ajouté : « Les négociations impliquent des concessions mutuelles, mais il semble que l’approche du CWU consiste simplement à prendre… Nous sommes confrontés au choix difficile de savoir si nous dépensons notre argent pour les salaires et la protection des emplois, ou pour le coût des grèves. ”

L’entreprise a déclaré qu’elle ne s’était engagée à aucun licenciement obligatoire jusqu’au printemps 2023 au plus tôt, avait proposé de rendre le travail du dimanche volontaire, ainsi que d’échelonner l’introduction d’heures de début et de fin plus tardives.

Mais le CWU a déclaré qu’il souhaitait un accord salarial amélioré de 18 mois, y compris des arriérés de salaire pour tous les travailleurs, et une garantie de non-licenciement obligatoire.

Le chef du syndicat, Dave Ward, a déclaré qu’il était déçu que Royal Mail ait choisi de poursuivre «une stratégie aussi agressive» – affirmant que les travailleurs ne pouvaient pas accepter «un coup dévastateur pour leurs moyens de subsistance» compte tenu de la hausse de l’inflation.

Demandant le soutien du public pendant les perturbations, il a ajouté: “Nous exhortons chaque membre du public à se tenir aux côtés de son poste et à le soutenir comme jamais auparavant.”

Cela vient alors que le dirigeant du syndicat ferroviaire RMT, Mick Lynch, a nié être «le Grinch qui a volé Noël» alors qu’il défendait une série de grèves ferroviaires majeures prévues pendant la période des fêtes.

Interrogé sur les rapports le décrivant comme « le Grinch », M. Lynch a répondu : « Je ne suis pas le Grinch. Je suis un responsable syndical et je suis déterminé à obtenir un accord.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat ferroviaire RMT (fil de sonorisation)

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, devrait rencontrer M. Lynch et les patrons de RMT jeudi dans le but d’amener le syndicat à annuler les actions perturbatrices en décembre et janvier.

Le RMT a annoncé une série de grèves de 48 heures commençant les 13 et 14 décembre par ses membres chez Network Rail et 14 compagnies ferroviaires, ce qui menace le chaos des voyages.

M. Lynch a déclaré: “Nous avons été raisonnables, mais il est impossible de trouver un règlement négocié alors que la main morte du gouvernement préside ces pourparlers.”

M. Lynch a accusé le ministère des Transports de “bloquer” un accord – affirmant que le Rail Delivery Group, représentant les sociétés d’exploitation ferroviaire, lui avait dit qu’il ne pouvait pas faire d’offre améliorée sur les salaires et les conditions.

Interrogé le Bonjour Bretagne s’il accusait le gouvernement d’un “mensonge éhonté” sur le point de savoir s’il bloquait l’accord, M. Lynch “je le suis, oui”.

Exhortant M. Harper à aider à conclure un accord, il a déclaré: «Tout ce processus est devenu une farce que seul le nouveau secrétaire d’État peut résoudre. Quand je le rencontrerai, je délivrerai ce message.

Le secrétaire au travail et aux retraites, Mel Stride, a déclaré que les conséquences des grèves seront “assez graves”, perturbant les “rendez-vous médicaux” ainsi que les réunions de famille qui se déroulent pendant la période des fêtes.

Le ministre a déclaré que les syndicats et Network Rail “devraient vraiment s’engager davantage à ce sujet et travailler plus vigoureusement entre eux”.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du parti travailliste, Yvette Cooper, a appelé le gouvernement à « se ressaisir » et à négocier avec les chefs des syndicats des chemins de fer pour empêcher les grèves.

“Les gens ont le droit de retirer leur travail et de faire grève dans le cadre de cela, et nous soutiendrons toujours le droit des gens de pouvoir le faire, mais en fin de compte, nous avons besoin d’un accord en place, et c’est ce que nous appelons pour », a-t-elle déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme.