La grève des travailleurs de l’automobile s’étend considérablement contre GM et Stellantis

15 h 21 HE, le 22 septembre 2023

GM évalue les options pour les pièces frappées et les centres de distribution



De Chris Isidore de CNN







Un panneau « UAW On Strike » près d’une ligne de piquetage devant le centre de traitement de General Motors Co. Ypsilanti à Ypsilanti, Michigan, le vendredi 22 septembre.



Emily Elconin/Bloomberg/Getty Images



General Motors n’exclut pas d’essayer de faire fonctionner les 18 centres de pièces détachées et de distribution auxquels le syndicat United Auto Workers a étendu ses grèves vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise prévoyait d’essayer de faire fonctionner les installations en faisant appel à des employés non syndiqués, comme du personnel salarié, ou peut-être même à des travailleurs de remplacement, GM a répondu : « Nous avons des plans d’urgence pour différents scénarios et sommes prêts à faire ce qui est le mieux pour notre entreprise et nos clients. Nous évaluons si et quand mettre en œuvre ces plans.

Le syndicat n’a pas souhaité commenter dans l’immédiat la déclaration de GM.

Ford a déclaré publiquement que si ses 23 centres de pièces détachées et de distribution étaient frappés, il avait l’intention de les faire fonctionner avec du personnel non syndiqué. Il a qualifié cela de « plan d’urgence responsable » afin de « maintenir les véhicules Ford sur la route – en particulier pour que les premiers intervenants et autres services essentiels continuent de fonctionner ». Mais le syndicat n’a pas fait grève dans les centres Ford vendredi, invoquant les progrès des négociations avec ce constructeur automobile.

Stellantis, qui a vu 20 de ses pièces détachées et centres de distribution frappés vendredi, a refusé de commenter. des questions sur ses projets d’exploitation de ses pièces détachées et de ses centres de distribution pendant la grève.

L’avenir des pièces détachées et des centres de distribution de Stellantis était devenu un point de discorde lors des négociations depuis le début de la grève. Le syndicat s’était plaint du fait que Stellantis envisageait de fermer ces opérations. L’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait simplement de moderniser et, dans certains cas, de déplacer les sites pour les rendre plus efficaces, et qu’elle avait donné au syndicat l’assurance qu’aucun emploi ne serait perdu dans le cadre des changements prévus pour le centre.

« Dans de nombreux cas, cela n’avait pas de sens de réaliser ces investissements là où ils se trouvent », a déclaré Mark Stewart, directeur de l’exploitation de Stellantis, lors d’un point de presse avec les journalistes le lendemain du début de la grève.