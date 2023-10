La grève des travailleurs de l’automobile met en lumière les disparités entre les employés temporaires et permanents | Actualités, Sports, Emplois

TOLEDO, Ohio (AP) — Lorsque Rhonda Naus a obtenu un emploi pour inspecter des Jeep Wranglers fraîchement sorties de la chaîne de montage, son salaire représentait environ la moitié de celui de ses collègues. Mais avec cela est venue l’attente que son statut temporaire devienne finalement permanent avec une forte augmentation de salaire.

Six ans plus tard, elle fait toujours le même travail que ses collègues de Stellantis et gagne toujours beaucoup moins.

«Je savais que je devais commencer par le bas. Je ne pensais pas que je serais au fond pour toujours. » a déclaré Naus, qui fait partie des milliers de travailleurs unis de l’automobile en grève dans tout le pays qui réclament des augmentations de salaires et d’avantages sociaux ainsi que la fin des multiples niveaux de salaires pour les travailleurs de toutes les entreprises.

Des employés de bureau aux chauffeurs-livreurs, les entreprises dépendent de plus en plus du personnel intérimaire. Les constructeurs automobiles utilisent depuis des années les travailleurs les moins bien payés pour remplacer les employés à temps plein absents ou en vacances et pour renforcer les effectifs lorsque la production augmente.

Des niveaux pour les constructeurs automobiles de Détroit ont été créés à partir de 2007 alors que l’UAW tentait de les aider à se sortir de graves difficultés financières. Malgré cela, GM et Chrysler se sont retrouvés dans des faillites financées par le gouvernement.

Aujourd’hui, les dirigeants syndicaux affirment que les constructeurs automobiles de Détroit abusent du système pour économiser de l’argent en traitant les intérimaires comme des travailleurs à temps plein – un point de discorde majeur dans les négociations contractuelles en cours qui a conduit plus de 25 000 travailleurs de l’automobile à se mettre en grève.

« Le travail intérimaire doit être un travail temporaire » » a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, quelques semaines avant le début de la grève. « Nous allons mettre fin à l’abus des intérimaires. »

Le syndicat demande également des augmentations de salaire dans le cadre des négociations contractuelles, ainsi qu’une semaine de 32 heures avec 40 heures de salaire, le rétablissement des retraites traditionnelles à prestations définies pour les nouvelles recrues et le retour du salaire lié au coût de la vie. augmente, entre autres avantages.

En vertu des contrats négociés en 2019, les intérimaires accèdent au statut à temps plein chez GM après 19 mois d’emploi continu et chez Ford après deux ans. Chez Stellantis, constructeur de Jeeps, Rams et Chrysler, ils bénéficient d’embauches préférentielles mais sans garanties.

Dans les négociations en cours, GM et Stellantis ont proposé d’augmenter le salaire de départ des travailleurs temporaires de 16,67 dollars à environ 20 dollars de l’heure. Ford a augmenté son offre à 21 dollars de l’heure avec participation aux bénéfices et a annoncé qu’il recruterait des travailleurs temporaires à temps plein après 90 jours de service continu.

Une fois que les travailleurs temporaires deviennent à temps plein, ils commencent sur une échelle salariale plus élevée qui pourrait éventuellement atteindre le salaire maximum de l’usine d’assemblage, soit 32 dollars de l’heure.

Parmi les Trois de Détroit, Stellantis s’appuie le plus sur des employés temporaires, qui représentent environ 12 % de ses effectifs à l’UAW, soit un peu plus de 5 100 employés. GM a déclaré que sa main-d’œuvre temporaire représente entre 5 et 10 % du total de ses membres syndiqués, tandis que Ford en représente environ 3 %.

Les intérimaires – également connus sous le nom d’employés supplémentaires – représentent environ un travailleur syndiqué sur cinq sur cinq à l’usine Stellantis qui fabrique des Jeeps.

« Vous pouvez rester ici 10 ans sans toujours être à temps plein. C’est fou, » a déclaré Logan Bohn, de Woodhaven, Michigan, qui travaille à l’usine de Toledo depuis deux ans.

Le salaire de départ des travailleurs temporaires de Stellantis est de 15,78 $ de l’heure – moins que celui de certains restaurants de restauration rapide – et plafonne à 19,28 $ après quatre ans.

Ni Ford ni GM n’ont voulu commenter l’affirmation de Fain selon laquelle les entreprises versent des salaires de misère aux intérimaires. Une porte-parole de Stellantis a noté que la société avait déclaré vouloir un accord. « Cela récompense équitablement notre personnel pour sa contribution à notre succès, sans désavantager de manière significative Stellantis par rapport à nos concurrents non syndiqués. »

Les efforts de l’UAW pour éliminer les salaires échelonnés ont été renforcés cet été lorsqu’UPS a accepté de mettre fin au système pour ses chauffeurs dans le cadre d’un nouveau contrat avec les Teamsters.

Le long des lignes de piquetage devant les usines automobiles, même les travailleurs qui ne bénéficieraient pas directement de la fin du système de salaires progressifs affirment que c’est un enjeu majeur pour eux. Jennifer Navarre, qui travaille à temps plein sur la chaîne de montage Jeep à Toledo, dans l’Ohio, a déclaré qu’il s’agissait d’un arrangement injuste.

« Nous devons lutter ensemble » dit-elle.

Il n’y a pas que les salaires qui sont inégaux pour les travailleurs temporaires. Ils bénéficient de moins de prestations de santé et ne reçoivent pas de chèques de participation aux bénéfices ni d’autres primes de performance. Ils doivent également faire face à des horaires imprévisibles et peuvent être invités à faire des heures supplémentaires lorsque d’autres sont autorisés à rentrer chez eux.

« Certaines semaines, vous travaillez six ou sept jours, puis quelques semaines plus tard, c’est boum : « Nous n’avons pas besoin de vous ici » ou « Nous n’avons besoin de vous que lundi » » dit Naus.

Les travailleurs de Tolède affirment qu’il y a un roulement élevé parmi les travailleurs temporaires et que beaucoup sont partis lorsqu’Amazon a ouvert un centre de distribution à proximité et après qu’une usine de panneaux solaires a étendu ses opérations.

Orlando Evans, embauché par Jeep il y a cinq ans, a déclaré que de nombreux intérimaires qui ont conservé un deuxième emploi avec des horaires flexibles parce qu’ils ne savent jamais quand on leur demandera de travailler six jours par semaine ou pas du tout. Il a démarré une entreprise qui transportait les gens à l’aéroport et en ville.

« L’idée m’est venue après toutes les fois où j’ai été renvoyé chez moi. » il a dit. Evans n’a pas quitté son emploi temporaire chez le constructeur automobile car il a besoin d’une couverture de soins de santé pour ses trois enfants et ses deux beaux-enfants.

« En dehors de cela, il n’y a pas beaucoup plus de raisons de rester », il a dit.

Courtney Torres, qui a quatre enfants à la maison, a déclaré qu’elle vivait d’un salaire à l’autre tout en travaillant six jours par semaine.

«Je reçois juste des soins de santé et de l’espoir» dit-elle.

L’espoir, dit-elle, est que le nouveau contrat lui donnera, ainsi qu’aux autres, une voie directe vers un emploi à temps plein.

« Je veux une carrière, je veux être quelque part, je veux pouvoir prendre des vacances, emmener mes enfants en vacances. » dit-elle. « Honnêtement, s’ils ne nous donnent pas une voie claire, je n’ai pas l’intention de rester. J’ai du mal à suivre.

___

Krisher a rapporté de Détroit.