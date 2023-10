La grève des travailleurs de Kaiser Permanente se poursuit pour la deuxième journée

Les travailleurs de Kaiser Permanente à Washington DC et en Virginie ont fait grève pendant une journée et sont retournés au travail jeudi, mais cela se poursuivra dans les quatre autres États jusqu’à samedi matin, « à moins que les dirigeants de Kaiser n’agissent de manière dramatique pour résoudre la crise du manque de personnel », a déclaré Lucas.

Plus de 75 000 travailleurs se sont mis en grève mercredi dans des centaines d’établissements de santé Kaiser Permanente en Californie, au Colorado, dans le district de Columbia, en Oregon, en Virginie et dans l’État de Washington.

Un porte-parole du Coalition des syndicats Kaiser Permanente a déclaré que la grève – considérée comme la plus grande grève des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis – se poursuivrait jusqu’à samedi matin au plus tard, alors que le groupe attend « une réponse significative des dirigeants de Kaiser » à ses revendications.

Les opérations, les traitements de chimiothérapie et autres procédures « non urgentes » ont été reportés mercredi en raison de la grève, a rapporté NBC News.

Kaiser Permanente a déclaré que tous les hôpitaux et services d’urgence resteraient ouverts pendant l’arrêt de travail, mais que les procédures électives pourraient devoir être reportées.

Kaiser Permanente est la plus grande organisation de soins de santé privée à but non lucratif aux États-Unis.

Elle dessert près de 13 millions de patients et gère 39 hôpitaux et plus de 600 cabinets médicaux dans huit États et Washington DC.