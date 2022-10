La grève des prolongations de Setungchim amène la Subroto Cup au Nagaland après 42 ans

C’était un match qu’ils ont dominé, mais à la fin, il a fallu une tête en première mi-temps de Setungchim, pour s’assurer que la prestigieuse couronne Subroto Cup Boys Under-17 arrive au Nagaland après 42 ans. Pour mémoire, Pilgrim Higher Secondary School (PHSS), Dimapur, Nagaland, a battu Government Model Higher Secondary School (GMHSS), Chandigarh 1-0 pour remporter le titre de la 61e Subroto Cup International Football Tournament Boys Under-17 au célèbre Dr. Bhimrao Stade Ambedkar dans la capitale nationale. Les gagnants ont reçu le grand trophée des mains du Chief Guest, Air Chief Marshal VR Chaudhari, PVSM AVSM VM ADC, Chief of Air Staff. Également présent à l’occasion pour inspirer et encourager les finalistes, le lutteur médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo Ravi Dahiya, qui était l’invité d’honneur.

Après le coup d’envoi du match à 17 heures, les garçons du Nagaland ont joué au football le plus entreprenant. Le capitaine Bapen et Thanglenngam se sont bien combinés sur le flanc gauche où la plupart des attaques ont été créées. Chandigarh a eu la meilleure chance de la mi-temps lorsque le meilleur buteur du tournoi, Lemmet, a testé le gardien du Nagaland Shotok, qui a bien épargné pour maintenir les scores à égalité.

La seconde mi-temps a été une affaire égale, les deux équipes n’ayant pas été en mesure de créer d’opportunités nettes pour prolonger le match. Le Nagaland a cependant semblé le plus compact et organisé en attaque tout au long du match.

Le but est venu au début de la première mi-temps des prolongations, lorsque sur un corner de Tongtinlen, Setungchim, qui avait réussi un triplé en demi-finale, s’est élevé le plus haut pour dévier une tête devant Rohit dans le but de Chandigarh.

S’exprimant lors de la distribution des prix, le maréchal en chef de l’Air VR Chaudhari, PVSM AVSM VM ADC, chef d’état-major de l’Air, a déclaré : “C’était encourageant de voir deux belles jeunes équipes s’affronter si intensément pour ce qui est sans aucun doute le premier prix de football scolaire dans le pays. Le match d’aujourd’hui réitère une fois de plus qu’il n’y a pas de pénurie de talents dans le pays en matière de football ou de tout autre sport. Il n’y a pas eu de gagnants aujourd’hui. Je félicite les deux équipes d’avoir donné leur cœur et d’avoir joué dans un esprit qui incarne le rêve du fondateur de ce prestigieux trophée, l’Air Marshal Subroto Mukherjee. Je suis sûr qu’il aurait été un homme fier aujourd’hui. Je félicite également toutes les équipes participantes et toute l’équipe de Subroto Mukherjee Sports Education Society pour avoir fait de ce tournoi un grand succès, en particulier après une interruption de deux ans. L’Indian Air Force a soutenu les sports et les sportifs tout au long de son existence et nous avons des projets ambitieux avec la Subroto Cup pour l’avenir, maintenant que le tournoi est bel et bien de retour sur les rails. Encore une fois, félicitations aux gagnants, aux finalistes, à leurs entraîneurs et à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de la 61e édition de la Subroto Cup.

Le lutteur médaillé d’argent olympique et invité d’honneur Ravi Dahiya a également partagé ses pensées et ses émotions en disant : « Le sport en soi est un grand gourou pour les enfants. Il s’imprègne de discipline et de concentration à un très jeune âge. Ce sont des valeurs qui contribuent grandement à la réussite d’un être humain. Les sports d’équipe comme le football vous apprennent également à travailler en équipe et vous apprennent comment chaque membre d’une équipe, tout comme dans une famille, est important et doit être valorisé et respecté. Par conséquent, j’exhorte les jeunes à pratiquer un sport, n’importe quel sport, dans leur vie et à le poursuivre. Cela fera non seulement de vous une personne plus en forme, mais aussi un citoyen responsable et un bon être humain. Je félicite tous les gagnants d’aujourd’hui et leur souhaite un bel avenir devant eux.

Une fantastique performance des Air Warriors Drill Teams, un programme culturel accrocheur par des étudiants de l’Air Force Bal Bharti School et un audacieux Para Jump par les Air Devils de la Direction de l’Aventure ont précédé l’entrée des équipes sur le terrain, où elles étaient les premières présenté à l’invité d’honneur et à l’invité d’honneur.

La 61e édition de la Subroto Cup a débuté le 06 septembre 2022, avec le début du tournoi Garçons des moins de 14 ans. Après que Heirok HS de Manipur ait remporté cette catégorie, les filles de St. Patricks, Jumla à Jharkhand ont remporté la couronne des filles de moins de 17 ans le 27 septembre 2022. Au total, 92 écoles représentant 25 États et territoires de l’Union de l’Inde ont participé à la trois catégories (garçons U-14, filles U-17, garçons U-17) dont une équipe du Bangladesh.

Les gagnants ont reçu Rs 3, 50 000 tandis que les finalistes ont reçu Rs 2, 00 000. Les demi-finalistes et les quarts de finalistes Rs 1, 50 000 et Rs 1, 00 000 respectivement. Les gagnants du trophée du fair-play ont reçu Rs 50 000 tandis que le meilleur joueur et la meilleure école ont reçu Rs 40 000 chacun. Le meilleur gardien de but et le meilleur entraîneur ont reçu chacun Rs 25 000.

PRIX INDIVIDUELS

Meilleur joueur – Lemmet Tangvah, SGMHS, Chandigarh

Meilleur gardien – Shotok Nikhuyi, PMHSS, Nagaland

Meilleur entraîneur – Ankur Khanna, SGMHS, Chandigarh

Meilleure école – Pèlerin HSS, Dimapur, Nagaland

Trophée du fair-play – 10 + 2 École Zila, Chabasia, Jharkhand

