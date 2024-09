La grève des ouvriers de l’usine Boeing ne semble pas près de se terminer après une semaine

Une grève du travail à Boeing n’a montré aucun signe de fin vendredi, alors que le sortir par 33 000 machinistes syndiqués est entré dans son huitième jour et l’entreprise a commencé congés sans solde des employés non syndiqués pour économiser de l’argent.

Des médiateurs fédéraux ont rejoint les négociations entre Boeing et l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale cette semaine, mais les responsables de l’entreprise et du syndicat ont signalé que peu de progrès ont été réalisés au cours des deux premières sessions.

« Bien que nous soyons déçus que les discussions n’aient pas conduit à davantage de progrès, nous restons très déterminés à parvenir dès que possible à un accord qui reconnaisse le travail acharné de nos employés et mette fin à l’arrêt de travail dans le nord-ouest du Pacifique », a déclaré le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, dans une note aux employés.

Le syndicat a déclaré qu’aucune autre discussion n’était prévue.

La grève a commencé le 13 septembre, lorsque des membres d’un district régional du syndicat IAM ont voté à 96% en faveur de la grève après avoir rejeté un projet de contrat qui aurait augmenté leur salaire de 25 % sur quatre ans, les travailleurs disent vouloir des augmentations de salaire de 40 % et le rétablissement des prestations de retraite traditionnelles qui ont été supprimées il y a une dizaine d’années.

Les dirigeants syndicaux, qui ont recommandé l’approbation de l’offre de contrat, ont rapidement réagi et ont sondé la base pour savoir ce qu’ils attendaient d’un nouveau contrat.

Le Service fédéral de médiation et de conciliation a rencontré les deux parties mardi et mercredi, mais la médiation s’est terminée sans résolution.

« Bien que nous restions ouverts à de nouvelles discussions, que ce soit directement ou par le biais d’une médiation, aucune date supplémentaire n’est actuellement prévue », ont déclaré les responsables du district 751 de l’IAM.

La grève concerne principalement les ouvriers des usines de la région de Puget Sound, dans l’État de Washington, et elle aura rapidement des répercussions sur le bilan de Boeing. L’entreprise obtient une grande partie de ses liquidités lorsqu’elle livre de nouveaux avions. production arrêtée des 737, 777 et 767 que Boeing livrait à un rythme de près d’un par jour.

Ortberg, qui est devenu le directeur général du géant de l’aérospatiale au début du mois dernier, a annoncé cette semaine que la société mesures pour économiser de l’argent Cela inclurait la mise en congé des directeurs et d’autres employés non syndiqués.

Terry Muriekes, qui travaille chez Boeing depuis 38 ans, a manifesté devant l’usine d’assemblage d’Everett, dans l’État de Washington, où sont construits les 777 et 767, et a souligné les congés sans solde.

« Je n’ai jamais vu Boeing faire ça auparavant. Ils ressentent peut-être un pincement au cœur, une petite douleur, vous savez – ils essaient d’économiser de l’argent après avoir dépensé autant d’argent pour quatre PDG en dix ans qui sont tous repartis avec plusieurs parachutes dorés », a déclaré Muriekes, qui a déjà connu quatre grèves chez Boeing, dont la dernière en 2008. « L’entreprise fait ce qu’elle doit faire, je suppose. »

À proximité, Bill Studerus, un vétéran de Boeing âgé de 39 ans, portait une pancarte « Grève » et un drapeau américain.

« Quand on est en grève, on n’a aucun revenu, c’est un défi pour nous tous, quel que soit notre âge », a déclaré Studerus. « Mon cœur me dit que j’espère que cela finira bientôt. Je veux dire, nous voulons tous retourner au travail et nous voulons tous être la famille Boeing que nous avons toujours été. »

Les mesures d’économies de Boeing, qui comprennent également un gel des embauches, des restrictions sur les voyages et une réduction de 25 % des salaires des cadres supérieurs, toucheront les activités aéronautiques, de défense et d’espace, ainsi que les services mondiaux de l’entreprise.

Des dizaines de milliers de travailleurs non syndiqués seront contraints de prendre une semaine de congé sans solde toutes les quatre semaines dans le cadre du plan de chômage partiel. Ortberg a déclaré que les activités liées à la sécurité, à la qualité et au service client se poursuivraient, tout comme la production du 787 Dreamliner, un gros avion construit par des travailleurs non syndiqués en Caroline du Sud.

La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace a déclaré que son conseil d’administration avait rejeté une demande de l’entreprise visant à inclure les 19 000 employés de Boeing qu’elle représente dans les congés sans solde. Le président John Dimas a déclaré que le syndicat – le deuxième plus important de Boeing après l’IAM – ne voyait aucune raison impérieuse de modifier son contrat, qui interdit les congés sans solde.

« Pour rétablir son bilan, Boeing doit faire aux machinistes en grève une offre qui mettrait fin au conflit actuel et leur permettrait de reprendre le travail », a déclaré Dimas.

Les inquiétudes concernant une crise de liquidités poussent les agences de notation à envisager de rétrograder la note de crédit de Boeing au statut de non-investissement ou de junk bond, une décision qui embarrasserait Boeing et augmenterait ses coûts d’emprunt.

Boeing avait 58 milliards de dollars de dettes et 11 milliards de dollars de liquidités au 30 juin, selon un document réglementaire. Le directeur financier Brian West a déclaré que la société avait brûlé 4,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. La société a livré 83 avions commerciaux en juillet et août, soit presque autant que sur l’ensemble du deuxième trimestre, mais ce rythme plus rapide s’arrêtera si la grève dure très longtemps.

Manuel Valdes à Everett, Washington, a contribué à ce rapport.