La grève des joueurs de Liga F annulée après l’accord sur les salaires

Une grève des joueurs de la Liga F, le plus haut niveau professionnel du football féminin en Espagne, a pris fin après qu’un accord sur un salaire minimum ait été conclu entre la ligue et les syndicats de joueurs.

Cette grève a entraîné le report de tous les matches de la première journée de la saison 2023-24 de Liga F – qui devaient avoir lieu le week-end dernier –, la deuxième journée étant également menacée.

Un accord a été conclu entre la ligue et les cinq syndicats représentant les joueurs mercredi soir, moins de 48 heures avant le coup d’envoi de la prochaine série de matches.

« Après un nouveau et long cycle de négociations, avec la médiation de [public mediation service] SIMA, Liga F et les syndicats ont trouvé un accord sur un salaire minimum, qui permet d’arrêter la grève », a indiqué la ligue. a déclaré dans un communiqué.

« Les parties ont signé un accord pour les trois prochaines saisons, qui fixe un minimum [annual] salaire de :

Saison 2023-24 : 21 000 €, qui pourrait augmenter jusqu’à 23 000 € en fonction de l’évolution des revenus commerciaux de la compétition.

Saison 2024-25 : 22 500 €, qui pourrait augmenter jusqu’à 25 000 € en fonction de l’évolution des revenus commerciaux de la compétition.

Saison 2025-26 : 23 500 €, qui pourrait augmenter jusqu’à 28 000 € en fonction de l’évolution des revenus commerciaux de la compétition.

Cette ligue professionnelle et ses clubs ont toujours défendu la nécessité de parvenir à un accord à long terme qui donnera de la stabilité au projet du football professionnel féminin, permettant une croissance progressive et durable basée sur le développement de la compétition.

Dans un communiqué, les cinq syndicats, dont FUTpro, AFE et Futbolistas ON, ont déclaré qu’un certain nombre d’autres problèmes restaient en suspens.

« Cette étape n’est qu’un début et seulement une partie d’un accord », ont déclaré les syndicats. « Il est maintenant temps de travailler à progresser sur des questions aussi importantes que la maternité, les protocoles en matière de harcèlement, l’indemnisation et d’autres que nous considérons tout aussi importantes pour le bon développement de l’activité de nos footballeurs. »

Une ligue nationale féminine se joue en Espagne depuis 1988.

La professionnalisation de l’élite a été approuvée par le Conseil suprême des sports du pays en 2021, la première saison entièrement professionnelle se déroulant en 2022-23 avec le lancement de la Liga F.

Le précédent salaire minimum annuel des joueurs – en vertu d’un accord conclu en novembre 2019, après la dernière grève des joueurs – était fixé à 16 000 euros.

La deuxième journée de la saison 2023-24 de Liga F débutera vendredi avec la visite du Real Madrid à Valence, tandis que le champion de Barcelone se rendra au Madrid CFF samedi.