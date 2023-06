La grève des écrivains WGA pourrait bientôt inclure la DGA et le SAG-AFTRA

La grève des écrivains hollywoodiens a fêté vendredi son premier mois d’existence, sans aucun signe de ralentissement. Alors que d’autres guildes de l’industrie sont toujours au travail – sauf lorsqu’elles sont bloquées par des lignes de piquetage – les écrivains pourraient bientôt avoir de la compagnie sur ces lignes de piquetage.

Deux autres grandes guildes du divertissement, la Directors Guild of America (DGA) et la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), sont également entrées dans l’été avec des dates d’expiration de contrat imminentes. Les accords des deux groupes avec l’AMPTP, l’association professionnelle qui représente les sociétés de production cinématographique et télévisuelle de l’industrie, se terminent le 30 juin. Beaucoup de choses pourraient se passer d’ici là, mais la situation s’annonce risquée.

Tout cela signifie que le 1er juillet, les studios pourraient faire face à une double, voire une triple grève, fermant complètement Hollywood.

La DGA fait rarement grève – la dernière fois remonte à 1987 – et sa direction n’a pas appelé à un vote d’autorisation de grève. Mais ses relations avec l’AMPTP ont été plus délicates que d’habitude. Les négociations ont commencé le 10 mai, avec des demandes qui reflètent en partie les préoccupations de la WGA. Le principal point d’achoppement réside dans les augmentations salariales et résiduelles qui suivent l’augmentation du coût de la vie. En particulier, la baisse des résidus pour les émissions sur les services de streaming, où vit désormais la part du lion du divertissement, a fait des ravages pour de nombreuses personnes dans l’industrie, réduisant considérablement la rémunération et rendant de plus en plus difficile le simple paiement des factures.

Dans le passé, la DGA a parfois réussi à conclure un accord avec l’AMPTP avant le début des négociations, établissant ainsi un modèle à suivre par la WGA et la SAG-AFTRA dans leurs propres revendications. En novembre dernier, la DGA a envoyé une offre de « pré-négociation » à l’AMPTP, demandant une résolution avant la négociation. L’AMPTP aurait rejeté la proposition de la DGA, ce qui signifie que les deux parties sont venues à la table de négociation sans accord.

La situation a semblé s’aggraver en raison d’une faute directe. Le 23 mai, Warner Bros. Discovery a lancé Max, sa plateforme de streaming nouvellement renommée, qui s’appelait auparavant HBO Max. Les observateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que dans les crédits répertoriés, la plate-forme regroupait les écrivains, les réalisateurs, les producteurs, etc. dans une seule catégorie intitulée « créateurs ». Outre les implications désagréables selon lesquelles les plus grandes œuvres du cinéma et de la télévision n’étaient que du «contenu», le choix de la société allait à l’encontre des réglementations contractuelles âprement disputées concernant les crédits pour les artistes.

C’était un choix étrange, et qui a fait bouillir le sang à Hollywood. Les présidents de la WGA et de la DGA ont publié une rare déclaration commune, la présidente de la DGA, Lesli Linka Glatter, notant que « la dévaluation des contributions individuelles des artistes est une tendance inquiétante et la DGA ne la tolérera pas. Nous avons l’intention de prendre les mesures les plus fortes possibles, en solidarité avec la WGA, pour garantir que chaque artiste reçoive le crédit individuel qu’il mérite.

À la fin de la journée, Warner Bros. Discovery a annoncé qu’il modifierait la façon dont les crédits étaient répertoriés sur la plate-forme conformément à son accord contractuel préexistant avec les syndicats. Pourtant, le langage fort indiquait que la DGA était prête à jouer au hardball.

Pendant ce temps, les membres du SAG-AFTRA ont vivement soutenu la WGA. Ce n’est pas un choc, car en plus de la même question des résidus et des salaires, le syndicat – qui comprend, outre des acteurs de cinéma et de télévision, des personnes qui travaillent à la radio, des chanteurs, des acteurs de la voix, des influenceurs, des mannequins et d’autres professionnels des médias. — s’inquiète de la menace existentielle que représentent l’IA et d’autres technologies. Même avant le début de la grève de la WGA, la SAG-AFTRA a publié des déclarations sur la façon dont l’utilisation de l’IA pourrait éliminer ou réduire considérablement le travail de ses membres.

Des membres de SAG-AFTRA se sont présentés sur des lignes de piquetage pour soutenir les écrivains, et le pouvoir vedette posé par certains de ses membres les plus éminents aide à attirer l’attention sur la grève de la WGA. C’est aussi un effort pour rappeler aux studios que lorsque leurs propres négociations commencent, ils sont prêts à se battre. Soulignant cette déclaration implicite, la direction de SAG-AFTRA a accepté à l’unanimité de demander à ses membres un vote d’autorisation de grève, qui se terminera ce lundi 5 juin prochain. C’est une décision destinée à signaler la solidarité à l’AMPTP avant les négociations.

Il est clair que tous les syndicats d’Hollywood – pas seulement les trois dont les contrats arrivent à expiration – travaillent ensemble pour faire preuve de solidarité. L’IATSE, qui représente les travailleurs « en dessous de la ligne » d’Hollywood (tout le monde, des poignées aux services d’artisanat en passant par les premiers soins aux électriciens), et les Teamsters (qui conduisent des camions, combattent des animaux, gèrent des emplacements et bien plus encore) sont autorisés par leurs dirigeants de refuser de franchir les lignes de piquetage et ont fait ce choix tout au long de la grève des écrivains. Les membres de la DGA et du SAG ont également souvent refusé.

Les négociations de la DGA doivent se terminer le 7 juin, le même jour que débutent les négociations du SAG-AFTRA. Sachant cela, le 31 mai, les dirigeants des Teamsters, IATSE, WGA et SAG-AFTRA ont publié une déclaration commune soutenant la DGA dans leurs négociations, déclarant que « alors que les yeux du monde entier se tournent à nouveau vers la table des négociations, nous envoyons un message clair à l’AMPTP : Notre solidarité ne doit pas être sous-estimée.

Lorsque les écrivains se mettent en grève, une partie de l’industrie peut encore fonctionner, à condition que leurs travailleurs acceptent de franchir les lignes de piquetage. (En raison du personnel disponible, la WGA ne peut pas non plus piqueter toutes les productions et choisit donc de manière stratégique.) Mais si la DGA ou la SAG-AFTRA quitte le travail – ou les deux – alors les productions s’arrêteront à tous les niveaux. Hollywood s’arrêterait.

Voici ce qui est le plus important dans tout cela : les trois syndicats ont jamais fait grève en même temps, dans l’histoire d’Hollywood. Le fait que ce scénario soit possible, voire probable, souligne à quel point ce moment est extraordinaire dans le secteur du divertissement. La technologie a toujours été un moteur majeur dans les négociations collectives. Mais l’utilisation des services de streaming par les grandes entreprises et leur intérêt démontré à éliminer les humains grâce à l’utilisation de la technologie constituent une menace existentielle pour tous ceux qui font de la télévision, des films et d’autres divertissements scénarisés qui rapportent des milliards de dollars chaque année. La question, à ce stade, est de savoir s’il y a un avenir pour Hollywood ou si le divertissement sera entièrement avalé par l’industrie technologique. Pour les artistes et artisans d’Hollywood, c’est un destin contre lequel il vaut la peine de se battre.