La grève des écrivains prendra fin mercredi : NPR

basculer la légende Chris Pizzello/AP

Chris Pizzello/AP

La grève des écrivains d’Hollywood, qui dure 148 jours, prendra fin mercredi peu après 0 h 01 (heure du Pacifique), grâce à un nouvel accord de trois ans que la Writers Guild of America a conclu avec les principaux studios hollywoodiens.

Les membres du syndicat doivent encore ratifier le contrat, mais sont autorisés à reprendre le travail.

« Maintenant que nous avons finalisé le protocole d’accord (MOA), nous pouvons partager les détails de cet accord exceptionnel, avec des gains et des protections pour les membres de tous les secteurs de l’entreprise », a déclaré mardi le comité de négociation de la WGA dans un communiqué.

La direction du syndicat a voté pour approuver l’accord, qui augmente les salaires, les frais de scénario et les cotisations aux soins de santé et aux retraites. L’accord fixe des règles minimales en matière de personnel pour les émissions de télévision et établit des règles sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le processus d’écriture. En outre, les sociétés de streaming, telles que Netflix, ont accepté d’être transparentes sur leurs données et de donner aux scénaristes des résidus basés sur l’audience.

La guilde affirme que les écrivains doivent encore conclure l’accord en votant pour ratifier le contrat en octobre. En attendant, ils peuvent reprendre l’écriture, ce qui pourrait relancer les productions.

Le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, reste en grève jusqu’à ce que l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision conclue un accord avec eux.